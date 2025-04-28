https://sarabic.ae/20250428/محلل-إيراني-لـسبوتنيك-وقف-بوتين-لإطلاق-النار-يعكس-رغبة-روسيا-في-السلام-العادل-1099981582.html

محلل إيراني لـ"سبوتنيك": وقف بوتين لإطلاق النار يعكس رغبة روسيا في السلام العادل

محلل إيراني لـ"سبوتنيك": وقف بوتين لإطلاق النار يعكس رغبة روسيا في السلام العادل

سبوتنيك عربي

قال الدكتور عماد أبشناس، المحلل السياسي الإيراني، أن إعلان الرئيس بوتين وقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للنصر، خطوة مشابهة لإعلان وقف إطلاق النار بمناسبة... 28.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-28T17:59+0000

2025-04-28T17:59+0000

2025-04-28T17:59+0000

حصري

فلاديمير بوتين

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الدعوات الروسية تأتي لوقف إراقة دماء الشعبين الروسي والأوكراني، اللذان كانا دوما شعبًا واحدًا.وتابع: "يجب انتظار رد فعل الطرف المقابل، هل يريد نفس الشيء أو لا، حيث لديه فرصة جيدة يمكن استغلالها، وهي إعلان روسيا استعدادها لمفاوضات سلام دون شروط لوقف الحرب بشكل كامل".وبسؤاله عن دوافع رفض زيلنيسكي المستمر لوقف إطلاق النار والجلوس على طاولة التفاوض، قال إن حكام أوكرانيا يستفيدون ماليا من استمرار الحرب، من نهب واستغلال للمساعدات التي ترسلها الدول الغربية لأوكرانيا.وأفاد الكرملين، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجّه بوقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للنصر، ابتداءً من منتصف ليل 7-8 مايو/أيار حتى منتصف ليل 10-11 منه.وجاء في بيان الكرملين: "بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة في روسيا، الرئيس فلاديمير بوتين، استنادا إلى اعتبارات إنسانية، يعلن الجانب الروسي وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر، من منتصف ليل 7-8 مايو حتى منتصف ليل 10-11 مايو، وخلال هذه الفترة تتوقف العمليات العسكرية كافة".وأشار البيان إلى أن روسيا تعتقد أن أوكرانيا يجب أن تحذو حذوها وتعلن وقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للنصر.وتابع البيان: "في حالة انتهاك وقف إطلاق النار من قبل الجانب الأوكراني، فإن القوات المسلحة الروسية ستتخذ ردا مناسبا وفعالا".وختم البيان: "يعلن الجانب الروسي مرة أخرى استعداده لإجراء مفاوضات سلام دون شروط مسبقة، بهدف القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، والتفاعل البناء مع الشركاء الدوليين".وفي وقت سابق، أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجّه ببدء هدنة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، بمناسبة عيد الفصح ووقف جميع العمليات العسكرية خلالها.وقال بوتين في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف: "انطلاقاً من الاعتبارات الإنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال عيد الفصح من الساعة 18:00 (مساء اليوم السبت) وحتى الساعة 00:00 منتصف ليل الأحد إلى الاثنين. آمُر بوقف جميع التحركات العسكرية خلال هذه الفترة".

https://sarabic.ae/20250428/بوتين-يعلن-وقف-إطلاق-النار-أيام-الذكرى-الثمانين-للنصر-على-النازية-1099968022.html

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