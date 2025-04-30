البرلمان والحكومة يرفضان مراسيم الرئاسي الليبي ويعتبرانها اعتداء على الشرعية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:28 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
ختام القمة المصغرة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:49 GMT
10 د
بيارق النصر
جرائم الحرب النازية - معسكرات اعتقال وإبادة منهجية
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: مساعدة جنود كوريا الشمالية في تحرير كورسك يؤسس لواقع جديد
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تداعيات تصريحات ترامب بشأن إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور في قناة السويس
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
ختام القمة المصغرة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
09:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
برشلونة يسيطر على ريال مدريد هذا الموسم ويسير نحو ثلاثية تاريخية
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:38 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية إعلان بوتين عن هدنة بمناسبة عيد النصر
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. ما فرص التوصل لاتفاق بعد رفض نتنياهو مقترح هدنة طويلة مع حماس
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250430/البرلمان-والحكومة-يرفضان-مراسيم-الرئاسي-الليبي-ويعتبرانها-اعتداء-على-الشرعية-1100023152.html
البرلمان والحكومة يرفضان مراسيم الرئاسي الليبي ويعتبرانها اعتداء على الشرعية
البرلمان والحكومة يرفضان مراسيم الرئاسي الليبي ويعتبرانها اعتداء على الشرعية
سبوتنيك عربي
رفض كل من مجلس النواب الليبي والحكومة المنبثقة عنه المراسيم الصادرة عن المجلس الرئاسي، وعلى رأسها قرار إيقاف العمل بقانون المحكمة الدستورية، معتبرين أن هذه... 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T00:26+0000
2025-04-30T00:26+0000
أخبار ليبيا اليوم
المجلس الرئاسي
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي
عقيلة صالح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/13/1077229634_0:0:2052:1154_1920x0_80_0_0_96af77d014ad0ec3575c5712e049d3e3.jpg
بنغازي – سبوتنيك. وقال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في بيان رسمي إن "إصدار القوانين اختصاص أصيل للسلطة التشريعية ولا يحق لأي جهة كانت أن تلغي أو تعدل القوانين الصادرة عن مجلس النواب".وأوضح أن "قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به، ويرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية"، داعيا إلى "مراجعة اختصاص المجلس الرئاسي بحسب الاتفاق السياسي".وأكد عقيلة صالح أن المجلس الرئاسي لا يملك صلاحية إلغاء أو تعديل القوانين، كما أن اتفاق جنيف الذي أنشئ بموجبه انتهى العمل به، والمجلس يعتبر الآن منتهيا ولا يستند إلى أي أساس دستوري.وفي السياق ذاته، أكدت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد التي تتخذ من بنغازي مقرا لها أن ما صدر عن المجلس الرئاسي "يعد اعتداء سافرا على اختصاصات مجلس النواب المنتخب من الشعب، ويستهدف تقويض جهود توحيد المؤسسات السيادية".وأضافت في بيانها أن "الأساس الذي استند عليه الرئاسي في قراره باطل قانونا، حيث إن الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية صدر من جهة منزوعة الولاية، وذلك بموجب قانون المحكمة الدستورية رقم 5 لسنة 2023"، وأشارت إلى أن محكمة جنوب بنغازي قضت ببطلان الحكم المشار إليه لصدوره من دائرة غير مختصة".واتهمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي:وأكد كل من البرلمان والحكومة في ختام بيانيهما التمسك بالمسار الانتخابي، وضرورة احترام الشرعيات القائمة، محذرين من أن أي محاولات للقفز على صلاحيات المؤسسات المنتخبة قد تعيد البلاد إلى الانقسام والصراع.وكان المجلس الرئاسي قد أصدر مراسيم اعتبرت بمثابة أولى خطوات ما وصفه بمراسيم الإنقاذ الوطني، تقضي بإيقاف العمل بقانون المحكمة الدستورية الصادر عن البرلمان، وهو القانون الذي يمنح المحكمة العليا صلاحية النظر في دستورية القوانين، ما أثار جدلا واسعا بين الفرقاء السياسيين حول شرعيته وتوقيته.وسبق أن نشرت صفحة المجلس الرئاسي 3 مراسيم، قضى الأول بوقف العمل بقانون المحكمة الدستورية الذي أصدره مجلس النواب اعتبارا من اليوم الثلاثاء.وحدد المرسوم الثاني آليات وشروط انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، ونص الثالث على تشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني ويحدد مهامها.وفي وقت سابق الثلاثاء، قال عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي إن إصدار المراسيم الرئاسية يتطلب قرارا جماعيا للمجلس، ولا يمكن الانفراد به.واعتبر اللافي، في منشور عبر صفحته على شبكة فيسبوك (المحظورة في روسيا باعتبارها متطرفة) أن أي إعلان منفرد لا يمثل المجلس الرئاسي مجتمعا، ولا يرتب أثرا دستوريا أو قانونيا، وهو والعدم سواء.
