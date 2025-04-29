الظلام يعم أوروبا الغربية... صور من قلب الأزمة الكهربائية

جمع لكم فريق تحرير "سبوتنيك" صورًا متنوعة، تظهر توقف خدمات النقل العام، وتعطل منشاَت أساسية نتيجة انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي ضرب إسبانيا والبرتغال، أمس الاثنين.