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دميترييف: دول أوروبية تحاول إعاقة التفاعل بين روسيا وأفريقيا
دميترييف: دول أوروبية تحاول إعاقة التفاعل بين روسيا وأفريقيا
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، اليوم الاثنين، أن عددا من... 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T17:20+0000
2025-04-28T17:20+0000
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وقال دميترييف، في معرض حديثه عن التعاون بين روسيا وأفريقيا خلال ماراثون "المعرفة أولاً": "هناك عدد من الدول الأوروبية التي تحاول عرقلة تعاوننا، لكننا سنمضي قدما ونتقدم بنجاح".وتابع: "نقوم هناك بتطوير البنية التحتية. لدينا سكك حديدية روسية رائعة، تتمتع بكفاءة عالية في مجال البنية التحتية. لذلك، يجب علينا، بالتعاون مع أفريقيا، الاستفادة من المنجزات الموجودة في روسيا. وهذا أمر مهم للغاية من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لروسيا".وأوضح دميترييف أن روسيا تقع ضمن دائرة التضليل الإعلامي لذا يجب نقل موقفها بعناية كي لا يتم تحريفه، قائلا: "من السهل جدا إغلاق الباب، ومن السهل جدا القول، "أنتم مخطؤون" ، خاصة عندما تكون روسيا في دائرة كثيفة للغاية، وأنتم تعرفون جيدا، دائرة التضليل الإعلامي، حيث تتعمد العديد من الدول عدم نقل وجهة نظرنا، بحيث يتم تشويه وجهة نظرنا باستمرار".وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أكد عبد السلام أن "الدور الروسي في شمال أفريقيا ومنطقة المغرب العربي ليس بجديد، بل هو امتداد لاستراتيجية روسية تهدف إلى استعادة موقعها وتعزيز نفوذها في مختلف قارات العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
https://sarabic.ae/20250425/وزير-تونسي-سابق-روسيا-تعيد-تشكيل-النظام-العالمي-عبر-إفريقيا-1099903349.html
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دميترييف: دول أوروبية تحاول إعاقة التفاعل بين روسيا وأفريقيا

17:20 GMT 28.04.2025
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الصندوق الروسي، كيريل دميترييف
رئيس الصندوق الروسي، كيريل دميترييف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، اليوم الاثنين، أن عددا من الدول الأوروبية تحاول عرقلة تفاعل روسيا مع الدول الأفريقية.
وقال دميترييف، في معرض حديثه عن التعاون بين روسيا وأفريقيا خلال ماراثون "المعرفة أولاً": "هناك عدد من الدول الأوروبية التي تحاول عرقلة تعاوننا، لكننا سنمضي قدما ونتقدم بنجاح".

وأشار دميترييف إلى أن روسيا تعمل على تطوير عدد من المشاريع الناجحة في هذه القارة.

وتابع: "نقوم هناك بتطوير البنية التحتية. لدينا سكك حديدية روسية رائعة، تتمتع بكفاءة عالية في مجال البنية التحتية. لذلك، يجب علينا، بالتعاون مع أفريقيا، الاستفادة من المنجزات الموجودة في روسيا. وهذا أمر مهم للغاية من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لروسيا".
اليوم الثاني - قادة القمة الروسية الأفريقية روسيا - أفريقيا في سوتشي، 24أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
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وأوضح دميترييف أن روسيا تقع ضمن دائرة التضليل الإعلامي لذا يجب نقل موقفها بعناية كي لا يتم تحريفه، قائلا: "من السهل جدا إغلاق الباب، ومن السهل جدا القول، "أنتم مخطؤون" ، خاصة عندما تكون روسيا في دائرة كثيفة للغاية، وأنتم تعرفون جيدا، دائرة التضليل الإعلامي، حيث تتعمد العديد من الدول عدم نقل وجهة نظرنا، بحيث يتم تشويه وجهة نظرنا باستمرار".

وفي وقت سابق، تناول وزير الخارجية التونسي الأسبق الدكتور رفيق عبد السلام، الحضور الروسي في شمال أفريقيا، وطموحات موسكو في بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب.

وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أكد عبد السلام أن "الدور الروسي في شمال أفريقيا ومنطقة المغرب العربي ليس بجديد، بل هو امتداد لاستراتيجية روسية تهدف إلى استعادة موقعها وتعزيز نفوذها في مختلف قارات العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
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