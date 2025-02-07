https://sarabic.ae/20250207/وزير-الدفاع-الأمريكي-دول-الناتو-تظل-حليفة-لواشنطن-لكنها-يجب-أن-تزيد-من-الإنفاق-الدفاعي-1097571636.html
وزير الدفاع الأمريكي: دول الناتو تظل حليفة لواشنطن لكنها يجب أن تزيد من الإنفاق الدفاعي
وزير الدفاع الأمريكي: دول الناتو تظل حليفة لواشنطن لكنها يجب أن تزيد من الإنفاق الدفاعي
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيت، أن دول حلف شمال الأطلسي تظل حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، لكنها يجب أن تنفق المزيد على الدفاع. 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T16:38+0000
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وقال هيغسيت، في تصريح لموظفي الوزارة في فعالية بثها البنتاغون: "سنذهب إلى أوروبا، الأسبوع المقبل، لحضور الاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي، للتحدث إلى أصدقائنا الذين كانوا وسيظلون حلفاءنا، ولكننا نحتاج أيضاً إلى تشجيعهم على الاستمرار في تحقيق تقدم في الإنفاق على قاعدتهم الصناعية (الدفاع)".وتشترط قواعد تأسيس الناتو أن تلتزم كل دولة بتخصيص 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لإنفاقها الدفاعي، وهي نسبة لا تصل إليها الكثير من الدول الأعضاء بالحلف.وبعد عودته إلى البيت الأبيض، أشارت تقارير صحفية إلى أن ترامب يخطط لرفع الحد الأدنى للإنفاق الدفاعي للناتو إلى 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعني وضع المزيد من الضغوط على الدول الأوروبية، التي لم تتمكن في الأصل من الوصول إلى نسبة الـ2 في المئة المقررة منذ تأسيس الحلف عام 1949، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام غربية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قال ترامب إنه سيطلب من جميع دول الناتو زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا: "كان ينبغي عليهم أن يفعلوا منذ وقت طويل".
https://sarabic.ae/20250207/وزارة-الدفاع-الروسية-توضح-مزايا-تحرير-مدينة-دزيرجينسك-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097571085.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الدفاع الأمريكي: دول الناتو تظل حليفة لواشنطن لكنها يجب أن تزيد من الإنفاق الدفاعي
أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيت، أن دول حلف شمال الأطلسي تظل حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، لكنها يجب أن تنفق المزيد على الدفاع.
وقال هيغسيت، في تصريح لموظفي الوزارة في فعالية بثها البنتاغون: "سنذهب إلى أوروبا، الأسبوع المقبل، لحضور الاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي، للتحدث إلى أصدقائنا الذين كانوا وسيظلون حلفاءنا، ولكننا نحتاج أيضاً إلى تشجيعهم على الاستمرار في تحقيق تقدم في الإنفاق على قاعدتهم الصناعية (الدفاع)".
وتمثل ميزانية حلف شمال الأطلسي (الناتو) مجموع ما تنفقه الدول الـ32، أعضاء الحلف، ويشمل ذلك التسليح والتدريب ومراكز القيادة ومراكز الدعم اللوجستي.
وتشترط قواعد تأسيس الناتو أن تلتزم كل دولة بتخصيص 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لإنفاقها الدفاعي، وهي نسبة لا تصل إليها الكثير من الدول الأعضاء بالحلف.
وفي السنوات الأخيرة، أصبحت الدول الأوروبية محل انتقادات واسعة من الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب عدم وصولها للنسبة المقررة من الإنفاق الدفاعي، وهو ما تجسده تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ فترة ولايته الأولى، التي وصف فيها الناتو بـ"الحلف العتيق".
وبعد عودته إلى البيت الأبيض، أشارت تقارير صحفية إلى أن ترامب يخطط لرفع الحد الأدنى للإنفاق الدفاعي للناتو إلى 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعني وضع المزيد من الضغوط على الدول الأوروبية، التي لم تتمكن في الأصل من الوصول إلى نسبة الـ2 في المئة المقررة منذ تأسيس الحلف عام 1949، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام غربية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قال ترامب إنه سيطلب من جميع دول الناتو زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا: "كان ينبغي عليهم أن يفعلوا منذ وقت طويل".