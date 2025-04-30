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استخدمتها وكالة "ناسا" في المريخ.. "سبوتنيك" تجري حوارا مع مخترع بطارية الليثيوم القابلة للشحن
استخدمتها وكالة "ناسا" في المريخ.. "سبوتنيك" تجري حوارا مع مخترع بطارية الليثيوم القابلة للشحن
سبوتنيك عربي
أجرت وكالة "سبوتنيك" حوارا مع العالم والمخترع المغربي المهندس رشيد اليازمي، وتمت مناقشة أبرز مراحل حياته العلمية والمهنية ومشاريعه المستقبلية. 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T18:44+0000
2025-04-30T18:44+0000
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تقارير سبوتنيك
العالم العربي
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وبداية، تحدث ضيف "ٍسبوتنيك" عن طفولته، قائلا: "أنا من مواليد مدينة فاس ودرست في مدارسها، واخترت علوم الرياضيات، واجتزت المرحلة الثانوية عام 1971، ووالدي كان يصنع مشتقات الحليب ولديه مختبر صغير، ومن هنا انطلق انفتاحي على العلوم، وكنت مهتما بالأحجار، ولدي العديد من الأحجار".وأضاف اليازمي أنه "في مدينة فاس، كان يوجد معهد ثقافي فرنسي يحتوي على الكثير من الكتب، وكنت أتردد إليه لأطّلع على مختلف العلوم، وكان جل اهتمامي هو الكيمياء، وبعد اجتيازي المرحلة الثانوية التحقت لمدة سنة في جامعة محمد الخامس في الرباط، وبعدها انتقلت إلى فرنسا عام 1972".وعند تواجده في فرنسا، أشار ضيف "سبوتنيك"، إلى أول اختراع له وهو "مادة تساعد بطارية الليثيوم لجعلها قابلة للشحن، وهذا الاختراع معروف عالميا، واليابانيون استدعوني عدة مرات من أجل هذا الاختراع، وكذلك تم استدعائي من قبل جامعات في الولايات المتحدة الأمريكية".وقال ضيف "سبوتنيك": "كنت أعمل مع "ناسا" (وكالة الفضاء الأمريكية) لكي يتم استخدام هذه البطارية في المريخ، وهو نتاج عملي في مرحلة الدكتوراه".ووفقا لليازمي، فإن "مدير أحد المكاتب في فرنسا والمسؤول عن براءات الاختراع لاحظ على اختراعي، وتم تبني اختراعي ومساعدتي من أجل الترويج له عالميا".وأضاف أيضا أنه "في عام 2000، توجهت إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل العمل مع "ناسا"، وذهبت مع عائلتي إلى هناك للعمل، وبعدها استخدمت "ناسا" لأول مرة بطاريات الليثيوم القابلة للشحن في مركباتها التي أقلعت إلى المريخ".وقال المخترع المغربي المهندس رشيد اليازمي: "في عام 2010، قررت مغادرة الولايات المتحدة لإن الرئيس الأمريكي قرر إيقاف جميع التمويلات للبحث العلمي المتعلقة بالليثيوم ونقل التمويلات للهيدروجين".وأضاف أنه "بعد الولايات المتحدة، أتاني عرض عمل في سنغافورة، ولحد هذه اللحظة أنا وعائلتي نعيش هناك، وأتاحت لي هذه الدولة جميع ظروف العمل الجيدة، والآن اقترب من الحصول على 200 براءة اختراع".وأردف ضيف "سبوتنيك": "استقبلني صاحب الجلالة محمد السادس، وفي عام 2018، كان مؤتمر المستثمر العربي في باريس، وأعطوني جائزة تكريم، وحصلت على عدة جوائز من عدة دول عربية، وأسعى جاهدا لألتقي الشباب كي أعطيهم من خبرتي للقيام بأعمال علمية جيدة، وإنشاء مشاريع بحث علمي".وعن علاقته بروسيا، روى اليازمي: "ذكرت المستمعين أن علاقتي مع روسيا قديمة، وخصوصا مع "سبوتنيك"، وكنت أقرأ الأدب الروسي بشكل كبير وخصوصا دويستوفسكي".وأكد أن "روسيا ستحتل مكانة مرموقة عالميا في مجال البحث العلمي بالطاقة وفي جميع العلوم، خصوصا بعد تشكيل مجموعة "بريكس"، وانفتاحها على العالمية".وعن التطور التكنولوجي، قال المخترع المغربي: "إيجابيات الذكاء الاصطناعي أكثر من سلبياته، خصوصا أنه يتواجد معنا في جميع تفاصيل حياتنا، وهو نافع للبشرية بكل تأكيد".
https://sarabic.ae/20250430/مدير-معرض-مسقط-الدولي-للكتاب-العلاقات-مع-روسيا-تشهد-تطورات-مهمة-في-المجالات-كافة--1100048713.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

استخدمتها وكالة "ناسا" في المريخ.. "سبوتنيك" تجري حوارا مع مخترع بطارية الليثيوم القابلة للشحن

