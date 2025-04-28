https://sarabic.ae/20250428/محلل-سياسي-لـسبوتنيك-وقف-إطلاق-النار-قرار-جريء-وجيد-من-بوتين-في-مواجهة-الصلف-الأوكراني-1099974147.html

محلل سياسي لـ"سبوتنيك": وقف إطلاق النار قرار جريء وجيد من بوتين في مواجهة الصلف الأوكراني

محلل سياسي لـ"سبوتنيك": وقف إطلاق النار قرار جريء وجيد من بوتين في مواجهة الصلف الأوكراني

سبوتنيك عربي

أشاد المحلل السياسي الدكتور علاء الأصفري، بقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للنصر، واصفا إياه بالخطوة الإيجابية الكبيرة. 28.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-28T13:30+0000

2025-04-28T13:30+0000

2025-04-28T13:30+0000

روسيا

زيلينسكي

فلاديمير بوتين

حصري

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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "قرار بوتين المهم يأتي في مواجهة الصلف الأوكراني الذي يعتمد على المساعدات الأوروبية"، مؤكدًا أن وقف الحرب لفترة من الزمن يحرج أوكرانيا بشكل كبير في هذا الصدد، وعليها أن تتخذ موقفا مشابها وتستجيب لوقف المعارك.وأكد أن هناك رغبة أمريكية وعالمية في وقف هذه الحرب، وتحقيق ومراعاة المصالح الروسية، معتبرًا أن "خطوة بوتين جريئة وجيدة، وتكشف زيف زيلينسكي الذي دائما يريد أن يورط أوكرانيا أكثر فأكثر في المعارك مع روسيا، حتى يسحب حلفاءه الأوربيين لهذه المعركة".وتابع: "زيلينسكي فشل فشلا ذريعًا، وهناك إرادة دولية الآن بالتعاون مع بوتين لإيقاف هذه الحرب ضد فكر زيلينسكي الذي يحرج الغرب بكامله، حيث لا يستطيع مواجهة روسيا".وأوضح الأصفري أن هذه الخطوة شبه نهائية في إيقاف إطلاق النار وتحقيق المصالح الجيوسياسية لروسيا وهذا ما تعهد به ترامب، كما يقودنا إلى حقيقة مهمة، وهي أن طاولة المفاوضات لا بد منها، مع التأكيد على حق روسيا في ضمان أمنها القومي بعيدا عن الاستفزازات التي يقوم بها زيلينسكي.وأفاد الكرملين، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجّه بوقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للنصر، ابتداءً من منتصف ليل 7-8 مايو/أيار حتى منتصف ليل 10-11 منه.وجاء في بيان الكرملين: "بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة في روسيا، الرئيس فلاديمير بوتين، استنادا إلى اعتبارات إنسانية، يعلن الجانب الروسي وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر، من منتصف ليل 7-8 مايو حتى منتصف ليل 10-11 مايو، وخلال هذه الفترة تتوقف العمليات العسكرية كافة".وأشار البيان إلى أن روسيا تعتقد أن أوكرانيا يجب أن تحذو حذوها وتعلن وقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للنصر.وتابع البيان: "في حالة انتهاك وقف إطلاق النار من قبل الجانب الأوكراني، فإن القوات المسلحة الروسية ستتخذ ردا مناسبا وفعالا".وختم البيان :"يعلن الجانب الروسي مرة أخرى استعداده لإجراء مفاوضات سلام دون شروط مسبقة، بهدف القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، والتفاعل البناء مع الشركاء الدوليين".وفي وقت سابق، أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجّه ببدء هدنة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، بمناسبة عيد الفصح ووقف جميع العمليات العسكرية خلالها.وقال بوتين في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف: "انطلاقاً من الاعتبارات الإنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال عيد الفصح من الساعة 18:00 (مساء اليوم السبت) وحتى الساعة 00:00 منتصف ليل الأحد إلى الاثنين. آمُر بوقف جميع التحركات العسكرية خلال هذه الفترة".

https://sarabic.ae/20250428/بوتين-يعلن-وقف-إطلاق-النار-أيام-الذكرى-الثمانين-للنصر-على-النازية-1099968022.html

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