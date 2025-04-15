المجلس الرئاسي الليبي يحذر من خطوات أحادية تهدد الاستقرار ويدعو لتسريع توحيد المناصب السيادية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
09:03 GMT
57 د
نبض افريقيا
استمرار معاناة دارفور مع احتدام المعارك بين الجيش والدعم السريعة ومقتل العشرات خلال يومين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
بيارق النصر
صمود ليننغراد في مواجهة الحصار الأكثر إجراما في التاريخ
12:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: وقف إطلاق النار في غزة هو قرار أمريكي أكثر منه قرار إسرائيلي
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل أوقفت مباحثات إيران والولايات المتحدة طبول الحرب
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
استمرار معاناة دارفور مع احتدام المعارك بين الجيش والدعم السريعة ومقتل العشرات خلال يومين
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
10:03 GMT
57 د
من الملعب
هل يحقق ريال مدريد ريمونتادا تاريخية؟ وبرشلونة ينتظر الإنتر أو بايرن وميونخ
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:31 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:20 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:20 GMT
24 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير: كييف بحاجة إلى صناعة حدث إعلامي استفزازي يمكنه من التأثير على الموقف الأمريكي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
روسيا تكشف عن طبيعة الهدف في سومي الأوكرانية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة النفط مجدداً، هل ينهار الاقتصاد العراقي؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250415/المجلس-الرئاسي-الليبي-يحذر-من-خطوات-أحادية-تهدد-الاستقرار-ويدعو-لتسريع-توحيد-المناصب-السيادية-1099581022.html
المجلس الرئاسي الليبي يحذر من خطوات أحادية تهدد الاستقرار ويدعو لتسريع توحيد المناصب السيادية
المجلس الرئاسي الليبي يحذر من خطوات أحادية تهدد الاستقرار ويدعو لتسريع توحيد المناصب السيادية
سبوتنيك عربي
أعرب المجلس الرئاسي الليبي عن بالغ قلقه إزاء التصعيد السياسي الذي تشهده البلاد مؤخرا، محذرا من أن الخطوات الأحادية الجانب التي تتخذها بعض الأطراف قد تُقوّض... 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T19:02+0000
2025-04-15T19:02+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/0b/1080934108_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_04ae4450ec1da06eabf92d5c6006c999.jpg
وفي بيان أصدره الرئاسي الليبي، مساء اليوم الثلاثاء، أكد المجلس التزامه باستكمال تنفيذ خارطة الطريق للحل السياسي، وعلى أهمية التوافق العاجل بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لتسمية شاغلي المناصب السيادية وذلك بحسب الاتفاق السياسي، وبما يراعي معايير الكفاءة والحياد والشفافية.ودعا المجلس في البيان الذي حصلت "سبوتنيك"، على نسخة منه، إلى تجاوز الخلافات وتغليب المصلحة الوطنية، محذرا من أن استمرار الجمود السياسي سيدفعه إلى اتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ على وحدة البلاد وضمان الاستقرار.رغم مرور سنوات على الصراع والانقسام، لا تزال ليبيا عالقة في حالة جمود سياسي عميق، تعيق الوصول إلى تسوية شاملة تنهي الانقسامات وتعيد بناء مؤسسات الدولة.يأتي هذا الجمود في وقت تواجه فيه البلاد أزمات متصاعدة على مختلف المستويات، من تدهور الخدمات الأساسية إلى الانهيار الاقتصادي وتزايد معاناة المواطنين، وبينما تتعالى الأصوات المطالبة بحلول جذرية، تستمر الخلافات السياسية في تعميق الفجوة وإطالة أمد الأزمة.وذلك بالتوازي مع مطالبة الأحزاب السياسية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالإعلان عن إطلاق عملية سياسية شاملة في أسرع وقت ممكن، تبدأ بتشكيل لجنة حوار سياسي تتكون من ممثلي الأحزاب السياسية، بما يضمن التمثيل الحقيقي للطيف الوطني داخل هذا المسار.كما دعت إلى أن "تكون أولويات لجنة الحوار السياسي هي وضع وتنفيذ آلية موضوعية وشفافة لتشكيل حكومة موحدة، تكون قادرة على بسط سلطتها على كامل التراب الليبي، وتعمل على إنهاء الانقسام السياسي والإداري".وأشارت الأحزاب إلى أهمية "اعتماد مبدأ الاستفتاء الشعبي كأداة رئيسية لتفادي الانسدادات السياسية المتكررة، وإتاحة الفرصة أمام الشعب الليبي لممارسة حقه في اتخاذ القرار بشأن مستقبل البلاد ومسارات الخروج من الأزمات".وفي ختام البيان، دعت الأحزاب بعثة الأمم المتحدة إلى لعب دور الضامن لتنفيذ مخرجات الحوار السياسي، ومتابعة مدى التزام الجهات المعنية بها، مع اتخاذ إجراءات ضد الأطراف المعرقلة للعملية السياسية.