18:44 GMT 30.04.2025
© Sputnik العالم والمخترع المغربي المهندس رشيد اليازمي
العالم والمخترع المغربي المهندس رشيد اليازمي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
© Sputnik
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حصري
أجرت وكالة "سبوتنيك" حوارا مع العالم والمخترع المغربي المهندس رشيد اليازمي، وتمت مناقشة أبرز مراحل حياته العلمية والمهنية ومشاريعه المستقبلية.
وبداية، تحدث ضيف "ٍسبوتنيك" عن طفولته، قائلا: "أنا من مواليد مدينة فاس ودرست في مدارسها، واخترت علوم الرياضيات، واجتزت المرحلة الثانوية عام 1971، ووالدي كان يصنع مشتقات الحليب ولديه مختبر صغير، ومن هنا انطلق انفتاحي على العلوم، وكنت مهتما بالأحجار، ولدي العديد من الأحجار".
وأضاف اليازمي أنه "في مدينة فاس، كان يوجد معهد ثقافي فرنسي يحتوي على الكثير من الكتب، وكنت أتردد إليه لأطّلع على مختلف العلوم، وكان جل اهتمامي هو الكيمياء، وبعد اجتيازي المرحلة الثانوية التحقت لمدة سنة في جامعة محمد الخامس في الرباط، وبعدها انتقلت إلى فرنسا عام 1972".
وعند تواجده في فرنسا، أشار ضيف "سبوتنيك"، إلى أول اختراع له وهو "مادة تساعد بطارية الليثيوم لجعلها قابلة للشحن، وهذا الاختراع معروف عالميا، واليابانيون استدعوني عدة مرات من أجل هذا الاختراع، وكذلك تم استدعائي من قبل جامعات في الولايات المتحدة الأمريكية".
وقال ضيف "سبوتنيك": "كنت أعمل مع "ناسا" (وكالة الفضاء الأمريكية) لكي يتم استخدام هذه البطارية في المريخ، وهو نتاج عملي في مرحلة الدكتوراه".
ووفقا لليازمي، فإن "مدير أحد المكاتب في فرنسا والمسؤول عن براءات الاختراع لاحظ على اختراعي، وتم تبني اختراعي ومساعدتي من أجل الترويج له عالميا".

وأردف ضيف "سبوتنيك": "عام 1985 حصلت على درجة الدكتوراه ودخلت المعهد الوطني للبحث العلمي في فرنسا كموظف دائم إلى سنة 2019، وفي عام 1988 استدعيت إلى اليابان من أجل تبني ابتكاري من قبل شركة "سوني".

وأضاف أيضا أنه "في عام 2000، توجهت إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل العمل مع "ناسا"، وذهبت مع عائلتي إلى هناك للعمل، وبعدها استخدمت "ناسا" لأول مرة بطاريات الليثيوم القابلة للشحن في مركباتها التي أقلعت إلى المريخ".
معرض مسقط الدولي للكتاب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
مدير معرض مسقط الدولي للكتاب: العلاقات مع روسيا تشهد تطورات مهمة في المجالات كافة
15:34 GMT
وقال المخترع المغربي المهندس رشيد اليازمي: "في عام 2010، قررت مغادرة الولايات المتحدة لإن الرئيس الأمريكي قرر إيقاف جميع التمويلات للبحث العلمي المتعلقة بالليثيوم ونقل التمويلات للهيدروجين".
وأضاف أنه "بعد الولايات المتحدة، أتاني عرض عمل في سنغافورة، ولحد هذه اللحظة أنا وعائلتي نعيش هناك، وأتاحت لي هذه الدولة جميع ظروف العمل الجيدة، والآن اقترب من الحصول على 200 براءة اختراع".
وأردف ضيف "سبوتنيك": "استقبلني صاحب الجلالة محمد السادس، وفي عام 2018، كان مؤتمر المستثمر العربي في باريس، وأعطوني جائزة تكريم، وحصلت على عدة جوائز من عدة دول عربية، وأسعى جاهدا لألتقي الشباب كي أعطيهم من خبرتي للقيام بأعمال علمية جيدة، وإنشاء مشاريع بحث علمي".

وعن روسيا، قال ضيف "سبوتنيك": "هذه أول زيارة لي في روسيا، وتم استقبالي بحرارة، وكنت على علم أن الناس في روسيا يكرمون ضيوفهم، وهذا الحدث يفتح الحوار عالميا، خصوصا أنه تم استدعاء ضيوف لأكثر من 100 دولة، وأنا كخبير أرى كيفية تجهيز الحدث من قبل روسيا وتنظيمه بشكل رائع، وأستطيع القول أنه أجمل تنظيم حدث أراه في حياتي".

وعن علاقته بروسيا، روى اليازمي: "ذكرت المستمعين أن علاقتي مع روسيا قديمة، وخصوصا مع "سبوتنيك"، وكنت أقرأ الأدب الروسي بشكل كبير وخصوصا دويستوفسكي".
وأكد أن "روسيا ستحتل مكانة مرموقة عالميا في مجال البحث العلمي بالطاقة وفي جميع العلوم، خصوصا بعد تشكيل مجموعة "بريكس"، وانفتاحها على العالمية".
وعن التطور التكنولوجي، قال المخترع المغربي: "إيجابيات الذكاء الاصطناعي أكثر من سلبياته، خصوصا أنه يتواجد معنا في جميع تفاصيل حياتنا، وهو نافع للبشرية بكل تأكيد".
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