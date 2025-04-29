https://sarabic.ae/20250429/الجيش-الإسرائيلي-إحباط-محاولة-تهريب-أسلحة-من-مصر-1099989001.html

الجيش الإسرائيلي: إحباط محاولة تهريب أسلحة من مصر

الجيش الإسرائيلي: إحباط محاولة تهريب أسلحة من مصر

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة كان يستخدمها مهربين لإدخال أسلحة من مصر إلى إسرائيل. 29.04.2025, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك في بيان للجيش الإسرائيلي، على موقع "إكس"، النسخة العبرية، اليوم الثلاثاء، قال فيه إن الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها في منطقة لواء باران، كانت تحاول تهريب أسلحة إلى داخل إسرائيل.ولفت البيان إلى أن الطائرة المسيرة كانت تحمل شحنة أسلحة هجومية تضم 10 بنادق من طراز "إم - 16" إضافة إلى ذخائر خاصة بها.وتابع: "تم تسليم المضبوطات للجهات المعنية لإجراء التحقيقات اللازمة".يذكر أن مصر تقود جهود وساطة مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية لوقف الحرب في غزة، التي دخلت شهرها الـ 18 حتى الآن.وأمس الاثنين، ذكرت وسائل إعلام مصرية، أن رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، سيلتقي فريق التفاوض الإسرائيلي في القاهرة ضمن جهود مصر لإحياء وقف إطلاق النار.

https://sarabic.ae/20250407/إسرائيل-تتلقى-مقترحًا-من-مصر-لوقف-إطلاق-النار-بقطاع-غزة-1099318911.html

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