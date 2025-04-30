https://sarabic.ae/20250430/ترامب-يثق-برغبة-بوتين-بإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1100023567.html
ترامب يثق برغبة بوتين بإنهاء الصراع في أوكرانيا
ترامب يثق برغبة بوتين بإنهاء الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته برغبة نظيره الروسي فلاديمير بوتين في التوصل إلى تسوية للوضع حول أوكرانيا. 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T01:50+0000
2025-04-30T01:50+0000
2025-04-30T01:50+0000
ترامب
أخبار أوكرانيا
روسيا
فلاديمير بوتين
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الأمريكية: أود أن أقول إنه (بوتين) يريد وقف الحرب.وأمس الثلاثاء، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن اقتراح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لهدنة عيد النصر هو بداية مفاوضات مباشرة مع كييف دون شروط مسبقة.وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس": "اقتراحنا، الذي طرحه الرئيس بوتين، هو بداية مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة. ويعتبر وقف إطلاق النار (لمدة 30 يومًا، وهو ما تطالب به أوكرانيا) في هذه الحالة شرطًا مسبقًا. ويوم الإثنين، أفاد الكرملين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجه بوقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للنصر، ابتداءً من منتصف ليل 7-8 مايو/أيار حتى منتصف ليل 10-11 منه.وجاء في بيان الكرملين: "بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة في روسيا، الرئيس فلاديمير بوتين، استنادا إلى اعتبارات إنسانية، يعلن الجانب الروسي وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر، من منتصف ليل 7-8 مايو حتى منتصف ليل 10-11 مايو، وخلال هذه الفترة تتوقف العمليات العسكرية كافة".
https://sarabic.ae/20250429/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-اجتماع-مجلس-وزراء-خارجية-بريكس-فيديو-1100012551.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, أخبار أوكرانيا, روسيا, فلاديمير بوتين
ترامب, أخبار أوكرانيا, روسيا, فلاديمير بوتين
ترامب يثق برغبة بوتين بإنهاء الصراع في أوكرانيا
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته برغبة نظيره الروسي فلاديمير بوتين في التوصل إلى تسوية للوضع حول أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الأمريكية: أود أن أقول إنه (بوتين) يريد وقف الحرب.
وأمس الثلاثاء، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن اقتراح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لهدنة عيد النصر هو بداية مفاوضات مباشرة مع كييف دون شروط مسبقة.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس": "اقتراحنا، الذي طرحه الرئيس بوتين، هو بداية مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة. ويعتبر وقف إطلاق النار (لمدة 30 يومًا، وهو ما تطالب به أوكرانيا) في هذه الحالة شرطًا مسبقًا.
ويوم الإثنين، أفاد الكرملين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجه بوقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للنصر، ابتداءً من منتصف ليل 7-8 مايو/أيار حتى منتصف ليل 10-11 منه.
وجاء في بيان الكرملين: "بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة في روسيا، الرئيس فلاديمير بوتين، استنادا إلى اعتبارات إنسانية، يعلن الجانب الروسي وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر، من منتصف ليل 7-8 مايو حتى منتصف ليل 10-11 مايو، وخلال هذه الفترة تتوقف العمليات العسكرية كافة".