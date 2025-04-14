https://sarabic.ae/20250414/الأزمة-السياسية-الليبية-مبادرات-متعثرة-وحلول-غائبة-1099526950.html

الأزمة السياسية الليبية... مبادرات متعثرة وحلول غائبة

الأزمة السياسية الليبية... مبادرات متعثرة وحلول غائبة

سبوتنيك عربي

أُطلق، أمس الأحد، في العاصمة الليبية طرابلس لقاء حواري وطني، برعاية النائب في المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، لمناقشة مبادرة سياسية جديدة تهدف إلى تجاوز حالة... 14.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-14T10:59+0000

2025-04-14T10:59+0000

2025-04-14T10:59+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

الأخبار

أخبار ليبيا اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0c/1099484641_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_dac7211de97b2dd72d972176d3f165f1.jpg

يأتي هذا اللقاء ضمن مساعٍ وطنية لإطلاق مشروع إنقاذ سياسي، يعيد الزخم للمسار التوافقي ويعزز من فرص بناء حل شامل للأزمة الليبية، شارك في الحوار عدد من أعضاء مجلس النواب، ورؤساء أحزاب وتيارات سياسية، في نقاش مفتوح ركّز على استشراف آليات تنفيذ المبادرة المطروحة.آمال معلقةقال المحلل السياسي الليبي إدريس احميد إن المبادرة التي تقدم بها عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، لا تختلف كثيرًا عن المبادرات السابقة، لكنها تكتسب أهمية خاصة لكونها صادرة عن شخصية قيادية داخل المجلس، ما يمنحها وزنًا سياسيًا يفترض أن يعكس فهمًا عميقًا لتعقيدات المرحلة ومتطلبات الحل.وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أشار احميد إلى أن "المشهد السياسي الحالي، الذي يشهد حالة جمود واضحة، بحاجة فعلية لأي مبادرة يمكن أن تعيد الأطراف إلى طاولة الحوار".لكنه أكد في الوقت ذاته، أن هذه المبادرة تبقى حتى الآن مجرد رؤية مطروحة للنقاش، رهن بمدى القبول السياسي والاجتماعي لها، وقدرتها على التحول إلى خارطة طريق قابلة للتطبيق.ورأى أن ما يميز مبادرة اللافي هو سعيها لـ"ترضية جميع الأطراف"، من خلال فهم معمق لتركيبة المجتمع الليبي وجغرافيته السياسية والاقتصادية، لافتًا إلى أن الصراع القائم في ليبيا هو بالأساس صراع على السلطة، ما يفرض على أي مبادرة أن تتسم بوحدة الرؤية والوضوح.وأضاف احميد: "لقد سبق هذه المبادرة مبادرات أخرى، منها مبادرة عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، مما يطرح تساؤلات حول غياب رؤية موحدة للمجلس الرئاسي نفسه، كان من الأفضل أن تصدر مبادرة واحدة تمثل المجلس بأكمله لتكون أكثر قوة وتأثيرًا".وأكد أن هذه المبادرة، كغيرها، ستواجه تحديات، أبرزها الأطراف التي تسعى لحلول تخدم مصالحها فقط، ولكن يبقى الأمل قائمًا إذا توفرت الإرادة السياسية والوعي الوطني، وكانت هناك رغبة صادقة في الدفع نحو حل ليبي-ليبي بعيدًا عن الإحباط والتعطيل".مبادرات ميتةمن جانبه، قال الأكاديمي الليبي والمختص في الشؤون السياسية والاستراتيجية، محمود إسماعيل الرملي، إن تفاقم وتشظي الوضع السياسي في ليبيا، إلى جانب الجمود المطلق الذي يطغى على المشهد، يعكس فشلًا ذريعًا للبعثة الأممية، التي بات كثير من الليبيين ينظرون إليها كمجرد جهة "باعت الوهم"، دون أن تتمكن من تحقيق أي تقدم فعلي باتجاه حل شامل ومستدام.وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، علّق الرملي على مبادرة عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مشيرًا إلى أنها لم تُعمم كنص متكامل، وإنما تم تداول بعض ملامحها فقط. ورغم ذلك، يرى أن مجرد وجود مبادرة محلية في هذا التوقيت يُعد أمرًا إيجابيًا، لأن حالة الجمود والشتات التي تمر بها البلاد تتطلب تحريكًا فعليًا للمياه الراكدة.لكنه أبدى تحفظات جدية بشأن مضمون المبادرة، مؤكدًا أن ملامحها الكاملة لا تزال غير واضحة، كما أنها تفتقر إلى آليات تنفيذية محددة، وسندات تشريعية لازمة، ما يجعل إمكانية تطبيقها على أرض الواقع أمرًا غير مرجّح. وأضاف أن ما تم تسريبه من فحوى المبادرة يُوحي بأنها تحاول تكريس مبدأ الرئاسة الثلاثية، وهو ما وصفه بأنه اقتسام خجول لليبيا، واستمرارية لصراع الرؤوس الثلاث، بدلًا من السعي نحو بناء سلطة موحدة تنهي هذا الانقسام.وأشار الرملي إلى أن المبادرة لم تمر عبر تشاور مجتمعي حقيقي، بل إن التوافق يبدو غائبًا حتى بين أعضاء المجلس الرئاسي أنفسهم، مما يفقدها الكثير من قيمتها وجدواها.وأكد أن ليبيا تمر بمرحلة حرجة، أثبتت الأيام خلالها فشل البعثة الأممية في إنهاء المرحلة الانتقالية، وإنهاء الأجسام غير الشرعية التي تواصل تمديد بقائها في السلطة.وأوضح أن أي مبادرة حقيقية يجب أن تنطلق من معالجة جذرية لهذه الإشكالية، وألا تكون مدفوعة برغبة أطراف تسعى فقط إلى الحفاظ على مواقعها.وقال: "قد تكون هذه المبادرة مجرد محاولة لكسر الجمود أو دغدغة للمشاعر، لكنها لا تمثل حلاً حقيقيًا، بل ربما تكون فقط وسيلة لإعادة تشكيل السلطة بما يخدم الموجودين لا الوطن. ليبيا قوية وبها كفاءات قادرة على خلق حلول حقيقية إذا توفرت الإرادة السياسية والنية الصادقة نحو الاستقرار".

https://sarabic.ae/20250408/الجمود-السياسي-يفاقم-أزمات-ليبيا-1099346043.html

https://sarabic.ae/20250321/مصرف-ليبيا-المركزي-يؤكد-التزامه-بتوفير-النقد-الأجنبي-لطالبيه-والخبراء-متخوفون-1098845145.html

https://sarabic.ae/20250403/إجراءات-حازمة-في-ليبيا-حظر-منظمات-دولية-غير-حكومية-لأسباب-أمنية-1099173727.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي