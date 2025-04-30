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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250430/البرلمان-السلوفاكي-براتيسلافا-نجحت-في-استئناف-المفاوضات-بشأن-نقل-الغاز-من-روسيا-1100056824.html
البرلمان السلوفاكي: براتيسلافا نجحت في استئناف المفاوضات بشأن نقل الغاز من روسيا
البرلمان السلوفاكي: براتيسلافا نجحت في استئناف المفاوضات بشأن نقل الغاز من روسيا
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس البرلمان السلوفاكي تيبور غاسبار، اليوم الأربعاء، بأن سلوفاكيا نجحت باستئناف المفاوضات على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن نقل الغاز الروسي إلى أوروبا... 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T19:44+0000
2025-04-30T19:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال غاسبار لـ"سبوتنيك": "لقد طلبنا على مستوى المجلس الأوروبي، وهو ملتقى رؤساء وزراء الاتحاد الأوروبي، العودة إلى المفاوضات بشأن استئناف عبور الغاز عبر أوكرانيا، ووافق المجلس الأوروبي على ذلك، والمفاوضات جارية بالفعل حول كيفية استئناف إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا وسلوفاكيا إلى أوروبا، ربما سيعتمد ذلك على كيفية تقدم المفاوضات بشأن إنهاء الصراع".وفي وقت سابق، قال أوربان في كلمة بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا: "في مطلع هذا العام، أغلقت أوكرانيا، بالتواطؤ مع بيروقراطيي بروكسل، خط أنابيب غاز أوروبيًا كبيرًا يمر عبر أراضيها. وبهذه الطريقة، يريدون الضغط على السلوفاكيين وعلينا، لجرنا إلى الصراع الروسي الأوكراني".وأكد أن "بودابست لديها الآن الفرصة لاستقبال الغاز الطبيعي الروسي فقط عبر خط أنابيب السيل التركي"، مؤكدًا أن "تركيا شريك رئيسي للمجر".
https://sarabic.ae/20250430/بوتين-يشارك-في-فعاليات-الماراثون-التعليمي-المعرفة-الأوائل---1100036463.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

البرلمان السلوفاكي: براتيسلافا نجحت في استئناف المفاوضات بشأن نقل الغاز من روسيا

19:44 GMT 30.04.2025
© Sputnik . Sergey Starostenkoمحطة ضغط الغاز بويارسكايا
محطة ضغط الغاز بويارسكايا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
© Sputnik . Sergey Starostenko
تابعنا عبر
صرح نائب رئيس البرلمان السلوفاكي تيبور غاسبار، اليوم الأربعاء، بأن سلوفاكيا نجحت باستئناف المفاوضات على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا وسلوفاكيا.
وقال غاسبار لـ"سبوتنيك": "لقد طلبنا على مستوى المجلس الأوروبي، وهو ملتقى رؤساء وزراء الاتحاد الأوروبي، العودة إلى المفاوضات بشأن استئناف عبور الغاز عبر أوكرانيا، ووافق المجلس الأوروبي على ذلك، والمفاوضات جارية بالفعل حول كيفية استئناف إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا وسلوفاكيا إلى أوروبا، ربما سيعتمد ذلك على كيفية تقدم المفاوضات بشأن إنهاء الصراع".

وصرّح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، يوم 12 أبريل/ نيسان الجاري، بأن أوكرانيا، بالتواطؤ مع بروكسل (مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي)، أوقفت نقل الغاز الطبيعي الروسي للضغط على المجر وسلوفاكيا، وجرهما إلى الصراع الأوكراني.

الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بالمشاركين في ماراثون ”المعرفة- الأوائل“ - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: بعض الفرنسيين يقاتلون إلى جانب القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
15:09 GMT
وفي وقت سابق، قال أوربان في كلمة بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا: "في مطلع هذا العام، أغلقت أوكرانيا، بالتواطؤ مع بيروقراطيي بروكسل، خط أنابيب غاز أوروبيًا كبيرًا يمر عبر أراضيها. وبهذه الطريقة، يريدون الضغط على السلوفاكيين وعلينا، لجرنا إلى الصراع الروسي الأوكراني".
وأكد أن "بودابست لديها الآن الفرصة لاستقبال الغاز الطبيعي الروسي فقط عبر خط أنابيب السيل التركي"، مؤكدًا أن "تركيا شريك رئيسي للمجر".
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