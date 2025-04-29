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طائرات روسية تسهم في إخماد حرائق ميناء "رجائي" الإيراني... فيديو
طائرات روسية تسهم في إخماد حرائق ميناء "رجائي" الإيراني... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن طائرات الطوارئ وطواقم الإطفاء الروسية شاركت في إخماد حريق ميناء "رجائي" في مدينة بندر عباس جنوبي إيران. 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T06:35+0000
2025-04-29T06:39+0000
روسيا
إيران
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وقالت الوزارة في بيان: "شاركت طائرتان من طراز "بي 200 تشي إس"، وطائرة "إيل-76" بإخماد الحريق في إيران، حيث أُلقت 130 طنا من المياه في 13 طلعة".وأشارت السفارة في وقت سابق، إلى أن الخبراء الروس عقدوا اجتماعات تنسيقية سريعة مع نظرائهم الإيرانيين ووضعوا خطة عمل وتوزعوا إلى فرق وشرعوا في العمل.وكما ذكرت السفارة في طهران، فقد عقد المتخصصون الروس على الفور اجتماعات تنسيقية مع زملائهم الإيرانيين، واستوعبوا الوضع بسرعة، ووضعوا خطة عمل، وانقسموا إلى مجموعات وبدأوا العمل.وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، إن الانفجار وقع في مستودع للمواد الكيميائية، وأن سبب الحادث كان الإهمال وعدم الالتزام بقواعد السلامة، فيما نفت السلطات الإيرانية التقارير حول تخزين مواد عسكرية متفجرة في المرفأ.
https://sarabic.ae/20250427/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-انفجار-ميناء-شهيد-رجائي-جنوبي-إيران-إلى-40-قتيلًا-1099948217.html
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روسيا, إيران
روسيا, إيران

طائرات روسية تسهم في إخماد حرائق ميناء "رجائي" الإيراني... فيديو

06:35 GMT 29.04.2025 (تم التحديث: 06:39 GMT 29.04.2025)
© AP Photo / Mahdi Nori انفجار‌ ميناء رجائي في مدينة بندر عباس جنوبي إيران
 انفجار‌ ميناء رجائي في مدينة بندر عباس جنوبي إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Mahdi Nori
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن طائرات الطوارئ وطواقم الإطفاء الروسية شاركت في إخماد حريق ميناء "رجائي" في مدينة بندر عباس جنوبي إيران.
وقالت الوزارة في بيان: "شاركت طائرتان من طراز "بي 200 تشي إس"، وطائرة "إيل-76" بإخماد الحريق في إيران، حيث أُلقت 130 طنا من المياه في 13 طلعة".

قالت السفارة الروسية في بيان على "تلغرام" اليوم الثلاثاء: "تمت السيطرة على الحرائق، ورُفِعَت حالة الطوارئ من وطنية إلى إقليمية. يمكننا القول إن الأمور تقترب من خط النهاية. نأمل أن يكون الأمر كذلك، دون أي مفاجآت غير سارة".

وأشارت السفارة في وقت سابق، إلى أن الخبراء الروس عقدوا اجتماعات تنسيقية سريعة مع نظرائهم الإيرانيين ووضعوا خطة عمل وتوزعوا إلى فرق وشرعوا في العمل.
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ووصلت طائرتان إلى بندر عباس - طائرة برمائية من طراز "بي 200 تشي إس" وطائرة من طراز "إيل-76" أرسلتها وزارة الطوارئ الروسية.

وكما ذكرت السفارة في طهران، فقد عقد المتخصصون الروس على الفور اجتماعات تنسيقية مع زملائهم الإيرانيين، واستوعبوا الوضع بسرعة، ووضعوا خطة عمل، وانقسموا إلى مجموعات وبدأوا العمل.

وفي 26 أبريل/نيسان، وقع انفجار عنيف في ميناء "الشهيد رجائي" بمدينة بندر عباس الإيرانية أسفر عن مقتل العشرات وإصابة أكثر من 1200 آخرين.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، إن الانفجار وقع في مستودع للمواد الكيميائية، وأن سبب الحادث كان الإهمال وعدم الالتزام بقواعد السلامة، فيما نفت السلطات الإيرانية التقارير حول تخزين مواد عسكرية متفجرة في المرفأ.
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