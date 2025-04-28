https://sarabic.ae/20250428/السيسي-والبرهان-يؤكدان-ضرورة-تكثيف-الجهود-لتوفير-الدعم-للسودانيين-في-مناطق-الحرب-1099968309.html
السيسي والبرهان يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لتوفير الدعم للسودانيين في مناطق الحرب
السيسي والبرهان يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لتوفير الدعم للسودانيين في مناطق الحرب
سبوتنيك عربي
استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، "سبل تعزيز التعاون الثنائي، والمساهمة المصرية الفعالة في جهود إعادة إعمار وإعادة تأهيل ما أتلفته الحرب... 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T11:30+0000
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وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن الرئيس السيسي، استقبل رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مشيرة إلى أن المشاورات تناولت التطورات الميدانية بالسودان، والتقدم الميداني الذي حققته القوات المسلحة باستعادة السيطرة على العاصمة الخرطوم، حيث اتفق الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود لتوفير الدعم والمساعدة للسودانيين المقيمين في مناطق الحرب.وذكر البيان، أن "اللقاء شهد أيضاً تبادل وجهات النظر والرؤى حول الأوضاع الإقليمية الراهنة، لا سيما بحوض نهر النيل والقرن الأفريقي، حيث تطابقت رؤى البلدين في ظل الارتباط الوثيق بين الأمن القومي لكل من مصر والسودان".وأضاف أنه تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لحفظ الأمن المائي للدولتين، ورفض الإجراءات الأحادية بحوض النيل الأزرق، وإعمال القانون الدولي لتحقيق المنفعة المشتركة لجميع الأشقاء بحوض النيل.وكانت السلطات السودانية أكدت أنه يتم التنسيق مع السفارات ومفوضية اللاجئين لتسهيل دخول النازحين العائدين إلى بلادهم.جاء ذلك في تصريح لمدير الإدارة العامة للمعابر والمنافذ الحدودية السودانية مع مصر، الفريق ياسر محمد عثمان، حسبما ذكر موقع "السوداني" الإخباري.وقال عثمان إن 105 آلاف مواطن سوداني عادوا من مصر إلى الأراضي السودانية، بعدما تمكنت قوات الجيش من استرداد العديد من الولايات من الدعم السريع.ولفت الموقع إلى أن عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق إبراهيم جابر، ترأس الاجتماع الأول الخاص بترتيبات النازحين العائدين بحضور عدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية.ومنذ 15 أبريل/ نيسان 2023، يشهد السودان حربا شديدة بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أسفر عن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخ البلاد.وتعتبر الأزمة الحالية أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث فرّ نحو 12 مليون شخص من مناطق القتال، بينما لجأ أكثر من 4 ملايين إلى دول الجوار هروبًا من الحرب، بحسب التقارير الإنسانية.
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي
السيسي والبرهان يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لتوفير الدعم للسودانيين في مناطق الحرب
استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، "سبل تعزيز التعاون الثنائي، والمساهمة المصرية الفعالة في جهود إعادة إعمار وإعادة تأهيل ما أتلفته الحرب بالسودان".
وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن الرئيس السيسي، استقبل رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مشيرة إلى أن المشاورات تناولت التطورات الميدانية بالسودان، والتقدم الميداني الذي حققته القوات المسلحة باستعادة السيطرة على العاصمة الخرطوم، حيث اتفق الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود لتوفير الدعم والمساعدة للسودانيين المقيمين في مناطق الحرب.
وذكر البيان، أن "اللقاء شهد أيضاً تبادل وجهات النظر والرؤى حول الأوضاع الإقليمية الراهنة، لا سيما بحوض نهر النيل والقرن الأفريقي، حيث تطابقت رؤى البلدين في ظل الارتباط الوثيق بين الأمن القومي لكل من مصر والسودان".
وأضاف أنه تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لحفظ الأمن المائي للدولتين، ورفض الإجراءات الأحادية بحوض النيل الأزرق، وإعمال القانون الدولي لتحقيق المنفعة المشتركة لجميع الأشقاء بحوض النيل.
وكانت السلطات السودانية أكدت أنه يتم التنسيق مع السفارات ومفوضية اللاجئين لتسهيل دخول النازحين العائدين إلى بلادهم
.
جاء ذلك في تصريح لمدير الإدارة العامة للمعابر والمنافذ الحدودية السودانية مع مصر، الفريق ياسر محمد عثمان، حسبما ذكر موقع "السوداني" الإخباري.
وقال عثمان إن 105 آلاف مواطن سوداني عادوا من مصر إلى الأراضي السودانية، بعدما تمكنت قوات الجيش
من استرداد العديد من الولايات من الدعم السريع.
ولفت الموقع إلى أن عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق إبراهيم جابر، ترأس الاجتماع الأول الخاص بترتيبات النازحين العائدين
بحضور عدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية.
ومنذ 15 أبريل/ نيسان 2023، يشهد السودان
حربا شديدة بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أسفر عن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخ البلاد.
وتعتبر الأزمة الحالية أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث فرّ نحو 12 مليون شخص من مناطق القتال، بينما لجأ أكثر من 4 ملايين إلى دول الجوار هروبًا من الحرب، بحسب التقارير الإنسانية.