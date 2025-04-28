https://sarabic.ae/20250428/مقتل-شخص-وإصابة-آخر-في-هجوم-أوكراني-موسع-بالمسيرات-على-منطقة-بريانسك-1099950241.html
مقتل شخص وإصابة آخر في هجوم أوكراني موسع بالمسيرات على منطقة بريانسك
مقتل شخص وإصابة آخر في هجوم أوكراني موسع بالمسيرات على منطقة بريانسك
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، اليوم الاثنين، مقتل شخص وإصابة آخر نتيجة هجوم موسع بالطائرات المسيرة شنه نظام كييف. 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T03:29+0000
2025-04-28T03:29+0000
2025-04-28T03:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية
طائرة مسيرة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/1f/1079582211_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_935807fd9729eed320df343dd5af3579.jpg
موسكو –سبوتنيك. وقال بوغوماز في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، "ارتكب نظام كييف الليلة عملاً إرهابيًا جديدًا. ونتيجةً لهجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مدينة بريانسك، قُتل مدني للأسف، وأصيبت مواطنة أخرى. نُقلت على الفور إلى المستشفى، حيث تلقت جميع الرعاية الطبية اللازمة".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250428/ترامب-يقول-إنه-يعتقد-أن-زيلينسكي-مستعد-للتخلي-عن-شبه-جزيرة-القرم-1099949648.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/1f/1079582211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_06ecabf2c47ae0ba8d4f0e8d078c3d15.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, طائرة مسيرة
روسيا, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, طائرة مسيرة
مقتل شخص وإصابة آخر في هجوم أوكراني موسع بالمسيرات على منطقة بريانسك
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، اليوم الاثنين، مقتل شخص وإصابة آخر نتيجة هجوم موسع بالطائرات المسيرة شنه نظام كييف.
موسكو –سبوتنيك. وقال بوغوماز في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، "ارتكب نظام كييف الليلة عملاً إرهابيًا جديدًا
. ونتيجةً لهجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مدينة بريانسك، قُتل مدني للأسف، وأصيبت مواطنة أخرى. نُقلت على الفور إلى المستشفى، حيث تلقت جميع الرعاية الطبية اللازمة".
وأضاف: "دمرت وحدات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية عشرات الطائرات المسيرة فوق منطقتنا. ونتيجة لهجوم القوات المسلحة الأوكرانية، لحقت أضرار بالمنشآت والبنية التحتية المدنية"، مشيرًا إلى أنه "عقب انتهاء أعمال خدمات الطوارئ، سيتم إجراء عملية تفتيش وتقييم الأضرار".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.