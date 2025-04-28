https://sarabic.ae/20250428/وزارة-الدفاع-الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-51-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-الأراضي-الروسية-1099987023.html

وزارة الدفاع: الدفاعات الجوية الروسية تسقط 51 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية

وزارة الدفاع: الدفاعات الجوية الروسية تسقط 51 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية أسقطت 51 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي خمس مقاطعات روسية خلال أقل من ثلاث ساعات مساء أمس الاثنين. 28.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-28T23:40+0000

2025-04-28T23:40+0000

2025-04-28T23:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة، "في الثامن والعشرين من أبريل 2025، خلال الفترة من الساعة 20:20 حتى الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، دمرت وسائل الدفاع الجوي المناوبة 51 طائرة مسيّرة أوكرانية".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.

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