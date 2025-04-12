https://sarabic.ae/20250412/الأحزاب-الليبية-تدعو-بعثة-الأمم-المتحدة-لإطلاق-عملية-سياسية-شاملة-في-أسرع-وقت-1099482771.html
الأحزاب الليبية تدعو بعثة الأمم المتحدة لإطلاق عملية سياسية شاملة في أسرع وقت
الأحزاب الليبية تدعو بعثة الأمم المتحدة لإطلاق عملية سياسية شاملة في أسرع وقت
سبوتنيك عربي
أكدت الأحزاب السياسية الليبية، خلال ملتقى تكتلاتها الذي عُقد اليوم السبت في العاصمة طرابلس، على ضرورة إعادة صياغة مسودة اتفاق سياسي شامل يعالج جذور الأزمة... 12.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-12T12:24+0000
2025-04-12T12:24+0000
2025-04-12T12:24+0000
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وشددت الأحزاب، في بيانها، على أن "يتم تحديد مدة المرحلة المؤقتة، التي ينص عليها الاتفاق السياسي بشكل دقيق، دون السماح بأي مجال للتمديد، ما يسهم في تعزيز الالتزام وتحقيق نتائج ملموسة".ودعت الأحزاب إلى "ضرورة التوجه نحو الانتخابات الرئاسية والنيابية في أقرب وقت ممكن، على أن يتم التعامل مع كل منهما بشكل مستقل، دون ربط أحدهما بالآخر، لضمان المضي قدمًا في المسار الديمقراطي دون عراقيل".كما طالبت الأحزاب بإشراكها في صياغة أي قوانين انتخابية قادمة، وألا تقل نسبة تمثيل الأحزاب في الانتخابات النيابية عن 80%، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو تكريس العمل السياسي المؤسساتي.وأكد البيان على ضرورة "تعديل الإعلان الدستوري، ليشمل المعالجات الضرورية للتعديلات السابقة، مع إدراج مواد ملزمة تتعلق بالاستفتاء الشعبي، بما في ذلك مخرجات أي حوار سياسي قادم، إضافة إلى النقاط الخلافية التي أعاقت العملية الانتخابية خلال العقد الماضي، وكل ما من شأنه دعم التسوية الدستورية ومعالجة أسباب الصراع، تمهيدًا لبناء الدولة الحديثة التي يطمح إليها الليبيون".وطالبت الأحزاب السياسية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالإعلان عن إطلاق عملية سياسية شاملة في أسرع وقت ممكن، تبدأ بتشكيل لجنة حوار سياسي تتكون من ممثلي الأحزاب السياسية، بما يضمن التمثيل الحقيقي للطيف الوطني داخل هذا المسار.وأشارت الأحزاب إلى أهمية "اعتماد مبدأ الاستفتاء الشعبي كأداة رئيسية لتفادي الانسدادات السياسية المتكررة، وإتاحة الفرصة أمام الشعب الليبي لممارسة حقه في اتخاذ القرار بشأن مستقبل البلاد ومسارات الخروج من الأزمات".وفي ختام البيان، دعت الأحزاب بعثة الأمم المتحدة إلى لعب دور الضامن لتنفيذ مخرجات الحوار السياسي، ومتابعة مدى التزام الجهات المعنية بها، مع اتخاذ إجراءات ضد الأطراف المعرقلة للعملية السياسية.
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار
الأحزاب الليبية تدعو بعثة الأمم المتحدة لإطلاق عملية سياسية شاملة في أسرع وقت
أكدت الأحزاب السياسية الليبية، خلال ملتقى تكتلاتها الذي عُقد اليوم السبت في العاصمة طرابلس، على ضرورة إعادة صياغة مسودة اتفاق سياسي شامل يعالج جذور الأزمة الليبية، ويضع خارطة طريق واضحة تضمن الاستقرار الدائم، مع تفادي الثغرات التي شابت الاتفاقات السابقة.
وشددت الأحزاب، في بيانها، على أن "يتم تحديد مدة المرحلة المؤقتة، التي ينص عليها الاتفاق السياسي بشكل دقيق، دون السماح بأي مجال للتمديد، ما يسهم في تعزيز الالتزام وتحقيق نتائج ملموسة".
ودعت الأحزاب إلى "ضرورة التوجه نحو الانتخابات الرئاسية والنيابية في أقرب وقت ممكن، على أن يتم التعامل مع كل منهما بشكل مستقل، دون ربط أحدهما بالآخر، لضمان المضي قدمًا في المسار الديمقراطي
دون عراقيل".
كما طالبت الأحزاب بإشراكها في صياغة أي قوانين انتخابية قادمة، وألا تقل نسبة تمثيل الأحزاب في الانتخابات النيابية عن 80%، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو تكريس العمل السياسي المؤسساتي.
وفي ذات السياق، شددت الأحزاب على ضرورة ترسيخ مبدأ أن "المقعد النيابي الذي يُفوز به مرشح حزبي هو مقعد يُحسب للحزب، وفقًا للقانون، الأمر الذي يعزز من بناء مؤسسات منتخبة فعالة، ويرتقي بمستوى الأداء السياسي الحزبي في ليبيا".
وأكد البيان على ضرورة "تعديل الإعلان الدستوري، ليشمل المعالجات الضرورية للتعديلات السابقة، مع إدراج مواد ملزمة تتعلق بالاستفتاء الشعبي، بما في ذلك مخرجات أي حوار سياسي قادم، إضافة إلى النقاط الخلافية التي أعاقت العملية الانتخابية خلال العقد الماضي، وكل ما من شأنه دعم التسوية الدستورية ومعالجة أسباب الصراع، تمهيدًا لبناء الدولة الحديثة التي يطمح إليها الليبيون".
وطالبت الأحزاب السياسية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالإعلان عن إطلاق عملية سياسية شاملة في أسرع وقت ممكن، تبدأ بتشكيل لجنة حوار سياسي تتكون من ممثلي الأحزاب السياسية، بما يضمن التمثيل الحقيقي للطيف الوطني داخل هذا المسار.
كما دعت إلى أن "تكون أولويات لجنة الحوار السياسي هي وضع وتنفيذ آلية موضوعية وشفافة لتشكيل حكومة موحدة، تكون قادرة على بسط سلطتها على كامل التراب الليبي، وتعمل على إنهاء الانقسام السياسي والإداري".
وأشارت الأحزاب إلى أهمية "اعتماد مبدأ الاستفتاء الشعبي كأداة رئيسية لتفادي الانسدادات السياسية المتكررة، وإتاحة الفرصة أمام الشعب الليبي لممارسة حقه في اتخاذ القرار بشأن مستقبل البلاد ومسارات الخروج من الأزمات".
وفي ختام البيان، دعت الأحزاب بعثة الأمم المتحدة إلى لعب دور الضامن لتنفيذ مخرجات الحوار السياسي، ومتابعة مدى التزام الجهات المعنية بها، مع اتخاذ إجراءات ضد الأطراف المعرقلة للعملية السياسية.