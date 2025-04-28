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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250428/مقتل-شخص-وإصابة-آخر-في-هجوم-أوكراني-موسع-بالمسيرات-على-منطقة-بريانسك-1099950241.html
مقتل شخص وإصابة آخر في هجوم أوكراني موسع بالمسيرات على منطقة بريانسك
مقتل شخص وإصابة آخر في هجوم أوكراني موسع بالمسيرات على منطقة بريانسك
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، اليوم الاثنين، مقتل شخص وإصابة آخر نتيجة هجوم موسع بالطائرات المسيرة شنه نظام كييف. 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T03:29+0000
2025-04-28T03:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية
طائرة مسيرة
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موسكو –سبوتنيك. وقال بوغوماز في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، "ارتكب نظام كييف الليلة عملاً إرهابيًا جديدًا. ونتيجةً لهجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مدينة بريانسك، قُتل مدني للأسف، وأصيبت مواطنة أخرى. نُقلت على الفور إلى المستشفى، حيث تلقت جميع الرعاية الطبية اللازمة".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250428/ترامب-يقول-إنه-يعتقد-أن-زيلينسكي-مستعد-للتخلي-عن-شبه-جزيرة-القرم-1099949648.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, طائرة مسيرة
روسيا, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, طائرة مسيرة

مقتل شخص وإصابة آخر في هجوم أوكراني موسع بالمسيرات على منطقة بريانسك

03:29 GMT 28.04.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورصورة أرشيفية.. هجوم بطائرات مسيرة على موسكو - تداعيات هجوم مسيرة أوكرانية على المجمع التجاري "موسكو - سيتي" (موسكفا - سيتي)، روسيا 30 يوليو 2023
صورة أرشيفية.. هجوم بطائرات مسيرة على موسكو - تداعيات هجوم مسيرة أوكرانية على المجمع التجاري موسكو - سيتي (موسكفا - سيتي)، روسيا 30 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، اليوم الاثنين، مقتل شخص وإصابة آخر نتيجة هجوم موسع بالطائرات المسيرة شنه نظام كييف.
موسكو –سبوتنيك. وقال بوغوماز في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، "ارتكب نظام كييف الليلة عملاً إرهابيًا جديدًا. ونتيجةً لهجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مدينة بريانسك، قُتل مدني للأسف، وأصيبت مواطنة أخرى. نُقلت على الفور إلى المستشفى، حيث تلقت جميع الرعاية الطبية اللازمة".
وأضاف: "دمرت وحدات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية عشرات الطائرات المسيرة فوق منطقتنا. ونتيجة لهجوم القوات المسلحة الأوكرانية، لحقت أضرار بالمنشآت والبنية التحتية المدنية"، مشيرًا إلى أنه "عقب انتهاء أعمال خدمات الطوارئ، سيتم إجراء عملية تفتيش وتقييم الأضرار".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
ترامب يلتقي زيلينسكي قبل وقت قصير من حضور جنازة البابا فرانسيس في الفاتيكان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
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ترامب يقول إنه يعتقد أن زيلينسكي مستعد للتخلي عن شبه جزيرة القرم.. فيديو
01:30 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
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