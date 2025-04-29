https://sarabic.ae/20250429/الحزب-الليبرالي-الحاكم-في-كندا-يفوز-بالانتخابات-الفيدرالية-العامة-1099987812.html
الحزب الليبرالي الحاكم في كندا يفوز بالانتخابات الفيدرالية العامة
الحزب الليبرالي الحاكم في كندا يفوز بالانتخابات الفيدرالية العامة
سبوتنيك عربي
فاز الحزب الليبرالي الحاكم في كندا، بزعامة رئيس الوزراء الحالي مارك كارني، في الانتخابات الفيدرالية العامة التي جرت يوم أمس الاثنين، حسبما ذكرت قناة "سي تي... 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T03:17+0000
2025-04-29T03:17+0000
2025-04-29T03:17+0000
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موسكو -سبوتنيك. وقالت القناة، "احتفظ الليبراليون بزعامة مارك كارني بالسلطة، وفازوا بما يكفي من المقاعد في الانتخابات الفيدرالية الخامسة والأربعين لتشكيل حكومة جديدة".يذكر أن زعيم الحزب الليبرالي الحاكم مارك كارني، وزعيم حزب المحافظين بيير بواليفر تنافسا على فرصة قيادة البرلمان الكندي الـ45.
https://sarabic.ae/20250427/قتلى-وجرحى-بعد-دهس-سيارة-لحشد-خلال-احتفال-شعبي-في-كندا-فيديو-1099930477.html
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أخبار كندا, العالم
الحزب الليبرالي الحاكم في كندا يفوز بالانتخابات الفيدرالية العامة
فاز الحزب الليبرالي الحاكم في كندا، بزعامة رئيس الوزراء الحالي مارك كارني، في الانتخابات الفيدرالية العامة التي جرت يوم أمس الاثنين، حسبما ذكرت قناة "سي تي في".
موسكو -سبوتنيك. وقالت القناة، "احتفظ الليبراليون بزعامة مارك كارني بالسلطة، وفازوا بما يكفي من المقاعد في الانتخابات الفيدرالية الخامسة والأربعين لتشكيل حكومة جديدة".
يذكر أن زعيم الحزب الليبرالي الحاكم مارك كارني، وزعيم حزب المحافظين بيير بواليفر تنافسا على فرصة قيادة البرلمان
الكندي الـ45.