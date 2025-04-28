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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250428/وزارة-الدفاع-الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-51-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-الأراضي-الروسية-1099987023.html
وزارة الدفاع: الدفاعات الجوية الروسية تسقط 51 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية
وزارة الدفاع: الدفاعات الجوية الروسية تسقط 51 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية أسقطت 51 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي خمس مقاطعات روسية خلال أقل من ثلاث ساعات مساء أمس الاثنين. 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T23:40+0000
2025-04-28T23:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة، "في الثامن والعشرين من أبريل 2025، خلال الفترة من الساعة 20:20 حتى الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، دمرت وسائل الدفاع الجوي المناوبة 51 طائرة مسيّرة أوكرانية".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250428/البيت-الأبيض-فرص-التوصل-إلى-اتفاق-سلام-في-أوكرانيا-أقرب-مما-كانت-عند-تولي-ترامب-منصبه-1099986683.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

وزارة الدفاع: الدفاعات الجوية الروسية تسقط 51 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية

23:40 GMT 28.04.2025
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية أسقطت 51 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي خمس مقاطعات روسية خلال أقل من ثلاث ساعات مساء أمس الاثنين.
موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة، "في الثامن والعشرين من أبريل 2025، خلال الفترة من الساعة 20:20 حتى الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، دمرت وسائل الدفاع الجوي المناوبة 51 طائرة مسيّرة أوكرانية".
وتابعت أن "40 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، وخمس طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة أريول، وطائرتان فوق أراضي شبه جزيرة القرم، وثلاث طائرات فوق مياه البحر الأسود، وطائرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
البيت الأبيض: فرص التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا أقرب مما كانت عند تولي ترامب منصبه
21:34 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
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