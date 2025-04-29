الظلام يعم أوروبا الغربية... صور من قلب الأزمة الكهربائية

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بوتين ولوكاشينكو يشاركان في منتدى "التراث العظيم - المستقبل المشترك" في فولغوغراد
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البرنامج المسائي - إعادة
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151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:28 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
ختام القمة المصغرة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:49 GMT
10 د
بيارق النصر
جرائم الحرب النازية - معسكرات اعتقال وإبادة منهجية
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: مساعدة جنود كوريا الشمالية في تحرير كورسك يؤسس لواقع جديد
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تداعيات تصريحات ترامب بشأن إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور في قناة السويس
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
18:30 GMT
29 د
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مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:31 GMT
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نبض افريقيا
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لقاء سبوتنيك
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قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
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الظلام يعم أوروبا الغربية... صور من قلب الأزمة الكهربائية
الظلام يعم أوروبا الغربية... صور من قلب الأزمة الكهربائية
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق تحرير "سبوتنيك" صورًا متنوعة، تظهر توقف خدمات النقل العام، وتعطل منشاَت أساسية نتيجة انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي ضرب إسبانيا والبرتغال،... 29.04.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, انقطاع, البرتغال, اسبانيا
фото, صور, انقطاع, البرتغال, اسبانيا

الظلام يعم أوروبا الغربية... صور من قلب الأزمة الكهربائية

12:41 GMT 29.04.2025 (تم التحديث: 12:42 GMT 29.04.2025)
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جمع لكم فريق تحرير "سبوتنيك" صورًا متنوعة، تظهر توقف خدمات النقل العام، وتعطل منشاَت أساسية نتيجة انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي ضرب إسبانيا والبرتغال، أمس الاثنين.
© AP Photo / Manu Fernandez

خلو الملعب الذي أقيمت فيه بطولة مدريد المفتوحة للتنس، أثناء انقطاع التيار الكهربائي العام في مدريد.

خلو الملعب الذي أقيمت فيه بطولة مدريد المفتوحة للتنس، أثناء انقطاع التيار الكهربائي العام في مدريد. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Manu Fernandez

خلو الملعب الذي أقيمت فيه بطولة مدريد المفتوحة للتنس، أثناء انقطاع التيار الكهربائي العام في مدريد.

© Getty Images / Clive Brunskill

انقطاع الكهرباء يجبر الناس على استخدام مصباح هواتفهم للمشي عبر الممرات المظلمة أثناء حضورهم بطولة موتوا مدريد المفتوحة للغولف.

انقطاع الكهرباء يجبر الناس على استخدام مصباح هواتفهم للمشي عبر الممرات المظلمة أثناء حضورهم بطولة موتوا مدريد المفتوحة للغولف. - سبوتنيك عربي
2/10
© Getty Images / Clive Brunskill

انقطاع الكهرباء يجبر الناس على استخدام مصباح هواتفهم للمشي عبر الممرات المظلمة أثناء حضورهم بطولة موتوا مدريد المفتوحة للغولف.

© Getty Images / Clive Brunskill

أثناء سير المشجعين عبر الممرات المظلمة في بطولة موتوا مدريد المفتوحة للتنس في لا كاخا ماجيكا في مدريد.

أثناء سير المشجعين عبر الممرات المظلمة في بطولة موتوا مدريد المفتوحة للتنس في لا كاخا ماجيكا في مدريد. - سبوتنيك عربي
3/10
© Getty Images / Clive Brunskill

أثناء سير المشجعين عبر الممرات المظلمة في بطولة موتوا مدريد المفتوحة للتنس في لا كاخا ماجيكا في مدريد.

© AP Photo / Manu Fernandez

صورة تظهر الظلام يخيم داخل قاعة بطولة مدريد المفتوحة للتنس، والحضور يتجولون بحذر.

صورة تظهر الظلام يخيم داخل قاعة بطولة مدريد المفتوحة للتنس، والحضور يتجولون بحذر. - سبوتنيك عربي
4/10
© AP Photo / Manu Fernandez

صورة تظهر الظلام يخيم داخل قاعة بطولة مدريد المفتوحة للتنس، والحضور يتجولون بحذر.

© Getty Images / Adri Salido

توقف إشارة المرور عن العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي في لشبونة.

 توقف إشارة المرور عن العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي في لشبونة. - سبوتنيك عربي
5/10
© Getty Images / Adri Salido

توقف إشارة المرور عن العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي في لشبونة.

© Getty Images / Anadolu/Burak Akbulut

صورة لمدريد بعد انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في إسبانيا.

صورة لمدريد بعد انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في إسبانيا. - سبوتنيك عربي
6/10
© Getty Images / Anadolu/Burak Akbulut

صورة لمدريد بعد انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في إسبانيا.

© Getty Images / Sandra Montanez

الظلام يخيم على المحال التجارية بسبب انقطاع الكهرباء في برشلونة.

الظلام يخيم على المحال التجارية بسبب انقطاع الكهرباء في برشلونة. - سبوتنيك عربي
7/10
© Getty Images / Sandra Montanez

الظلام يخيم على المحال التجارية بسبب انقطاع الكهرباء في برشلونة.

© Getty Images / Adri Salido

موظفو أحد البنوك في لشبونة يقفون خارج مكاتبهم في انتظار عودة الكهرباء.

 موظفو أحد البنوك في لشبونة يقفون خارج مكاتبهم في انتظار عودة الكهرباء. - سبوتنيك عربي
8/10
© Getty Images / Adri Salido

موظفو أحد البنوك في لشبونة يقفون خارج مكاتبهم في انتظار عودة الكهرباء.

© Getty Images / Anadolu/Burak Akbulut

صورة تظهر محطة مترو مظلمة في مدريد، بعد توقف النقل العام بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

صورة تظهر محطة مترو مظلمة في مدريد، بعد توقف النقل العام بسبب انقطاع التيار الكهربائي. - سبوتنيك عربي
9/10
© Getty Images / Anadolu/Burak Akbulut

صورة تظهر محطة مترو مظلمة في مدريد، بعد توقف النقل العام بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

© AP Photo / Manu Fernandez

المتفرجون يتجولون وسط الظلام داخل قاعة بطولة مدريد المفتوحة للتنس .

المتفرجون يتجولون وسط الظلام داخل قاعة بطولة مدريد المفتوحة للتنس . - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Manu Fernandez

المتفرجون يتجولون وسط الظلام داخل قاعة بطولة مدريد المفتوحة للتنس .

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