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https://sarabic.ae/20250430/توربينات-الغاز-الجزائرية-تتجه-إلى-الشرق-الأوسط-عبر-صفقة-سرية-1100040780.html
توربينات الغاز الجزائرية تتجه إلى الشرق الأوسط عبر "صفقة سرية"
توربينات الغاز الجزائرية تتجه إلى الشرق الأوسط عبر "صفقة سرية"
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام جزائرية أنه تم توقيع صفقات من توربينات الغاز الجزائرية، في خطوة من شأنها تعزيز مكانة "سونلغاز" بوصفها واحدة من كبار مصنّعي معدّات توليد... 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T11:41+0000
2025-04-30T11:41+0000
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وخطت شركتا سونلغاز وجنرال إلكتريك فيرنوفا (GE Vernova) خطوة جديدة في مجال تصدير توربينات الغاز ومعدّات محطات الكهرباء ذات الجهد العالي والجهد العالي جدًا من خلال مشروعهما المشترك "غيات" GEAT.تهدف الخطوة إلى تعزيز حضور سونلغاز في الأسواق الدولية لصناعات الطاقة، وحضورها في مجال تصدير المعدّات الكهربائية والغازيّة مع التركيز على التوربينات الغازية ومعدّات الشبكة اللازمة لنقل الكهرباء.مراسم التوقيعوقّع مذكرات التفاهم بين الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز "سونلغاز"، المدير العام، مراد عجال، وشركة جنرال إلكتريك فيرنوفا ، نائب رئيس الشركة للطاقة الغازية جوزيف أنيس، والمدير العام لأنظمة الكهرباء في جنرال إلكتريك فيرنوفا فيليب بيرون.تعكس الاتفاقيات الإرادة المشتركة للطرفين لتطوير شراكتهما، وتشكّل خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية الصناعية ورفع القيمة المضافة المحلية، فضلًا عن كسب حصص في الأسواق الدولية.وتشمل مذكرات التفاهم تصنيع المعدّات محليًا في مصنع "غيات" في باتنة، وتسويق عدّة أنواع من توربينات الغاز الجزائرية، ومعدّات محطات الكهرباء ذات الجهد العالي والعالي جدًا، بنسبة 35% من القدرة الإجمالية التي تزيد على 20 غيغاواط موجهة للتصدير إلى دولة في الشرق الأوسط.كما تنص الاتفاقيات على تصدير توربينين للغاز إلى دولة أخرى في الشرق الأوسط خلال الربع الرابع من العام الحالي، مع المعدّات المصاحبة لنقل الكهرباء.لم يكشف البيان اسم العميل أو الدولة التي ستصدَّر توربينات الغاز الجزائرية إليها، على غير المتعارف عليه في مثل هذه الصفقات من إعلان أسماء المشترين، سواء كان شركة أو دولة.تعزيز مكانة سونلغازسيمكّن التعاون سونلغاز من تعزيز موقعها ودورها بصفتها فاعلًا أساسًا في تعزيز القدرات الصناعية الوطنية للطاقة، وتقوية حضورها على المستويين الإقليمي والدولي.تأتي الشراكة في سياق المبادرات التي أطلقتها سونلغاز مؤخرًا، تماشيًا مع رؤية السلطات العليا للبلاد لتعزيز صناعة محلية تنافسية، ودعم التنويع الاقتصادي، والإسهام الفعّال في تصدير المنتجات خارج مجال المحروقات.وأدت هذه المعدّات دورًا مهمًا في تعزيز مكانة الجزائر بصفتها مصدرًا رئيسًا لحلول الطاقة النظيفة في المنطقة، إذ تتمتع توربينات الغاز الجزائرية بميزات تنافسية عالية، وتعتمد على تقنيات متطورة بالشراكة مع شركة "جنرال إلكتريك"، ما يجعلها خيارًا فعالًا من حيث التكلفة وأقل انبعاثًا للكربون مقارنة بالمشتقات النفطية الأخرى.كما تعكس التزام سونلغاز بخلق فرص عمل مؤهلة، وتعزيز مهارات الموارد البشرية، وتشجيع اقتصاد أكثر تنوعًا وانفتاحًا على الأسواق الخارجية.
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العالم العربي, الجزائر, اقتصاد
العالم العربي, الجزائر, اقتصاد

توربينات الغاز الجزائرية تتجه إلى الشرق الأوسط عبر "صفقة سرية"

11:41 GMT 30.04.2025
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توربين غازيوم - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
© Sputnik . Sergei Baturin
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ذكرت وسائل إعلام جزائرية أنه تم توقيع صفقات من توربينات الغاز الجزائرية، في خطوة من شأنها تعزيز مكانة "سونلغاز" بوصفها واحدة من كبار مصنّعي معدّات توليد الكهرباء.
وخطت شركتا سونلغاز وجنرال إلكتريك فيرنوفا (GE Vernova) خطوة جديدة في مجال تصدير توربينات الغاز ومعدّات محطات الكهرباء ذات الجهد العالي والجهد العالي جدًا من خلال مشروعهما المشترك "غيات" GEAT.

