https://sarabic.ae/20250428/وزارة-الدفاع-الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-51-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-الأراضي-الروسية-1099987023.html
وزارة الدفاع: الدفاعات الجوية الروسية تسقط 51 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية
وزارة الدفاع: الدفاعات الجوية الروسية تسقط 51 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية أسقطت 51 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي خمس مقاطعات روسية خلال أقل من ثلاث ساعات مساء أمس الاثنين. 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T23:40+0000
2025-04-28T23:40+0000
2025-04-28T23:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة، "في الثامن والعشرين من أبريل 2025، خلال الفترة من الساعة 20:20 حتى الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، دمرت وسائل الدفاع الجوي المناوبة 51 طائرة مسيّرة أوكرانية".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
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روسيا, أخبار أوكرانيا
وزارة الدفاع: الدفاعات الجوية الروسية تسقط 51 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية أسقطت 51 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي خمس مقاطعات روسية خلال أقل من ثلاث ساعات مساء أمس الاثنين.
موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة، "في الثامن والعشرين من أبريل 2025، خلال الفترة من الساعة 20:20 حتى الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، دمرت وسائل الدفاع الجوي المناوبة 51 طائرة مسيّرة أوكرانية
".
وتابعت أن "40 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، وخمس طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة أريول، وطائرتان فوق أراضي شبه جزيرة القرم، وثلاث طائرات فوق مياه البحر الأسود، وطائرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.