https://sarabic.ae/20250414/الأزمة-السياسية-الليبية-مبادرات-متعثرة-وحلول-غائبة-1099526950.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/0b/1080934108_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_13239473f687acc3f9dbd583b0d4d9b5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار

المجلس الرئاسي الليبي يحذر من خطوات أحادية تهدد الاستقرار ويدعو لتسريع توحيد المناصب السيادية

19:02 GMT 15.04.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYعلم ليبيا
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
أعرب المجلس الرئاسي الليبي عن بالغ قلقه إزاء التصعيد السياسي الذي تشهده البلاد مؤخرا، محذرا من أن الخطوات الأحادية الجانب التي تتخذها بعض الأطراف قد تُقوّض حالة الاستقرار النسبي.
وفي بيان أصدره الرئاسي الليبي، مساء اليوم الثلاثاء، أكد المجلس التزامه باستكمال تنفيذ خارطة الطريق للحل السياسي، وعلى أهمية التوافق العاجل بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لتسمية شاغلي المناصب السيادية وذلك بحسب الاتفاق السياسي، وبما يراعي معايير الكفاءة والحياد والشفافية.
طرابلس عاصمة ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
الأزمة السياسية الليبية... مبادرات متعثرة وحلول غائبة
أمس, 10:59 GMT
ودعا المجلس في البيان الذي حصلت "سبوتنيك"، على نسخة منه، إلى تجاوز الخلافات وتغليب المصلحة الوطنية، محذرا من أن استمرار الجمود السياسي سيدفعه إلى اتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ على وحدة البلاد وضمان الاستقرار.
رغم مرور سنوات على الصراع والانقسام، لا تزال ليبيا عالقة في حالة جمود سياسي عميق، تعيق الوصول إلى تسوية شاملة تنهي الانقسامات وتعيد بناء مؤسسات الدولة.
يأتي هذا الجمود في وقت تواجه فيه البلاد أزمات متصاعدة على مختلف المستويات، من تدهور الخدمات الأساسية إلى الانهيار الاقتصادي وتزايد معاناة المواطنين، وبينما تتعالى الأصوات المطالبة بحلول جذرية، تستمر الخلافات السياسية في تعميق الفجوة وإطالة أمد الأزمة.
وذلك بالتوازي مع مطالبة الأحزاب السياسية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالإعلان عن إطلاق عملية سياسية شاملة في أسرع وقت ممكن، تبدأ بتشكيل لجنة حوار سياسي تتكون من ممثلي الأحزاب السياسية، بما يضمن التمثيل الحقيقي للطيف الوطني داخل هذا المسار.
كما دعت إلى أن "تكون أولويات لجنة الحوار السياسي هي وضع وتنفيذ آلية موضوعية وشفافة لتشكيل حكومة موحدة، تكون قادرة على بسط سلطتها على كامل التراب الليبي، وتعمل على إنهاء الانقسام السياسي والإداري".
وأشارت الأحزاب إلى أهمية "اعتماد مبدأ الاستفتاء الشعبي كأداة رئيسية لتفادي الانسدادات السياسية المتكررة، وإتاحة الفرصة أمام الشعب الليبي لممارسة حقه في اتخاذ القرار بشأن مستقبل البلاد ومسارات الخروج من الأزمات".
وفي ختام البيان، دعت الأحزاب بعثة الأمم المتحدة إلى لعب دور الضامن لتنفيذ مخرجات الحوار السياسي، ومتابعة مدى التزام الجهات المعنية بها، مع اتخاذ إجراءات ضد الأطراف المعرقلة للعملية السياسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала