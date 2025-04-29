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السعودية والعراق يوقعان اتفاقية إنشاء أكبر مجمع صناعي لمشاريع الـ"سليكا"
السعودية والعراق يوقعان اتفاقية إنشاء أكبر مجمع صناعي لمشاريع الـ"سليكا"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية للتعاون بين الشركة العامة للزجاج والحراريات العراقية وشركة أجيال السعودية، لإنشاء أكبر... 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T14:33+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الثلاثاء، عن وزير الصناعة العراقي خالد بتال، أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية وزارة الصناعة في تعزيز قدرة البلاد الصناعية.وأكد خالد بتال أن "هذه الاتفاقية تمثل نقطة تحول كبيرة في التعاون الصناعي بين العراق والسعودية، وستكون خطوة نحو تنويع مصادر الدخل وتطوير الصناعات الوطنية من خلال الاستفادة من المواد الأولية المحلية".وأكدت وزارة الصناعة العراقية في بيان لها أنه "في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الصناعي بين العراق والمملكة، رعى وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم، توقيع اتفاقية تاريخية للتعاون بين الشركة العامة للزجاج والحراريات وشركة أجيال السعودية".وتقوم الاتفاقية على "إنشاء أكبر مجمع صناعي متكامل مشترك يعتمد على السليكا كمادة أولية أساسية في تنفيذ العديد من المشاريع الصناعية المستقبلية التي تضم (الزجاج المسطح، القناني والجرار، الأدوات الصحية السيراميكية، سيراميك الأرضيات والجدران، عوازل كهربائية زجاجية، سيليكات الصوديوم) وغيرها من المشاريع".وتمثل الاتفاقية الثنائية خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين العراق والسعودية في مجال الصناعة، حيث أوضحت وزارة الصناعة العراقية أنه سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير على العلاقات الاقتصادية المتينة التي تربط بينهما.وأكدت أن المجمع الصناعي سيتيح استخدام السليكا كعنصر رئيسي في تصنيع مجموعة من المنتجات الصناعية المتطورة، كما سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج الصناعي، باعتبارها خطوة نحو بناء قاعدة صناعية راسخة تسهم في توفير فرص العمل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الصناعة في العراق، ويشكل دعامة قوية للتنمية الاقتصادية المستدامة بين البلدين".
https://sarabic.ae/20231127/السعودية-تدرس-إنشاء-أول-منطقة-اقتصادية-حرة-مع-العراق-1083517291.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, العالم العربي, الأخبار

السعودية والعراق يوقعان اتفاقية إنشاء أكبر مجمع صناعي لمشاريع الـ"سليكا"

14:33 GMT 29.04.2025
© Sputnik . Wasel Hmeidaدمشق تحتفي بخمسة آلاف عام من صنعة الزجاج السوري
دمشق تحتفي بخمسة آلاف عام من صنعة الزجاج السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
© Sputnik . Wasel Hmeida
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أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية للتعاون بين الشركة العامة للزجاج والحراريات العراقية وشركة أجيال السعودية، لإنشاء أكبر مجمع صناعي متكامل لمشاريع "السليكا" في محافظة الأنبار.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الثلاثاء، عن وزير الصناعة العراقي خالد بتال، أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية وزارة الصناعة في تعزيز قدرة البلاد الصناعية.
وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2023
السعودية تدرس إنشاء أول منطقة اقتصادية حرة مع العراق
27 نوفمبر 2023, 09:48 GMT
وأكد خالد بتال أن "هذه الاتفاقية تمثل نقطة تحول كبيرة في التعاون الصناعي بين العراق والسعودية، وستكون خطوة نحو تنويع مصادر الدخل وتطوير الصناعات الوطنية من خلال الاستفادة من المواد الأولية المحلية".
وأكدت وزارة الصناعة العراقية في بيان لها أنه "في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الصناعي بين العراق والمملكة، رعى وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم، توقيع اتفاقية تاريخية للتعاون بين الشركة العامة للزجاج والحراريات وشركة أجيال السعودية".
وتقوم الاتفاقية على "إنشاء أكبر مجمع صناعي متكامل مشترك يعتمد على السليكا كمادة أولية أساسية في تنفيذ العديد من المشاريع الصناعية المستقبلية التي تضم (الزجاج المسطح، القناني والجرار، الأدوات الصحية السيراميكية، سيراميك الأرضيات والجدران، عوازل كهربائية زجاجية، سيليكات الصوديوم) وغيرها من المشاريع".
وتمثل الاتفاقية الثنائية خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين العراق والسعودية في مجال الصناعة، حيث أوضحت وزارة الصناعة العراقية أنه سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير على العلاقات الاقتصادية المتينة التي تربط بينهما.
وأكدت أن المجمع الصناعي سيتيح استخدام السليكا كعنصر رئيسي في تصنيع مجموعة من المنتجات الصناعية المتطورة، كما سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج الصناعي، باعتبارها خطوة نحو بناء قاعدة صناعية راسخة تسهم في توفير فرص العمل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الصناعة في العراق، ويشكل دعامة قوية للتنمية الاقتصادية المستدامة بين البلدين".
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