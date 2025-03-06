https://sarabic.ae/20250306/مصر-تعلن-نجاحها-في-تحرير-المصريين-المختطفين-في-السودان-وإعادتهم-إلى-أراضيها-1098452900.html
مصر تعلن نجاحها في تحرير المصريين المختطفين في السودان وإعادتهم إلى أراضيها
مصر تعلن نجاحها في تحرير المصريين المختطفين في السودان وإعادتهم إلى أراضيها
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام مصرية أن القاهرة تمكنت من تحرير مصريين كانوا مختطفين من قبل قوات الدعم السريع في السودان. 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T17:41+0000
2025-03-06T17:41+0000
2025-03-06T17:41+0000
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وقالت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، إن الأجهزة المعنية في مصر تمكنت من تحرير المختطفين بالتنسيق مع السلطات السودانية.ولفتت إلى أن العملية تمت بتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر أوامره باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستعادتهم.وأضافت: "تم نقل المختطفين من مناطق الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في وسط العاصمة السودانية الخرطوم إلى مدينة بورتسودان، حيث إعادتهم إلى أرض الوطن بسلام".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20241110/السودان-يوجه-نداء-عاجلا-لرعاياه-المقيمين-في-مصر-1094647131.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم
مصر تعلن نجاحها في تحرير المصريين المختطفين في السودان وإعادتهم إلى أراضيها
ذكرت وسائل إعلام مصرية أن القاهرة تمكنت من تحرير مصريين كانوا مختطفين من قبل قوات الدعم السريع في السودان.
وقالت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، إن الأجهزة المعنية في مصر تمكنت من تحرير المختطفين بالتنسيق مع السلطات السودانية
.
ولفتت إلى أن العملية تمت بتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر أوامره باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستعادتهم.
10 نوفمبر 2024, 09:42 GMT
وأضافت: "تم نقل المختطفين من مناطق الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع
في وسط العاصمة السودانية الخرطوم إلى مدينة بورتسودان، حيث إعادتهم إلى أرض الوطن بسلام".
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان.
وتوسطت أطراف عربية
وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.