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ترامب: حققنا في 100 يوم ما لم يتحقق في 100 عام
ترامب: حققنا في 100 يوم ما لم يتحقق في 100 عام
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدارته أنجزت في أول 100 يوم من ولايته الثانية ما وصفه بـ"قفزة تاريخية" في الاقتصاد والأمن، مشددًا على أن الولايات المتحدة... 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T23:08+0000
2025-04-30T00:08+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقال ترامب، في خطاب ألقاه أمام أنصاره، إن حكومته "حققت إنجازات لم تحدث خلال قرن"، وأبرزها انخفاض معدل التضخم وأسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الوقود والبيض والأدوية، مؤكدًا أن وسائل الإعلام تتجاهل هذه الحقائق عمدًا.وفي ملف الهجرة، أعلن ترامب أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين عبروا الحدود في أول 100 يوم من رئاسته لم يتجاوز ثلاثة أشخاص، بعد تطبيق إجراءات صارمة واعتماده على "قانون الأعداء الأجانب" لترحيل المجرمين، منتقدًا سلفه جو بايدن ونائبته كمالا هاريس لـ"تراخيهم في مواجهة العصابات".كما هاجم ترامب خصومه من الديمقراطيين ووسائل الإعلام، معتبرًا أن "الدولة العميقة" لا تزال تحاول عرقلة جهوده لإعادة الأمن والاستقرار، مضيفًا: "لن نسمح لحفنة من الشيوعيين وبعض القضاة اليساريين بإيقاف عملنا".
https://sarabic.ae/20250429/ترامب-أوكرانيا-ستسحق-قريبا-1100018272.html
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ترامب: حققنا في 100 يوم ما لم يتحقق في 100 عام

23:08 GMT 29.04.2025 (تم التحديث: 00:08 GMT 30.04.2025)
© Photo / AP/ترامب يتحدث إلى الصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى ميامي
ترامب يتحدث إلى الصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى ميامي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
© Photo / AP/
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدارته أنجزت في أول 100 يوم من ولايته الثانية ما وصفه بـ"قفزة تاريخية" في الاقتصاد والأمن، مشددًا على أن الولايات المتحدة "بدأت بالفعل عصرها الذهبي".
وقال ترامب، في خطاب ألقاه أمام أنصاره، إن حكومته "حققت إنجازات لم تحدث خلال قرن"، وأبرزها انخفاض معدل التضخم وأسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الوقود والبيض والأدوية، مؤكدًا أن وسائل الإعلام تتجاهل هذه الحقائق عمدًا.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى "عودة قوية" لصناعة السيارات الأمريكية، خاصة في ولاية ميشيغن، متعهدًا بمواصلة تحفيز الاقتصاد الوطني، وإنهاء ما وصفه بـ"إهدار المليارات".

وفي ملف الهجرة، أعلن ترامب أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين عبروا الحدود في أول 100 يوم من رئاسته لم يتجاوز ثلاثة أشخاص، بعد تطبيق إجراءات صارمة واعتماده على "قانون الأعداء الأجانب" لترحيل المجرمين، منتقدًا سلفه جو بايدن ونائبته كمالا هاريس لـ"تراخيهم في مواجهة العصابات".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: أوكرانيا ستسحق قريبا
أمس, 17:42 GMT
كما هاجم ترامب خصومه من الديمقراطيين ووسائل الإعلام، معتبرًا أن "الدولة العميقة" لا تزال تحاول عرقلة جهوده لإعادة الأمن والاستقرار، مضيفًا: "لن نسمح لحفنة من الشيوعيين وبعض القضاة اليساريين بإيقاف عملنا".
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