https://sarabic.ae/20250415/المجلس-الرئاسي-الليبي-يحذر-من-خطوات-أحادية-تهدد-الاستقرار-ويدعو-لتسريع-توحيد-المناصب-السيادية-1099581022.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/13/1077229634_69:0:2044:1481_1920x0_80_0_0_dc7231184649a8377fcb6af3fd2cdb8e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, المجلس الرئاسي, رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي, عقيلة صالح
أخبار ليبيا اليوم, المجلس الرئاسي, رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي, عقيلة صالح

البرلمان والحكومة يرفضان مراسيم الرئاسي الليبي ويعتبرانها اعتداء على الشرعية

00:26 GMT 30.04.2025
© Photo / Saudi Ministry of Informationرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في القمة العربية بجدة
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في القمة العربية بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
© Photo / Saudi Ministry of Information
تابعنا عبر
رفض كل من مجلس النواب الليبي والحكومة المنبثقة عنه المراسيم الصادرة عن المجلس الرئاسي، وعلى رأسها قرار إيقاف العمل بقانون المحكمة الدستورية، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل تجاوزا لاختصاصات الرئاسي واعتداء على صلاحيات السلطة التشريعية المنتخبة.
بنغازي – سبوتنيك. وقال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في بيان رسمي إن "إصدار القوانين اختصاص أصيل للسلطة التشريعية ولا يحق لأي جهة كانت أن تلغي أو تعدل القوانين الصادرة عن مجلس النواب".
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
المجلس الرئاسي الليبي يحذر من خطوات أحادية تهدد الاستقرار ويدعو لتسريع توحيد المناصب السيادية
15 أبريل, 19:02 GMT
وأوضح أن "قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به، ويرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية"، داعيا إلى "مراجعة اختصاص المجلس الرئاسي بحسب الاتفاق السياسي".
وأكد عقيلة صالح أن المجلس الرئاسي لا يملك صلاحية إلغاء أو تعديل القوانين، كما أن اتفاق جنيف الذي أنشئ بموجبه انتهى العمل به، والمجلس يعتبر الآن منتهيا ولا يستند إلى أي أساس دستوري.
وفي السياق ذاته، أكدت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد التي تتخذ من بنغازي مقرا لها أن ما صدر عن المجلس الرئاسي "يعد اعتداء سافرا على اختصاصات مجلس النواب المنتخب من الشعب، ويستهدف تقويض جهود توحيد المؤسسات السيادية".
وأضافت في بيانها أن "الأساس الذي استند عليه الرئاسي في قراره باطل قانونا، حيث إن الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية صدر من جهة منزوعة الولاية، وذلك بموجب قانون المحكمة الدستورية رقم 5 لسنة 2023"، وأشارت إلى أن محكمة جنوب بنغازي قضت ببطلان الحكم المشار إليه لصدوره من دائرة غير مختصة".
واتهمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي:
"بتجاوز الاتفاق السياسي والانفراد بالقرار دون توافق داخل هيئة الرئاسة"، محذرة من أن "الاستمرار في هذا النهج يقوض فرص التوافق ويزيد من تعقيد الأزمة السياسية".
وأكد كل من البرلمان والحكومة في ختام بيانيهما التمسك بالمسار الانتخابي، وضرورة احترام الشرعيات القائمة، محذرين من أن أي محاولات للقفز على صلاحيات المؤسسات المنتخبة قد تعيد البلاد إلى الانقسام والصراع.
وكان المجلس الرئاسي قد أصدر مراسيم اعتبرت بمثابة أولى خطوات ما وصفه بمراسيم الإنقاذ الوطني، تقضي بإيقاف العمل بقانون المحكمة الدستورية الصادر عن البرلمان، وهو القانون الذي يمنح المحكمة العليا صلاحية النظر في دستورية القوانين، ما أثار جدلا واسعا بين الفرقاء السياسيين حول شرعيته وتوقيته.
وسبق أن نشرت صفحة المجلس الرئاسي 3 مراسيم، قضى الأول بوقف العمل بقانون المحكمة الدستورية الذي أصدره مجلس النواب اعتبارا من اليوم الثلاثاء.
وحدد المرسوم الثاني آليات وشروط انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، ونص الثالث على تشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني ويحدد مهامها.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي إن إصدار المراسيم الرئاسية يتطلب قرارا جماعيا للمجلس، ولا يمكن الانفراد به.
واعتبر اللافي، في منشور عبر صفحته على شبكة فيسبوك (المحظورة في روسيا باعتبارها متطرفة) أن أي إعلان منفرد لا يمثل المجلس الرئاسي مجتمعا، ولا يرتب أثرا دستوريا أو قانونيا، وهو والعدم سواء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала