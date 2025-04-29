https://sarabic.ae/20250429/الظلام-يعم-أوروبا-الغربية-صور-من-قلب-الأزمة-الكهربائية-1099998551.html
الظلام يعم أوروبا الغربية... صور من قلب الأزمة الكهربائية
الظلام يعم أوروبا الغربية... صور من قلب الأزمة الكهربائية
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق تحرير "سبوتنيك" صورًا متنوعة، تظهر توقف خدمات النقل العام، وتعطل منشاَت أساسية نتيجة انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي ضرب إسبانيا والبرتغال،... 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T12:41+0000
2025-04-29T12:41+0000
2025-04-29T12:42+0000
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фото, صور, انقطاع, البرتغال, اسبانيا
фото, صور, انقطاع, البرتغال, اسبانيا
الظلام يعم أوروبا الغربية... صور من قلب الأزمة الكهربائية
12:41 GMT 29.04.2025 (تم التحديث: 12:42 GMT 29.04.2025)
جمع لكم فريق تحرير "سبوتنيك" صورًا متنوعة، تظهر توقف خدمات النقل العام، وتعطل منشاَت أساسية نتيجة انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي ضرب إسبانيا والبرتغال، أمس الاثنين.
© AP Photo / Manu Fernandez
خلو الملعب الذي أقيمت فيه بطولة مدريد المفتوحة للتنس، أثناء انقطاع التيار الكهربائي العام في مدريد.
خلو الملعب الذي أقيمت فيه بطولة مدريد المفتوحة للتنس، أثناء انقطاع التيار الكهربائي العام في مدريد.
© Getty Images / Clive Brunskill
انقطاع الكهرباء يجبر الناس على استخدام مصباح هواتفهم للمشي عبر الممرات المظلمة أثناء حضورهم بطولة موتوا مدريد المفتوحة للغولف.
انقطاع الكهرباء يجبر الناس على استخدام مصباح هواتفهم للمشي عبر الممرات المظلمة أثناء حضورهم بطولة موتوا مدريد المفتوحة للغولف.
© Getty Images / Clive Brunskill
أثناء سير المشجعين عبر الممرات المظلمة في بطولة موتوا مدريد المفتوحة للتنس في لا كاخا ماجيكا في مدريد.
أثناء سير المشجعين عبر الممرات المظلمة في بطولة موتوا مدريد المفتوحة للتنس في لا كاخا ماجيكا في مدريد.
© AP Photo / Manu Fernandez
صورة تظهر الظلام يخيم داخل قاعة بطولة مدريد المفتوحة للتنس، والحضور يتجولون بحذر.
صورة تظهر الظلام يخيم داخل قاعة بطولة مدريد المفتوحة للتنس، والحضور يتجولون بحذر.
© Getty Images / Adri Salido
توقف إشارة المرور عن العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي في لشبونة.
توقف إشارة المرور عن العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي في لشبونة.
© Getty Images / Anadolu/Burak Akbulut
صورة لمدريد بعد انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في إسبانيا.
صورة لمدريد بعد انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في إسبانيا.
© Getty Images / Sandra Montanez
الظلام يخيم على المحال التجارية بسبب انقطاع الكهرباء في برشلونة.
الظلام يخيم على المحال التجارية بسبب انقطاع الكهرباء في برشلونة.
© Getty Images / Adri Salido
موظفو أحد البنوك في لشبونة يقفون خارج مكاتبهم في انتظار عودة الكهرباء.
موظفو أحد البنوك في لشبونة يقفون خارج مكاتبهم في انتظار عودة الكهرباء.
© Getty Images / Anadolu/Burak Akbulut
صورة تظهر محطة مترو مظلمة في مدريد، بعد توقف النقل العام بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
صورة تظهر محطة مترو مظلمة في مدريد، بعد توقف النقل العام بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
© AP Photo / Manu Fernandez
المتفرجون يتجولون وسط الظلام داخل قاعة بطولة مدريد المفتوحة للتنس .
المتفرجون يتجولون وسط الظلام داخل قاعة بطولة مدريد المفتوحة للتنس .