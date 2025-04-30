https://sarabic.ae/20250430/أستاذ-في-العلاقات-الدولية-زيارة-ابن-زايد-إلى-موسكو-تعزز-التعاون-القضائي-وهزيمة-روسيا-أمر-مستحيل-1100058830.html
أستاذ في العلاقات الدولية: زيارة ابن زايد إلى موسكو تعزز التعاون القضائي.. وهزيمة روسيا أمر مستحيل
أستاذ في العلاقات الدولية: زيارة ابن زايد إلى موسكو تعزز التعاون القضائي.. وهزيمة روسيا أمر مستحيل
سبوتنيك عربي
تناول أستاذ العلاقات الدولية الدكتور عمرو الديب، زيارة نائب رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ منصور بن زايد، إلى روسيا، مشيرًا إلى أهميتها في إطار تعزيز التعاون بين... 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T20:55+0000
2025-04-30T20:55+0000
2025-04-30T20:55+0000
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وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، تطرّق الديب إلى نوايا الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن إنهاء الصراع في أوكرانيا، معتبرًا أن "تحركات حلف شمال الأطلسي في بحر البلطيق وبحر الشمال ومناطق أخرى، تهدف إلى تقويض الدور الروسي وحصر نفوذ موسكو داخل نطاقها الجغرافي التقليدي، وذلك منذ عام 2007، في ظل التخوّف من عودتها السريعة كقوة عظمى على الساحة الدولية".وأكّد أن "قوة أوكرانيا مُستمدّة من الدعم الغربي"، مشددًا على أن "هزيمة روسيا أمر مستحيل"، وأن "روسيا لا تسعى لسحق أوكرانيا، إنما اضطرت للدفاع عن أمنها القومي من خلال عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية حدودها الأمنية".وحول زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى جمهورية الدومينيكان، اعتبر الديب أنها "تأتي في سياق توسيع دائرة العلاقات الدولية، وتعزيز التواصل مع الدول الصديقة"، مؤكدًا أن "روسيا تسعى لبناء نظام دولي قائم على الاحترام المتبادل والمساواة، بعيدًا عن منطق التبعية والهيمنة".
https://sarabic.ae/20250430/بوتين-روسيا-والإمارات-تربطهما-علاقات-صداقة-وطيدة-فيديو-1100057645.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, روسيا
أستاذ في العلاقات الدولية: زيارة ابن زايد إلى موسكو تعزز التعاون القضائي.. وهزيمة روسيا أمر مستحيل
حصري
تناول أستاذ العلاقات الدولية الدكتور عمرو الديب، زيارة نائب رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ منصور بن زايد، إلى روسيا، مشيرًا إلى أهميتها في إطار تعزيز التعاون بين البلدين، لا سيما في مجالات مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتنظيم العلاقة القضائية بين الدولتين.
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، تطرّق الديب إلى نوايا الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن إنهاء الصراع في أوكرانيا، معتبرًا أن "تحركات حلف شمال الأطلسي في بحر البلطيق وبحر الشمال ومناطق أخرى، تهدف إلى تقويض الدور الروسي وحصر نفوذ موسكو داخل نطاقها الجغرافي التقليدي، وذلك منذ عام 2007، في ظل التخوّف من عودتها السريعة كقوة عظمى على الساحة الدولية".
ورأى أستاذ العلاقات الدولية أن "استمرار الأعمال العسكرية ضد روسيا، يأتي في سياق تهرّب الرئيس الأوكراني المُنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي، من المحاكمة في قضايا فساد، على غرار ما يقوم به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
وأكّد أن "قوة أوكرانيا مُستمدّة من الدعم الغربي"، مشددًا على أن "هزيمة روسيا أمر مستحيل"، وأن "روسيا لا تسعى لسحق أوكرانيا، إنما اضطرت للدفاع عن أمنها القومي من خلال عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية حدودها الأمنية".
وحول زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى جمهورية الدومينيكان، اعتبر الديب أنها "تأتي في سياق توسيع دائرة العلاقات الدولية، وتعزيز التواصل مع الدول الصديقة"، مؤكدًا أن "روسيا تسعى لبناء نظام دولي قائم على الاحترام المتبادل والمساواة، بعيدًا عن منطق التبعية والهيمنة".