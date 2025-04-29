قيس سعيد: تونس ترفض أي تدخلات خارجية في شأنها الوطني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:28 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
ختام القمة المصغرة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:49 GMT
10 د
بيارق النصر
جرائم الحرب النازية - معسكرات اعتقال وإبادة منهجية
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: مساعدة جنود كوريا الشمالية في تحرير كورسك يؤسس لواقع جديد
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تداعيات تصريحات ترامب بشأن إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور في قناة السويس
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
ختام القمة المصغرة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
09:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
برشلونة يسيطر على ريال مدريد هذا الموسم ويسير نحو ثلاثية تاريخية
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:38 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250429/قيس-سعيد-تونس-ترفض-أي-تدخلات-خارجية-في-شأنها-الوطني-1099995896.html
قيس سعيد: تونس ترفض أي تدخلات خارجية في شأنها الوطني
قيس سعيد: تونس ترفض أي تدخلات خارجية في شأنها الوطني
سبوتنيك عربي
قال الرئيس التونسي إن بلاده ترفض أي تدخلات في شأنها الوطني، مؤكدا أن "تونس ليست ضيعة ويمكنها أن توجه انتقادات أيضا لبلدان المراقبين الذين وجهوا انتقادات لها". 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T09:52+0000
2025-04-29T09:52+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
تونس
أخبار تونس اليوم
قيس سعيد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/0a/1081853985_0:0:1075:605_1920x0_80_0_0_3a77824261af8f7cc17d7a7ca891ac3e.jpg
ذكرت ذلك وكالة "تونس أفريقيا للأنباء"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن تصريحات سعيد، جاءت ردا على التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية حول الوضع الداخلي في البلاد.وقال الرئيس التونسي إن الانتقادات الموجهة إلى تونس مرفوضة شكلا وتفصيلا وتُعدّ تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي.وتابع: "تونس يمكنها أيضا أن تُوجّه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتُطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها".وقال: "الجهات التي انتقدت تونس لا يصيبها الأرق حين تنظر إلى حاضرها قبل ماضيها".وجاءت الانتقادات الدولية إثر محاكمات لمعارضين تونسيين، صدر بعضها عن منظمة العفو الدولية، التي قالت إن تونس شهدت "إدانات جماعية لناشطين معارضين بعد "محاكمة صورية وبتهم ملفقة"، على حد وصفها.وتابعت: "تمثل هذه الإدانات لحظة خطيرة في البلاد، ومؤشرا مقلقا على مدى استعداد السلطات للمضي قدما في حملتها ضد المعارضة السلمية"، كما زعمت المنظمة.أصدرت محكمة تونسية، في وقت سابق من الشهر الحالي، أحكاما قضائية بالسجن تراوحت بين 13 و66 عاما بحق مجموعة من قادة المعارضة ورجال الأعمال والمحامين، وذلك في إطار ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، التي أثارت جدلًا واسعا في الأوساط السياسية والقانونية.
https://sarabic.ae/20240516/محامو-تونس-يحتجون-ويضربون-عن-العمل-بجميع-المحاكم-1088898916.html
https://sarabic.ae/20250419/محكمة-تونسية-تصدر-أحكاما-بالسجن-ضد-معارضين-ورجال-أعمال-بتهمة-التآمر-1099694052.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/0a/1081853985_66:0:997:698_1920x0_80_0_0_bad2821be0cfdb3ed46b58b38da7ad67.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم الآن, تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد
العالم العربي, أخبار العالم الآن, تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد

قيس سعيد: تونس ترفض أي تدخلات خارجية في شأنها الوطني

09:52 GMT 29.04.2025
© AP Photo / Johanna Geronالرئيس التونسي، قيس سعيد
الرئيس التونسي، قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Johanna Geron
تابعنا عبر
قال الرئيس التونسي إن بلاده ترفض أي تدخلات في شأنها الوطني، مؤكدا أن "تونس ليست ضيعة ويمكنها أن توجه انتقادات أيضا لبلدان المراقبين الذين وجهوا انتقادات لها".
ذكرت ذلك وكالة "تونس أفريقيا للأنباء"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن تصريحات سعيد، جاءت ردا على التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية حول الوضع الداخلي في البلاد.
محامو تونس يحتجون ويضربون عن العمل بجميع المحاكم - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
محامو تونس يحتجون ويضربون عن العمل بجميع المحاكم
16 مايو 2024, 12:28 GMT
وقال الرئيس التونسي إن الانتقادات الموجهة إلى تونس مرفوضة شكلا وتفصيلا وتُعدّ تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي.
وتابع: "تونس يمكنها أيضا أن تُوجّه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتُطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها".
الشرطة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
محكمة تونسية تصدر أحكاما بالسجن ضد معارضين ورجال أعمال بتهمة التآمر
19 أبريل, 07:54 GMT
وقال: "الجهات التي انتقدت تونس لا يصيبها الأرق حين تنظر إلى حاضرها قبل ماضيها".
وجاءت الانتقادات الدولية إثر محاكمات لمعارضين تونسيين، صدر بعضها عن منظمة العفو الدولية، التي قالت إن تونس شهدت "إدانات جماعية لناشطين معارضين بعد "محاكمة صورية وبتهم ملفقة"، على حد وصفها.
وتابعت: "تمثل هذه الإدانات لحظة خطيرة في البلاد، ومؤشرا مقلقا على مدى استعداد السلطات للمضي قدما في حملتها ضد المعارضة السلمية"، كما زعمت المنظمة.
أصدرت محكمة تونسية، في وقت سابق من الشهر الحالي، أحكاما قضائية بالسجن تراوحت بين 13 و66 عاما بحق مجموعة من قادة المعارضة ورجال الأعمال والمحامين، وذلك في إطار ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، التي أثارت جدلًا واسعا في الأوساط السياسية والقانونية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала