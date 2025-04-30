https://sarabic.ae/20250430/البرلمان-السلوفاكي-براتيسلافا-نجحت-في-استئناف-المفاوضات-بشأن-نقل-الغاز-من-روسيا-1100056824.html
البرلمان السلوفاكي: براتيسلافا نجحت في استئناف المفاوضات بشأن نقل الغاز من روسيا
البرلمان السلوفاكي: براتيسلافا نجحت في استئناف المفاوضات بشأن نقل الغاز من روسيا
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس البرلمان السلوفاكي تيبور غاسبار، اليوم الأربعاء، بأن سلوفاكيا نجحت باستئناف المفاوضات على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن نقل الغاز الروسي إلى أوروبا... 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T19:44+0000
2025-04-30T19:44+0000
2025-04-30T19:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال غاسبار لـ"سبوتنيك": "لقد طلبنا على مستوى المجلس الأوروبي، وهو ملتقى رؤساء وزراء الاتحاد الأوروبي، العودة إلى المفاوضات بشأن استئناف عبور الغاز عبر أوكرانيا، ووافق المجلس الأوروبي على ذلك، والمفاوضات جارية بالفعل حول كيفية استئناف إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا وسلوفاكيا إلى أوروبا، ربما سيعتمد ذلك على كيفية تقدم المفاوضات بشأن إنهاء الصراع".وفي وقت سابق، قال أوربان في كلمة بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا: "في مطلع هذا العام، أغلقت أوكرانيا، بالتواطؤ مع بيروقراطيي بروكسل، خط أنابيب غاز أوروبيًا كبيرًا يمر عبر أراضيها. وبهذه الطريقة، يريدون الضغط على السلوفاكيين وعلينا، لجرنا إلى الصراع الروسي الأوكراني".وأكد أن "بودابست لديها الآن الفرصة لاستقبال الغاز الطبيعي الروسي فقط عبر خط أنابيب السيل التركي"، مؤكدًا أن "تركيا شريك رئيسي للمجر".
https://sarabic.ae/20250430/بوتين-يشارك-في-فعاليات-الماراثون-التعليمي-المعرفة-الأوائل---1100036463.html
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روسيا, العالم
البرلمان السلوفاكي: براتيسلافا نجحت في استئناف المفاوضات بشأن نقل الغاز من روسيا
صرح نائب رئيس البرلمان السلوفاكي تيبور غاسبار، اليوم الأربعاء، بأن سلوفاكيا نجحت باستئناف المفاوضات على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا وسلوفاكيا.
وقال غاسبار لـ"سبوتنيك": "لقد طلبنا على مستوى المجلس الأوروبي، وهو ملتقى رؤساء وزراء الاتحاد الأوروبي، العودة إلى المفاوضات بشأن استئناف عبور الغاز عبر أوكرانيا، ووافق المجلس الأوروبي على ذلك، والمفاوضات جارية بالفعل حول كيفية استئناف إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا وسلوفاكيا إلى أوروبا، ربما سيعتمد ذلك على كيفية تقدم المفاوضات بشأن إنهاء الصراع".
وصرّح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، يوم 12 أبريل/ نيسان الجاري، بأن أوكرانيا، بالتواطؤ مع بروكسل (مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي)، أوقفت نقل الغاز الطبيعي الروسي للضغط على المجر وسلوفاكيا، وجرهما إلى الصراع الأوكراني.
وفي وقت سابق، قال أوربان في كلمة بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا: "في مطلع هذا العام، أغلقت أوكرانيا، بالتواطؤ مع بيروقراطيي بروكسل، خط أنابيب غاز أوروبيًا كبيرًا يمر عبر أراضيها. وبهذه الطريقة، يريدون الضغط على السلوفاكيين وعلينا، لجرنا إلى الصراع الروسي الأوكراني".
وأكد أن "بودابست لديها الآن الفرصة لاستقبال الغاز الطبيعي الروسي فقط عبر خط أنابيب السيل التركي"، مؤكدًا أن "تركيا شريك رئيسي للمجر".