مصر تعلن نجاحها في تحرير المصريين المختطفين في السودان وإعادتهم إلى أراضيها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
14:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية الوساطة الروسية بين إيران والولايات المتحدة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
القمة العربية تعتمد خطة مصر لإعادة إعمار غزة وإسرائيل ترفض الخطة برمتها
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
14:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
القمة العربية تعتمد خطة مصر لإعادة إعمار غزة وإسرائيل ترفض الخطة برمتها
15:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
16:00 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
خبير: تصريحات ماكرون بشأن حماية أوروبا نوويا هي محاولة للمشاركة في حصة أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من أول مباحثات أمريكية مباشرة مع حركة حماس؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250306/مصر-تعلن-نجاحها-في-تحرير-المصريين-المختطفين-في-السودان-وإعادتهم-إلى-أراضيها-1098452900.html
مصر تعلن نجاحها في تحرير المصريين المختطفين في السودان وإعادتهم إلى أراضيها
مصر تعلن نجاحها في تحرير المصريين المختطفين في السودان وإعادتهم إلى أراضيها
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام مصرية أن القاهرة تمكنت من تحرير مصريين كانوا مختطفين من قبل قوات الدعم السريع في السودان. 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T17:41+0000
2025-03-06T17:41+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار السودان اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/06/1098453169_63:0:852:444_1920x0_80_0_0_453ece7d27f23c4667fb4fce742d2a90.jpg
وقالت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، إن الأجهزة المعنية في مصر تمكنت من تحرير المختطفين بالتنسيق مع السلطات السودانية.ولفتت إلى أن العملية تمت بتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر أوامره باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستعادتهم.وأضافت: "تم نقل المختطفين من مناطق الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في وسط العاصمة السودانية الخرطوم إلى مدينة بورتسودان، حيث إعادتهم إلى أرض الوطن بسلام".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20241110/السودان-يوجه-نداء-عاجلا-لرعاياه-المقيمين-في-مصر-1094647131.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/06/1098453169_161:0:753:444_1920x0_80_0_0_dc7319b099f1e78d545434831160b02b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم

مصر تعلن نجاحها في تحرير المصريين المختطفين في السودان وإعادتهم إلى أراضيها

17:41 GMT 06.03.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorالجيش المصري
الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام مصرية أن القاهرة تمكنت من تحرير مصريين كانوا مختطفين من قبل قوات الدعم السريع في السودان.
وقالت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، إن الأجهزة المعنية في مصر تمكنت من تحرير المختطفين بالتنسيق مع السلطات السودانية.
ولفتت إلى أن العملية تمت بتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر أوامره باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستعادتهم.
القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
السودان يوجه نداء عاجلا لرعاياه المقيمين في مصر
10 نوفمبر 2024, 09:42 GMT
وأضافت: "تم نقل المختطفين من مناطق الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في وسط العاصمة السودانية الخرطوم إلى مدينة بورتسودان، حيث إعادتهم إلى أرض الوطن بسلام".
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала