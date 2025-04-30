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https://sarabic.ae/20250430/الاتحاد-الأوروبي-يعتزم-تقديم-مقترحات-تجارية-للولايات-المتحدة-الأسبوع-المقبل-1100059686.html
الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم مقترحات تجارية للولايات المتحدة الأسبوع المقبل
الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم مقترحات تجارية للولايات المتحدة الأسبوع المقبل
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية أمس الأربعاء بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم مقترحات إلى الولايات المتحدة بشأن صيغة جديدة للتعاون التجاري الأسبوع المقبل. 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T22:13+0000
2025-04-30T22:13+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
الرسوم الجمركية
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وقالت وكالة بلومبرغ الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة إن "الاتحاد الأوروبي يعتزم تزويد الولايات المتحدة بوثيقة الأسبوع المقبل تحدد حزمة من المقترحات لبدء محادثات تجارية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وقالت المصادر إن "الوثيقة ستقترح تدابير لتخفيف الحواجز التجارية غير الجمركية، وزيادة الاستثمار الأوروبي في الولايات المتحدة، والتعاون في قضايا التجارة العالمية، وتشجيع مشتريات الاتحاد الأوروبي من السلع الأمريكية".وأوضحت أن "خطط الاتحاد الأوروبي قد تتغير، حيث إن المشاورات التي تجريها المفوضية الأوروبية مع الدول الأعضاء في الاتحاد لا تزال مستمرة. وفي الوقت نفسه، يعمل الاتحاد الأوروبي أيضا على اتخاذ تدابير مضادة للرسوم الجمركية الأمريكية إذا فشلت المفاوضات مع الجانب الأمريكي".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2 نيسان الماضي فرض رسوم "جمركية متبادلة" على الواردات من دول أخرى، وسيكون الحد الأدنى الأساسي للمعدل 10 بالمئة ولكن كل دولة سوف تحدد تعريفتها الجمركية بحيث تكون نصف ما تفرضه على الشركات التي تستورد السلع الأمريكية.وفي 9 نيسان الماضي، أعلن ترامب تعليق الرسوم الجمركية المقرر فرضها على أكثر من 75 دولة لمدة 90 يوما، لإتاحة الفرصة للتفاوض مع هذه الدول بشأن اختلال موازين التجارة بينها وبين الولايات المتحدة، ولم تكن الصين بين هذه الدول.وقدرت منظمة التجارة العالمية أن حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين قد ينخفض بنسبة 80 بالمئة بفعل تبادل فرض الرسوم الجمركية بين البلدين.
https://sarabic.ae/20250426/ترامب-لا-حاجة-لتمديد-وقف-زيادة-الرسوم-الجمركية-لأن-واشنطن-تخطط-لإبرام-صفقات-جديدة-1099904369.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, الرسوم الجمركية, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي, الرسوم الجمركية, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم مقترحات تجارية للولايات المتحدة الأسبوع المقبل

22:13 GMT 30.04.2025
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أفادت وسائل إعلام أمريكية أمس الأربعاء بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم مقترحات إلى الولايات المتحدة بشأن صيغة جديدة للتعاون التجاري الأسبوع المقبل.
موسكو - سبوتنيك. وقالت وكالة بلومبرغ الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة إن "الاتحاد الأوروبي يعتزم تزويد الولايات المتحدة بوثيقة الأسبوع المقبل تحدد حزمة من المقترحات لبدء محادثات تجارية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
ترامب: لا حاجة لتمديد وقف زيادة الرسوم الجمركية لأن واشنطن تخطط لإبرام صفقات جديدة
26 أبريل, 01:41 GMT
وقالت المصادر إن "الوثيقة ستقترح تدابير لتخفيف الحواجز التجارية غير الجمركية، وزيادة الاستثمار الأوروبي في الولايات المتحدة، والتعاون في قضايا التجارة العالمية، وتشجيع مشتريات الاتحاد الأوروبي من السلع الأمريكية".
وأوضحت أن "خطط الاتحاد الأوروبي قد تتغير، حيث إن المشاورات التي تجريها المفوضية الأوروبية مع الدول الأعضاء في الاتحاد لا تزال مستمرة. وفي الوقت نفسه، يعمل الاتحاد الأوروبي أيضا على اتخاذ تدابير مضادة للرسوم الجمركية الأمريكية إذا فشلت المفاوضات مع الجانب الأمريكي".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2 نيسان الماضي فرض رسوم "جمركية متبادلة" على الواردات من دول أخرى، وسيكون الحد الأدنى الأساسي للمعدل 10 بالمئة ولكن كل دولة سوف تحدد تعريفتها الجمركية بحيث تكون نصف ما تفرضه على الشركات التي تستورد السلع الأمريكية.
وفي 9 نيسان الماضي، أعلن ترامب تعليق الرسوم الجمركية المقرر فرضها على أكثر من 75 دولة لمدة 90 يوما، لإتاحة الفرصة للتفاوض مع هذه الدول بشأن اختلال موازين التجارة بينها وبين الولايات المتحدة، ولم تكن الصين بين هذه الدول.
وقدرت منظمة التجارة العالمية أن حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين قد ينخفض بنسبة 80 بالمئة بفعل تبادل فرض الرسوم الجمركية بين البلدين.
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