https://sarabic.ae/20250415/المجلس-الرئاسي-الليبي-يحذر-من-خطوات-أحادية-تهدد-الاستقرار-ويدعو-لتسريع-توحيد-المناصب-السيادية-1099581022.html

المجلس الرئاسي الليبي يحذر من خطوات أحادية تهدد الاستقرار ويدعو لتسريع توحيد المناصب السيادية

المجلس الرئاسي الليبي يحذر من خطوات أحادية تهدد الاستقرار ويدعو لتسريع توحيد المناصب السيادية

سبوتنيك عربي

أعرب المجلس الرئاسي الليبي عن بالغ قلقه إزاء التصعيد السياسي الذي تشهده البلاد مؤخرا، محذرا من أن الخطوات الأحادية الجانب التي تتخذها بعض الأطراف قد تُقوّض... 15.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-15T19:02+0000

2025-04-15T19:02+0000

2025-04-15T19:02+0000

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وفي بيان أصدره الرئاسي الليبي، مساء اليوم الثلاثاء، أكد المجلس التزامه باستكمال تنفيذ خارطة الطريق للحل السياسي، وعلى أهمية التوافق العاجل بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لتسمية شاغلي المناصب السيادية وذلك بحسب الاتفاق السياسي، وبما يراعي معايير الكفاءة والحياد والشفافية.ودعا المجلس في البيان الذي حصلت "سبوتنيك"، على نسخة منه، إلى تجاوز الخلافات وتغليب المصلحة الوطنية، محذرا من أن استمرار الجمود السياسي سيدفعه إلى اتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ على وحدة البلاد وضمان الاستقرار.رغم مرور سنوات على الصراع والانقسام، لا تزال ليبيا عالقة في حالة جمود سياسي عميق، تعيق الوصول إلى تسوية شاملة تنهي الانقسامات وتعيد بناء مؤسسات الدولة.يأتي هذا الجمود في وقت تواجه فيه البلاد أزمات متصاعدة على مختلف المستويات، من تدهور الخدمات الأساسية إلى الانهيار الاقتصادي وتزايد معاناة المواطنين، وبينما تتعالى الأصوات المطالبة بحلول جذرية، تستمر الخلافات السياسية في تعميق الفجوة وإطالة أمد الأزمة.وذلك بالتوازي مع مطالبة الأحزاب السياسية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالإعلان عن إطلاق عملية سياسية شاملة في أسرع وقت ممكن، تبدأ بتشكيل لجنة حوار سياسي تتكون من ممثلي الأحزاب السياسية، بما يضمن التمثيل الحقيقي للطيف الوطني داخل هذا المسار.كما دعت إلى أن "تكون أولويات لجنة الحوار السياسي هي وضع وتنفيذ آلية موضوعية وشفافة لتشكيل حكومة موحدة، تكون قادرة على بسط سلطتها على كامل التراب الليبي، وتعمل على إنهاء الانقسام السياسي والإداري".وأشارت الأحزاب إلى أهمية "اعتماد مبدأ الاستفتاء الشعبي كأداة رئيسية لتفادي الانسدادات السياسية المتكررة، وإتاحة الفرصة أمام الشعب الليبي لممارسة حقه في اتخاذ القرار بشأن مستقبل البلاد ومسارات الخروج من الأزمات".وفي ختام البيان، دعت الأحزاب بعثة الأمم المتحدة إلى لعب دور الضامن لتنفيذ مخرجات الحوار السياسي، ومتابعة مدى التزام الجهات المعنية بها، مع اتخاذ إجراءات ضد الأطراف المعرقلة للعملية السياسية.

https://sarabic.ae/20250414/الأزمة-السياسية-الليبية-مبادرات-متعثرة-وحلول-غائبة-1099526950.html

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