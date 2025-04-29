https://sarabic.ae/20250429/قيس-سعيد-تونس-ترفض-أي-تدخلات-خارجية-في-شأنها-الوطني-1099995896.html

قيس سعيد: تونس ترفض أي تدخلات خارجية في شأنها الوطني

قيس سعيد: تونس ترفض أي تدخلات خارجية في شأنها الوطني

سبوتنيك عربي

قال الرئيس التونسي إن بلاده ترفض أي تدخلات في شأنها الوطني، مؤكدا أن "تونس ليست ضيعة ويمكنها أن توجه انتقادات أيضا لبلدان المراقبين الذين وجهوا انتقادات لها". 29.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-29T09:52+0000

2025-04-29T09:52+0000

2025-04-29T09:52+0000

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ذكرت ذلك وكالة "تونس أفريقيا للأنباء"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن تصريحات سعيد، جاءت ردا على التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية حول الوضع الداخلي في البلاد.وقال الرئيس التونسي إن الانتقادات الموجهة إلى تونس مرفوضة شكلا وتفصيلا وتُعدّ تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي.وتابع: "تونس يمكنها أيضا أن تُوجّه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتُطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها".وقال: "الجهات التي انتقدت تونس لا يصيبها الأرق حين تنظر إلى حاضرها قبل ماضيها".وجاءت الانتقادات الدولية إثر محاكمات لمعارضين تونسيين، صدر بعضها عن منظمة العفو الدولية، التي قالت إن تونس شهدت "إدانات جماعية لناشطين معارضين بعد "محاكمة صورية وبتهم ملفقة"، على حد وصفها.وتابعت: "تمثل هذه الإدانات لحظة خطيرة في البلاد، ومؤشرا مقلقا على مدى استعداد السلطات للمضي قدما في حملتها ضد المعارضة السلمية"، كما زعمت المنظمة.أصدرت محكمة تونسية، في وقت سابق من الشهر الحالي، أحكاما قضائية بالسجن تراوحت بين 13 و66 عاما بحق مجموعة من قادة المعارضة ورجال الأعمال والمحامين، وذلك في إطار ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، التي أثارت جدلًا واسعا في الأوساط السياسية والقانونية.

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https://sarabic.ae/20250419/محكمة-تونسية-تصدر-أحكاما-بالسجن-ضد-معارضين-ورجال-أعمال-بتهمة-التآمر-1099694052.html

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