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بوتين ولوكاشينكو يشاركان في منتدى "التراث العظيم - المستقبل المشترك" في فولغوغراد
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مساحة حرة
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السعودية: إسرائيل حولت قطاع غزة إلى كومة من الركام
السعودية: إسرائيل حولت قطاع غزة إلى كومة من الركام
سبوتنيك عربي
أكد ممثل المملكة العربية السعودية أمام محكمة العدل الدولية، محمد سعود الناصر، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل حولت قطاع غزة إلى كومة من الركام، مشددا أن لا شيء يمكن... 29.04.2025, سبوتنيك عربي
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وقال الناصر أمام محكمة العدل الدولية: "إسرائيل تعتبر نفسها فوق كل القوانين وترفض الامتثال للرأي الاستشاري للمحكمة التي طالبها بوقف العدوان على غزة"، مشيرا إلى أن "إسرائيل ملزمة بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للأراضي المحتلة عبر المنظمات الدولية".ولفت إلى أن إسرائيل تسببت في أوضاع غير إنسانية في قطاع غزة، إذ قتلت أكثر من 200 موظف في "الأونروا" وهاجمت مقرات الوكالة ومخازنها.يذكر أن إسرائيل تتحكم بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقطعت إسرائيل هذه المساعدات، في الثاني من مارس/آذار، قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.تقرير: كواليس خلافات اجتماع حكومة نتنياهو بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزةالجيش الإسرائيلي: لدينا نقص بنحو 10 آلاف جندي بسبب الحرب
https://sarabic.ae/20250428/إعلام-إسرائيلي-يكشف-متى-يقرر-نتنياهو-إنهاء-حرب-غزة-1099986169.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

السعودية: إسرائيل حولت قطاع غزة إلى كومة من الركام

12:23 GMT 29.04.2025
© AP Photoقطاع غزة
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد ممثل المملكة العربية السعودية أمام محكمة العدل الدولية، محمد سعود الناصر، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل حولت قطاع غزة إلى كومة من الركام، مشددا أن لا شيء يمكن أن يبرر انتهاكاتها في القطاع المحاصر.
وقال الناصر أمام محكمة العدل الدولية: "إسرائيل تعتبر نفسها فوق كل القوانين وترفض الامتثال للرأي الاستشاري للمحكمة التي طالبها بوقف العدوان على غزة"، مشيرا إلى أن "إسرائيل ملزمة بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للأراضي المحتلة عبر المنظمات الدولية".

وتابع: "إسرائيل تجاهلت التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة بشأن قطاع غزة، ووظفت الذكاء الاصطناعي لقتل المدنيين الفلسطينيين في القطاع، وحولته إلى كومة ركام".

حرب غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
إعلام إسرائيلي يكشف متى يقرر نتنياهو إنهاء حرب غزة
أمس, 20:54 GMT
ولفت إلى أن إسرائيل تسببت في أوضاع غير إنسانية في قطاع غزة، إذ قتلت أكثر من 200 موظف في "الأونروا" وهاجمت مقرات الوكالة ومخازنها.

وفتحت محكمة العدل الدولية، يوم أمس الاثنين، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

يذكر أن إسرائيل تتحكم بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقطعت إسرائيل هذه المساعدات، في الثاني من مارس/آذار، قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
تقرير: كواليس خلافات اجتماع حكومة نتنياهو بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
الجيش الإسرائيلي: لدينا نقص بنحو 10 آلاف جندي بسبب الحرب
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