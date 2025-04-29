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https://sarabic.ae/20250429/المنظمات-المدنية-السودانية-لـسبوتنيك-نطالب-المجتمع-الدولي-بالتدخل-لوقف-الانتهاكات-بحق-المدنيين-1100021311.html
المنظمات المدنية السودانية لـ"سبوتنيك": نطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات بحق المدنيين
المنظمات المدنية السودانية لـ"سبوتنيك": نطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات بحق المدنيين
سبوتنيك عربي
أكد رئيس منظمات المجتمع المدني السودانية، عادل عبد الباقي، أن الانتهاكات الجسيمة لا تزال تطول المدنيين طوال فترات الحرب ولم تتوقف، وآخرها ما يجري في منطقة... 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T19:37+0000
2025-04-29T19:37+0000
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
حصري
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وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، نؤكد في منظمات المجتمع المدني على استنكارنا لكل ما يُرتكب ضد المدنيين وندين ما قاموا ويقومون بتلك الأعمال التي يندى لها جبين البشرية ولا تسقط بالتقادم في الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.وأضاف عبد الباقي، نعبر عن بالغ قلقنا تجاه ما جرى من قتل خارج إطار القانون، والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء السودان وخاصة الخرطوم منذ اندلاع الحرب، كما حدث في مجزرة الكنابي، الخرطوم بحري، مجزرة حي مايو جنوب الخرطوم، جبل أولياء.وتابع عبد الباقي، هناك انتهاكات أخرى بخلاف القتل والتشريد تجري ضد المدنيين وتتمثل في عمليات تسليح المدنيين والزج بهم في أتون الحرب، مما أدى إلى تعريض حياة السكان للخطر، وتحويل المناطق السكنية إلى ساحات قتال، ونخص بالذكر جريمة التجنيد القسري للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و15 عاماً، واستخدامهم كدروع بشرية كما حدث في منطقة الصالحة -جنوب أمدرمان في انتهاك واضح لكل المواثيق والأعراف الدولية.ودعا عبد الباقي، كل المنظمات الدولية بما فيها منظمات المجتمع المدني السودانية إلى العمل الفوري والجدي لمنع استخدام المدنيين والأطفال في النزاعات المسلحة، وضمان حمايتهم وفقاً للقانون الدولي الإنساني، كما نطالب منظمة "أنقذوا الأطفال" (Save the Children) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بالتدخل العاجل لحماية الأطفال والمدنيين في مناطق الصراع، وممارسة كل الضغوط الممكنة على الأطراف المنتهكة لوقف هذه الجرائم فوراً، ومحاسبة المسؤولين عنها، لأن حماية المدنيين والأطفال مسؤولية إنسانية وأخلاقية لا تقبل التأجيل أو المساومة.وتُظهر التطورات الأخيرة تصاعداً ملحوظا في حدة الصراع بين الطرفين، حيث يسعى كل منهما لتعزيز مواقعه العسكرية وتحقيق مكاسب استراتيجية، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني ويُعرض المدنيين لمخاطر متزايدة وسط استمرار الاشتباكات.يُذكر أن أم درمان تشهد منذ أسابيع مواجهات متقطعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في إطار الصراع المستمر بين الطرفين للسيطرة على مواقع استراتيجية بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، وسط تحذيرات من تداعيات هذه المواجهات على الأوضاع الإنسانية والأمنية في البلاد.
https://sarabic.ae/20250427/أول-تعليق-من-قوات-الدعم-السريع-على-فيديو-الجثامين-المتكدسة-في-أم-درمان-1099947906.html
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أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, حصري
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, حصري

المنظمات المدنية السودانية لـ"سبوتنيك": نطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات بحق المدنيين

19:37 GMT 29.04.2025
© AP Photo / Hussein Mallaجندي سوداني من قوات الدعم السريع
جندي سوداني من قوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Hussein Malla
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أكد رئيس منظمات المجتمع المدني السودانية، عادل عبد الباقي، أن الانتهاكات الجسيمة لا تزال تطول المدنيين طوال فترات الحرب ولم تتوقف، وآخرها ما يجري في منطقة الصالحة جنوب أم درمان من انتهاكات صارخة ضد كل ما يتعلق بحقوق الإنسان بصورة بشعة.
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، نؤكد في منظمات المجتمع المدني على استنكارنا لكل ما يُرتكب ضد المدنيين وندين ما قاموا ويقومون بتلك الأعمال التي يندى لها جبين البشرية ولا تسقط بالتقادم في الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأضاف عبد الباقي، نعبر عن بالغ قلقنا تجاه ما جرى من قتل خارج إطار القانون، والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء السودان وخاصة الخرطوم منذ اندلاع الحرب، كما حدث في مجزرة الكنابي، الخرطوم بحري، مجزرة حي مايو جنوب الخرطوم، جبل أولياء.
وتابع عبد الباقي، هناك انتهاكات أخرى بخلاف القتل والتشريد تجري ضد المدنيين وتتمثل في عمليات تسليح المدنيين والزج بهم في أتون الحرب، مما أدى إلى تعريض حياة السكان للخطر، وتحويل المناطق السكنية إلى ساحات قتال، ونخص بالذكر جريمة التجنيد القسري للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و15 عاماً، واستخدامهم كدروع بشرية كما حدث في منطقة الصالحة -جنوب أمدرمان في انتهاك واضح لكل المواثيق والأعراف الدولية.
ودعا عبد الباقي، كل المنظمات الدولية بما فيها منظمات المجتمع المدني السودانية إلى العمل الفوري والجدي لمنع استخدام المدنيين والأطفال في النزاعات المسلحة، وضمان حمايتهم وفقاً للقانون الدولي الإنساني، كما نطالب منظمة "أنقذوا الأطفال" (Save the Children) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بالتدخل العاجل لحماية الأطفال والمدنيين في مناطق الصراع، وممارسة كل الضغوط الممكنة على الأطراف المنتهكة لوقف هذه الجرائم فوراً، ومحاسبة المسؤولين عنها، لأن حماية المدنيين والأطفال مسؤولية إنسانية وأخلاقية لا تقبل التأجيل أو المساومة.
جنود تابعين لـقوات الدعم السريع، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
أول تعليق من قوات الدعم السريع على فيديو "الجثامين المتكدسة" في أم درمان
27 أبريل, 20:12 GMT
وتُظهر التطورات الأخيرة تصاعداً ملحوظا في حدة الصراع بين الطرفين، حيث يسعى كل منهما لتعزيز مواقعه العسكرية وتحقيق مكاسب استراتيجية، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني ويُعرض المدنيين لمخاطر متزايدة وسط استمرار الاشتباكات.
يُذكر أن أم درمان تشهد منذ أسابيع مواجهات متقطعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في إطار الصراع المستمر بين الطرفين للسيطرة على مواقع استراتيجية بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، وسط تحذيرات من تداعيات هذه المواجهات على الأوضاع الإنسانية والأمنية في البلاد.
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