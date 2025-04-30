ترامب يثق برغبة بوتين بإنهاء الصراع في أوكرانيا

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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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نبض افريقيا
ختام القمة المصغرة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
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عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
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بيارق النصر
جرائم الحرب النازية - معسكرات اعتقال وإبادة منهجية
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مرايا العلوم
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لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
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بلا قيود
خبير: مساعدة جنود كوريا الشمالية في تحرير كورسك يؤسس لواقع جديد
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تداعيات تصريحات ترامب بشأن إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور في قناة السويس
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الإنسان والثقافة
قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
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جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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مساحة حرة
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نبض افريقيا
ختام القمة المصغرة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
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عرب بوينت بودكاست
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لقاء سبوتنيك
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الإنسان والثقافة
قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
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غزة.. ما فرص التوصل لاتفاق بعد رفض نتنياهو مقترح هدنة طويلة مع حماس
18:00 GMT
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مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
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أمساليوم
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250430/ترامب-يثق-برغبة-بوتين-بإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1100023567.html
ترامب يثق برغبة بوتين بإنهاء الصراع في أوكرانيا
ترامب يثق برغبة بوتين بإنهاء الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته برغبة نظيره الروسي فلاديمير بوتين في التوصل إلى تسوية للوضع حول أوكرانيا. 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T01:50+0000
2025-04-30T01:50+0000
ترامب
أخبار أوكرانيا
روسيا
فلاديمير بوتين
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الأمريكية: أود أن أقول إنه (بوتين) يريد وقف الحرب.وأمس الثلاثاء، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن اقتراح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لهدنة عيد النصر هو بداية مفاوضات مباشرة مع كييف دون شروط مسبقة.وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس": "اقتراحنا، الذي طرحه الرئيس بوتين، هو بداية مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة. ويعتبر وقف إطلاق النار (لمدة 30 يومًا، وهو ما تطالب به أوكرانيا) في هذه الحالة شرطًا مسبقًا. ويوم الإثنين، أفاد الكرملين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجه بوقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للنصر، ابتداءً من منتصف ليل 7-8 مايو/أيار حتى منتصف ليل 10-11 منه.وجاء في بيان الكرملين: "بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة في روسيا، الرئيس فلاديمير بوتين، استنادا إلى اعتبارات إنسانية، يعلن الجانب الروسي وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر، من منتصف ليل 7-8 مايو حتى منتصف ليل 10-11 مايو، وخلال هذه الفترة تتوقف العمليات العسكرية كافة".
https://sarabic.ae/20250429/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-اجتماع-مجلس-وزراء-خارجية-بريكس-فيديو-1100012551.html
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ترامب, أخبار أوكرانيا, روسيا, فلاديمير بوتين
ترامب, أخبار أوكرانيا, روسيا, فلاديمير بوتين

ترامب يثق برغبة بوتين بإنهاء الصراع في أوكرانيا

01:50 GMT 30.04.2025
© AP Photoالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
© AP Photo
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أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته برغبة نظيره الروسي فلاديمير بوتين في التوصل إلى تسوية للوضع حول أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الأمريكية: أود أن أقول إنه (بوتين) يريد وقف الحرب.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء رحلة عمل إلى مدينة سان بطرسبورغ، روسيا 6 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
لافروف: اقتراح بوتين لهدنة عيد النصر هو بداية مفاوضات مباشرة مع كييف دون شروط مسبقة
أمس, 15:25 GMT
وأمس الثلاثاء، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن اقتراح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لهدنة عيد النصر هو بداية مفاوضات مباشرة مع كييف دون شروط مسبقة.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس": "اقتراحنا، الذي طرحه الرئيس بوتين، هو بداية مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة. ويعتبر وقف إطلاق النار (لمدة 30 يومًا، وهو ما تطالب به أوكرانيا) في هذه الحالة شرطًا مسبقًا.
ويوم الإثنين، أفاد الكرملين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجه بوقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للنصر، ابتداءً من منتصف ليل 7-8 مايو/أيار حتى منتصف ليل 10-11 منه.
وجاء في بيان الكرملين: "بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة في روسيا، الرئيس فلاديمير بوتين، استنادا إلى اعتبارات إنسانية، يعلن الجانب الروسي وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر، من منتصف ليل 7-8 مايو حتى منتصف ليل 10-11 مايو، وخلال هذه الفترة تتوقف العمليات العسكرية كافة".
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