https://sarabic.ae/20250428/مقتل-شخص-وإصابة-آخر-في-هجوم-أوكراني-موسع-بالمسيرات-على-منطقة-بريانسك-1099950241.html

مقتل شخص وإصابة آخر في هجوم أوكراني موسع بالمسيرات على منطقة بريانسك

مقتل شخص وإصابة آخر في هجوم أوكراني موسع بالمسيرات على منطقة بريانسك

سبوتنيك عربي

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، اليوم الاثنين، مقتل شخص وإصابة آخر نتيجة هجوم موسع بالطائرات المسيرة شنه نظام كييف. 28.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-28T03:29+0000

2025-04-28T03:29+0000

2025-04-28T03:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية

طائرة مسيرة

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موسكو –سبوتنيك. وقال بوغوماز في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، "ارتكب نظام كييف الليلة عملاً إرهابيًا جديدًا. ونتيجةً لهجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مدينة بريانسك، قُتل مدني للأسف، وأصيبت مواطنة أخرى. نُقلت على الفور إلى المستشفى، حيث تلقت جميع الرعاية الطبية اللازمة".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.

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روسيا, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, طائرة مسيرة