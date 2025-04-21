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السودان يعلن عن تسهيلات جديدة لعودة مواطنيه من مصر
السودان يعلن عن تسهيلات جديدة لعودة مواطنيه من مصر
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الاثنين، عن تقديم تسهيلات جديدة لتشجيع السودانيين المقيمين في مصر على العودة إلى بلادهم. 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T13:21+0000
2025-04-21T13:21+0000
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وتشمل هذه التسهيلات توفير رحلات نقل نهرية من أسوان (جنوب مصر) إلى وادي حلفا (شمال السودان)، لتعمل جنبا إلى جنب مع رحلات النقل البرية والجوية.وأوضح مسؤولون عن مبادرات "العودة الطوعية" التابعة للسفارة السودانية في القاهرة أن توفير مسار النقل النهري سيساهم في تخفيف التكدس الكبير في أعداد الراغبين في العودة، ويسهل عملية عودتهم إلى السودان، وفقا لصحيفة "التغيير" السودانية.وأشارت الصحيفة السودانية إلى أن المعابر الحدودية بين مصر والسودان شهدت في الآونة الأخيرة تكدسا كبيرا لحافلات النقل التي تنقل الأسر السودانية العائدة، بعد أن لجأت إلى مدن مصرية بسبب الحرب الداخلية في السودان.وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
https://sarabic.ae/20241110/السودان-يوجه-نداء-عاجلا-لرعاياه-المقيمين-في-مصر-1094647131.html
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أخبار السودان اليوم, مصر, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار السودان اليوم, مصر, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, أخبار العالم الآن

السودان يعلن عن تسهيلات جديدة لعودة مواطنيه من مصر

13:21 GMT 21.04.2025
© Photo / Unsplash/ Valtoالقاهرة، مصر
القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
© Photo / Unsplash/ Valto
تابعنا عبر
أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الاثنين، عن تقديم تسهيلات جديدة لتشجيع السودانيين المقيمين في مصر على العودة إلى بلادهم.
وتشمل هذه التسهيلات توفير رحلات نقل نهرية من أسوان (جنوب مصر) إلى وادي حلفا (شمال السودان)، لتعمل جنبا إلى جنب مع رحلات النقل البرية والجوية.
وأوضح مسؤولون عن مبادرات "العودة الطوعية" التابعة للسفارة السودانية في القاهرة أن توفير مسار النقل النهري سيساهم في تخفيف التكدس الكبير في أعداد الراغبين في العودة، ويسهل عملية عودتهم إلى السودان، وفقا لصحيفة "التغيير" السودانية.
وأشارت الصحيفة السودانية إلى أن المعابر الحدودية بين مصر والسودان شهدت في الآونة الأخيرة تكدسا كبيرا لحافلات النقل التي تنقل الأسر السودانية العائدة، بعد أن لجأت إلى مدن مصرية بسبب الحرب الداخلية في السودان.
القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
السودان يوجه نداء عاجلا لرعاياه المقيمين في مصر
10 نوفمبر 2024, 09:42 GMT
وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
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