ووقّعت شركة سونلغاز وجنرال إلكتريك -وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- مذكرات تفاهم جديدة، بموجبها سيجري العمل على تصدير شحنات جديدة من توربينات الغاز الجزائرية إلى أحد العملاء في الشرق الأوسط، لم تكشف هوّيته.

تهدف الخطوة إلى تعزيز حضور سونلغاز في الأسواق الدولية لصناعات الطاقة، وحضورها في مجال تصدير المعدّات الكهربائية والغازيّة مع التركيز على التوربينات الغازية ومعدّات الشبكة اللازمة لنقل الكهرباء.

مراسم التوقيع

وقّع مذكرات التفاهم بين الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز "سونلغاز"، المدير العام، مراد عجال، وشركة جنرال إلكتريك فيرنوفا ، نائب رئيس الشركة للطاقة الغازية جوزيف أنيس، والمدير العام لأنظمة الكهرباء في جنرال إلكتريك فيرنوفا فيليب بيرون.
تعكس الاتفاقيات الإرادة المشتركة للطرفين لتطوير شراكتهما، وتشكّل خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية الصناعية ورفع القيمة المضافة المحلية، فضلًا عن كسب حصص في الأسواق الدولية.
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وتشمل مذكرات التفاهم تصنيع المعدّات محليًا في مصنع "غيات" في باتنة، وتسويق عدّة أنواع من توربينات الغاز الجزائرية، ومعدّات محطات الكهرباء ذات الجهد العالي والعالي جدًا، بنسبة 35% من القدرة الإجمالية التي تزيد على 20 غيغاواط موجهة للتصدير إلى دولة في الشرق الأوسط.
كما تنص الاتفاقيات على تصدير توربينين للغاز إلى دولة أخرى في الشرق الأوسط خلال الربع الرابع من العام الحالي، مع المعدّات المصاحبة لنقل الكهرباء.
لم يكشف البيان اسم العميل أو الدولة التي ستصدَّر توربينات الغاز الجزائرية إليها، على غير المتعارف عليه في مثل هذه الصفقات من إعلان أسماء المشترين، سواء كان شركة أو دولة.

تعزيز مكانة سونلغاز

سيمكّن التعاون سونلغاز من تعزيز موقعها ودورها بصفتها فاعلًا أساسًا في تعزيز القدرات الصناعية الوطنية للطاقة، وتقوية حضورها على المستويين الإقليمي والدولي.
تأتي الشراكة في سياق المبادرات التي أطلقتها سونلغاز مؤخرًا، تماشيًا مع رؤية السلطات العليا للبلاد لتعزيز صناعة محلية تنافسية، ودعم التنويع الاقتصادي، والإسهام الفعّال في تصدير المنتجات خارج مجال المحروقات.
وشهد قطاع توربينات الغاز الجزائرية المصنّعة محليًا تقدمًا كبيرًا، فمنذ عام 2021، بدأت البلاد في تصدير توربينات الغاز بقدرة 500 ميغاواط نحو عدّة دول من الشرق الأوسط.
وأدت هذه المعدّات دورًا مهمًا في تعزيز مكانة الجزائر بصفتها مصدرًا رئيسًا لحلول الطاقة النظيفة في المنطقة، إذ تتمتع توربينات الغاز الجزائرية بميزات تنافسية عالية، وتعتمد على تقنيات متطورة بالشراكة مع شركة "جنرال إلكتريك"، ما يجعلها خيارًا فعالًا من حيث التكلفة وأقل انبعاثًا للكربون مقارنة بالمشتقات النفطية الأخرى.
كما تعكس التزام سونلغاز بخلق فرص عمل مؤهلة، وتعزيز مهارات الموارد البشرية، وتشجيع اقتصاد أكثر تنوعًا وانفتاحًا على الأسواق الخارجية.
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