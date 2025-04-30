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https://sarabic.ae/20250430/12-دولة-من-الاتحاد-الأوروبي-تطلب-تخفيف-الموازنة-لصالح-زيادة-الإنفاق-الدفاعي-1100059494.html
12 دولة من الاتحاد الأوروبي تطلب تخفيف الموازنة لصالح زيادة الإنفاق الدفاعي
12 دولة من الاتحاد الأوروبي تطلب تخفيف الموازنة لصالح زيادة الإنفاق الدفاعي
سبوتنيك عربي
أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء أن 12 دولة من الاتحاد الأوروبي، بينها ألمانيا وفنلندا وهنغاريا وبولندا، قدمت طلبا إلى المفوضية الأوروبية للحصول على... 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T21:41+0000
2025-04-30T21:41+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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موسكو - سبوتنيك. وقالت المفوضية في بيان إنه "حتى الآن، قدمت 12 دولة عضوا طلبا كتابيا إلى المفوضية لتفعيل بند الانسحاب الوطني بموجب ميثاق الاستقرار والنمو، كجزء من خطة إعادة تسليح أوروبا/حزمة الاستعداد 2030، التي عرضت في آذار 2025".وهذه الدول، وفقا للبيان، هي بلجيكا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وألمانيا واليونان وهنغاريا ولاتفيا وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا.وأوضحت المفوضية أن "تفعيل بند الانسحاب الوطني يوفر للدول الأعضاء مساحة ميزانية إضافية لزيادة الإنفاق الدفاعي، مع البقاء ضمن القواعد المالية للاتحاد الأوروبي".يذكر أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد أعلنت مطلع الشهر الماضي أن الخطط الجديدة للاتحاد الأوروبي لزيادة الإنفاق الدفاعي قد تحشد ما يصل إلى 800 مليار يورو.وقالت فون دير لاين خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ شرقي فرنسا: "إذا نظرنا إلى الإنفاق العسكري الفعلي، فسنجد أن روسيا تنفق أكثر من أوروبا بأكملها. لا يزال الإنتاج الأوروبي أقل، وإلى جانب القدرات التقليدية، يتسع نطاق التهديدات التي نواجهها يوما بعد يوم".وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن دول الاتحاد الأوروبي لا بد أن تزيد إنفاقها الدفاعي ليتجاوز 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.ودعت فون دير لاين مؤخرا إلى العمل على إعادة تسليح أوروبا، مشددة على أن قوة أوروبا والحاجة إلى إعادة التسليح هما وجهان لعملة واحدة.وقبل أيام، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن روسيا تتابع باهتمام مسألة العسكرة والمناقشات حول تطوير قطاع الدفاع في الاتحاد الأوروبي، حيث إن ذلك يتعارض مع جهود حل الصراع الأوكراني سلميا.
https://sarabic.ae/20250207/وزير-الدفاع-الأمريكي-دول-الناتو-تظل-حليفة-لواشنطن-لكنها-يجب-أن-تزيد-من-الإنفاق-الدفاعي-1097571636.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي

12 دولة من الاتحاد الأوروبي تطلب تخفيف الموازنة لصالح زيادة الإنفاق الدفاعي

21:41 GMT 30.04.2025
© Sputnik . Алексей Витвицкийأعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل.
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء أن 12 دولة من الاتحاد الأوروبي، بينها ألمانيا وفنلندا وهنغاريا وبولندا، قدمت طلبا إلى المفوضية الأوروبية للحصول على تنازلات في الميزانية بموجب استراتيجية الدفاع الجديدة لزيادة إنفاقها الدفاعي.
موسكو - سبوتنيك. وقالت المفوضية في بيان إنه "حتى الآن، قدمت 12 دولة عضوا طلبا كتابيا إلى المفوضية لتفعيل بند الانسحاب الوطني بموجب ميثاق الاستقرار والنمو، كجزء من خطة إعادة تسليح أوروبا/حزمة الاستعداد 2030، التي عرضت في آذار 2025".
شعار حلف شمال الأطلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
وزير الدفاع الأمريكي: دول الناتو تظل حليفة لواشنطن لكنها يجب أن تزيد من الإنفاق الدفاعي
7 فبراير, 16:38 GMT
وهذه الدول، وفقا للبيان، هي بلجيكا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وألمانيا واليونان وهنغاريا ولاتفيا وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا.
وأوضحت المفوضية أن "تفعيل بند الانسحاب الوطني يوفر للدول الأعضاء مساحة ميزانية إضافية لزيادة الإنفاق الدفاعي، مع البقاء ضمن القواعد المالية للاتحاد الأوروبي".
يذكر أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد أعلنت مطلع الشهر الماضي أن الخطط الجديدة للاتحاد الأوروبي لزيادة الإنفاق الدفاعي قد تحشد ما يصل إلى 800 مليار يورو.
وقالت فون دير لاين خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ شرقي فرنسا: "إذا نظرنا إلى الإنفاق العسكري الفعلي، فسنجد أن روسيا تنفق أكثر من أوروبا بأكملها. لا يزال الإنتاج الأوروبي أقل، وإلى جانب القدرات التقليدية، يتسع نطاق التهديدات التي نواجهها يوما بعد يوم".
وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن دول الاتحاد الأوروبي لا بد أن تزيد إنفاقها الدفاعي ليتجاوز 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
ودعت فون دير لاين مؤخرا إلى العمل على إعادة تسليح أوروبا، مشددة على أن قوة أوروبا والحاجة إلى إعادة التسليح هما وجهان لعملة واحدة.
وقبل أيام، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن روسيا تتابع باهتمام مسألة العسكرة والمناقشات حول تطوير قطاع الدفاع في الاتحاد الأوروبي، حيث إن ذلك يتعارض مع جهود حل الصراع الأوكراني سلميا.
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