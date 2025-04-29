https://sarabic.ae/20250429/طائرات-روسية-تسهم-في-إخماد-حرائق-ميناء-رجائي-الإيراني-فيديو-1099988840.html

طائرات روسية تسهم في إخماد حرائق ميناء "رجائي" الإيراني... فيديو

طائرات روسية تسهم في إخماد حرائق ميناء "رجائي" الإيراني... فيديو

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن طائرات الطوارئ وطواقم الإطفاء الروسية شاركت في إخماد حريق ميناء "رجائي" في مدينة بندر عباس جنوبي إيران. 29.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-29T06:35+0000

2025-04-29T06:35+0000

2025-04-29T06:39+0000

روسيا

إيران

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وقالت الوزارة في بيان: "شاركت طائرتان من طراز "بي 200 تشي إس"، وطائرة "إيل-76" بإخماد الحريق في إيران، حيث أُلقت 130 طنا من المياه في 13 طلعة".وأشارت السفارة في وقت سابق، إلى أن الخبراء الروس عقدوا اجتماعات تنسيقية سريعة مع نظرائهم الإيرانيين ووضعوا خطة عمل وتوزعوا إلى فرق وشرعوا في العمل.وكما ذكرت السفارة في طهران، فقد عقد المتخصصون الروس على الفور اجتماعات تنسيقية مع زملائهم الإيرانيين، واستوعبوا الوضع بسرعة، ووضعوا خطة عمل، وانقسموا إلى مجموعات وبدأوا العمل.وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، إن الانفجار وقع في مستودع للمواد الكيميائية، وأن سبب الحادث كان الإهمال وعدم الالتزام بقواعد السلامة، فيما نفت السلطات الإيرانية التقارير حول تخزين مواد عسكرية متفجرة في المرفأ.

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