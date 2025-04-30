سحب غبارية ضخمة تجتاح جنوبي العراق وتغير لون السماء... فيديو
12:16 GMT 30.04.2025 (تم التحديث: 12:28 GMT 30.04.2025)
© AP Photo / Hassan Ammarعاصفة غبارية
© AP Photo / Hassan Ammar
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تناقلت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لعاصفة ترابية كثيفة ضربت جنوبي العراق.
وأظهرت الفيديوهات كيف غيرت السحب الغبارية الكثيفة لون السماء، التي غمرتها ألوان برتقالية كثيفة وسحب من الغبار الكثيف.
💨🚨عاصفة ترابية كثيفة تضرب جنوب العراق— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 30, 2025
⭕️اجتاحت إحدى أقوى العواصف الترابية في السنوات الأخيرة مدن جنوب العراق، ما أدى إلى تراجع حاد في مستوى الرؤية وأثر بشكل كبير على السكان المحليين.
⭕️وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي السماء وقد غمرتها ألوان برتقالية كثيفة وسحب… pic.twitter.com/ZPUv40R1zG
وأدى الغبارالكثيف إلى تراجع حاد في مستوى الرؤية، كما أثرعلى السكان المحليين.
وكان أصيب أكثر من 3700 عراقياً بحالات اختناق، نتيجة عاصفة غبارية ضربت وسط العراق وجنوبه في 15 نيسان / أبريل الجاري.