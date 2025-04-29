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30 د
صدى الحياة
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
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نبض افريقيا
ختام القمة المصغرة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
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عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
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10 د
بيارق النصر
جرائم الحرب النازية - معسكرات اعتقال وإبادة منهجية
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27 د
مرايا العلوم
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لقاء سبوتنيك
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بلا قيود
خبير: مساعدة جنود كوريا الشمالية في تحرير كورسك يؤسس لواقع جديد
17:00 GMT
59 د
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تداعيات تصريحات ترامب بشأن إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور في قناة السويس
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الإنسان والثقافة
قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
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لقاء سبوتنيك
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برشلونة يسيطر على ريال مدريد هذا الموسم ويسير نحو ثلاثية تاريخية
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الإنسان والثقافة
قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
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الحزب الليبرالي الحاكم في كندا يفوز بالانتخابات الفيدرالية العامة
الحزب الليبرالي الحاكم في كندا يفوز بالانتخابات الفيدرالية العامة
سبوتنيك عربي
فاز الحزب الليبرالي الحاكم في كندا، بزعامة رئيس الوزراء الحالي مارك كارني، في الانتخابات الفيدرالية العامة التي جرت يوم أمس الاثنين، حسبما ذكرت قناة "سي تي... 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T03:17+0000
2025-04-29T03:17+0000
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موسكو -سبوتنيك. وقالت القناة، "احتفظ الليبراليون بزعامة مارك كارني بالسلطة، وفازوا بما يكفي من المقاعد في الانتخابات الفيدرالية الخامسة والأربعين لتشكيل حكومة جديدة".يذكر أن زعيم الحزب الليبرالي الحاكم مارك كارني، وزعيم حزب المحافظين بيير بواليفر تنافسا على فرصة قيادة البرلمان الكندي الـ45.
https://sarabic.ae/20250427/قتلى-وجرحى-بعد-دهس-سيارة-لحشد-خلال-احتفال-شعبي-في-كندا-فيديو-1099930477.html
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أخبار كندا, العالم
أخبار كندا, العالم

الحزب الليبرالي الحاكم في كندا يفوز بالانتخابات الفيدرالية العامة

03:17 GMT 29.04.2025
© AP Photo / Justin Tallisالزعيم الجديد للحزب الليبرالي الحاكم في كندا، رئيس الوزراء مارك كارني
الزعيم الجديد للحزب الليبرالي الحاكم في كندا، رئيس الوزراء مارك كارني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Justin Tallis
تابعنا عبر
فاز الحزب الليبرالي الحاكم في كندا، بزعامة رئيس الوزراء الحالي مارك كارني، في الانتخابات الفيدرالية العامة التي جرت يوم أمس الاثنين، حسبما ذكرت قناة "سي تي في".
موسكو -سبوتنيك. وقالت القناة، "احتفظ الليبراليون بزعامة مارك كارني بالسلطة، وفازوا بما يكفي من المقاعد في الانتخابات الفيدرالية الخامسة والأربعين لتشكيل حكومة جديدة".
الشرطة الكندية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
قتلى وجرحى بعد دهس سيارة لحشد خلال احتفال شعبي في كندا... فيديو
27 أبريل, 08:37 GMT
يذكر أن زعيم الحزب الليبرالي الحاكم مارك كارني، وزعيم حزب المحافظين بيير بواليفر تنافسا على فرصة قيادة البرلمان الكندي الـ45.
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