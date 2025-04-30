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أوليغ كراسوكسي... قرار حاسم في وجه الموت
أوليغ كراسوكسي... قرار حاسم في وجه الموت
سبوتنيك عربي
في رسالة مؤثرة كتبها الكابتن السوفييتي أوليغ كراسوكسي، إلى والدته عام 1943، يسرد فيها تفاصيل معركة دامية في جولايا دولينا، حيث خاطر بحياته لقيادة جنوده في هجوم... 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T14:00+0000
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وقال كراسوكسي في نص الرسالة: "كانت المعارك شديدة للغاية. ولإضعاف معنويات الجنود السوفييت، كان النازيون يلقون منشورات كتب فيها: خسرتم القوقاز، وستفقدون أوكرانيا، لكن روسيا ستتذكر جولايا دولينا طويلًا".كان يجب التصرف بسرعة وحسم، واتخذ الكابتن الشاب أوليغ كراسوسكي مخاطرة كبيرة.وتابع: "على الرغم من الحظر، صعدت مع إدارة الكتيبة فورًا بعد أول صف من الجنود. كانت مخاطرة، لكنها توفر مزايا كبيرة في إدارة المعركة".وأردف: "أمامنا، على بُعد 200 متر، من منعطف حول الطريق، خرج النازيون واستقلوا مدفعاً مباشراً. في تلك اللحظة كنت أمشي في منتصف الطريق حاملاً الخريطة. هناك مشغل راديو قريب، ومنظم خلفه".ومضى كراسوكسي، قائلا: "أُطلق مقذوف، وفي الحقيقة، شاهدنا ومضة وبعدها، سمعنا دويّ انفجار قوي خلفنا، أصيب الراديوي بجروح بالغة في ظهره، والخادم تضرر بالكامل، بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، أصبت أنا بجروح شظية متعددة في ساقيّ، وعلى ظهري، كانت هناك دماء وأشلاء من لحم جندي الراديو الميت".وتابع: "كان الاختراق الهجومي هائلا. بعد معركة ستالينغراد ومعركة كورسك، حتى المتشائمون الواضحون كانوا واثقين من أن كل يوم، وكل معركة، وكل نجاح صغير يقربنا من يوم النصر".
https://sarabic.ae/20250427/إم-إل---20-سلاح-النصر-الذي-استخدمه-الجيش-الأحمر-لسحق-الرايخ-الـ-3-النازي-1099939454.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أوليغ كراسوكسي... قرار حاسم في وجه الموت
في رسالة مؤثرة كتبها الكابتن السوفييتي أوليغ كراسوكسي، إلى والدته عام 1943، يسرد فيها تفاصيل معركة دامية في جولايا دولينا، حيث خاطر بحياته لقيادة جنوده في هجوم حاسم تحت نيران العدو.
وقال كراسوكسي في نص الرسالة: "كانت المعارك شديدة للغاية. ولإضعاف معنويات الجنود السوفييت، كان النازيون يلقون منشورات كتب فيها: خسرتم القوقاز، وستفقدون أوكرانيا، لكن روسيا ستتذكر جولايا دولينا طويلًا".
كان يجب التصرف بسرعة وحسم، واتخذ الكابتن الشاب أوليغ كراسوسكي مخاطرة كبيرة.
وتابع: "على الرغم من الحظر، صعدت مع إدارة الكتيبة فورًا بعد أول صف من الجنود. كانت مخاطرة، لكنها توفر مزايا كبيرة في إدارة المعركة".
وأشار إلى أنه "بعد اختراق أول المواقع، وهي الأكثر تحصينًا، كان علينا التقدم عبر طريق الغابة، الذي تبين أنه مليء بالألغام".
وأردف: "أمامنا، على بُعد 200 متر، من منعطف حول الطريق، خرج النازيون واستقلوا مدفعاً مباشراً. في تلك اللحظة كنت أمشي في منتصف الطريق حاملاً الخريطة. هناك مشغل راديو قريب، ومنظم خلفه".
ومضى كراسوكسي، قائلا: "أُطلق مقذوف، وفي الحقيقة، شاهدنا ومضة وبعدها، سمعنا دويّ انفجار قوي خلفنا، أصيب الراديوي بجروح بالغة في ظهره، والخادم تضرر بالكامل، بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، أصبت أنا بجروح شظية متعددة في ساقيّ، وعلى ظهري، كانت هناك دماء وأشلاء من لحم جندي الراديو الميت".
وأضاف: "ولقد دُمّر فوجنا 1116 للمشاة، الذي كان مكتملاً قبل الهجوم، وبعد 3 أيام تقريباً، لم يعد موجوداً، لكن الدفاعات النازية تم اختراقها".
وتابع: "كان الاختراق الهجومي هائلا. بعد معركة ستالينغراد ومعركة كورسك، حتى المتشائمون الواضحون كانوا واثقين من أن كل يوم، وكل معركة، وكل نجاح صغير يقربنا من يوم النصر".