الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

تجمع الناس في ساحة القديس بطرس قبل بدء قداس جنازة البابا الراحل فرنسيس
تجمع الناس في ساحة القديس بطرس قبل بدء قداس جنازة البابا الراحل فرنسيس
اشتباكات بين المعلمين والشرطة خلال احتجاج في كاتماندو، نيبال
اشتباكات بين المعلمين والشرطة خلال احتجاج في كاتماندو، نيبال
تصاعد النيران بين مبنيين إثر غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت
تصاعد النيران بين مبنيين إثر غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت
عامل يرسم وجهه على شكل جوكر ويهتف بشعارات خلال تظاهرة بمناسبة عيد العمال العالمي في جاكرتا، إندونيسيا
عامل يرسم وجهه على شكل جوكر ويهتف بشعارات خلال تظاهرة بمناسبة عيد العمال العالمي في جاكرتا، إندونيسيا
الناس يشترون الطعام من أحد المتاجر الكبرى أثناء انقطاع التيار الكهربائي في بامبلونا، شمالي إسبانيا
الناس يشترون الطعام من أحد المتاجر الكبرى أثناء انقطاع التيار الكهربائي في بامبلونا، شمالي إسبانيا
الكنغر المصاب بالمهق في حديقة "مارلو" بألمانيا، يتلقى الزهور كوجبة إفطار في عيد ميلاده الأول
الكنغر المصاب بالمهق في حديقة "مارلو" بألمانيا، يتلقى الزهور كوجبة إفطار في عيد ميلاده الأول
تصاعد دخان كثيف من موقع انفجار وقع في رصيف ميناء "الشهيد رجائي"، جنوب غرب بندر عباس، في محافظة هرمزغان الإيرانية
تصاعد دخان كثيف من موقع انفجار وقع في رصيف ميناء "الشهيد رجائي"، جنوب غرب بندر عباس، في محافظة هرمزغان الإيرانية
طلاب الكلية الحربية الروسية خلال عرض تدريبي تجهيزا للعرض العسكري في موسكو بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى
طلاب الكلية الحربية الروسية خلال عرض تدريبي تجهيزا للعرض العسكري في موسكو بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى
أفراد عائلة بينهم أطفال، عُثر عليهم محترقين حتى الموت بعد حريق هائل في الهند
أفراد عائلة بينهم أطفال، عُثر عليهم محترقين حتى الموت بعد حريق هائل في الهند
عارضة أزياء تستريح بعد عرض أزياء الزفاف في برشلونة، إسبانيا
عارضة أزياء تستريح بعد عرض أزياء الزفاف في برشلونة، إسبانيا
تجمع للمشاركين في العرض العسكري خلال الاحتفالات بالذكرى الخمسين لنهاية حرب فيتنام
تجمع للمشاركين في العرض العسكري خلال الاحتفالات بالذكرى الخمسين لنهاية حرب فيتنام
مهاجر أفريقي ينتظر المساعدات وسط أنقاض سجن في اليمن، دمرته غارة جوية أمريكية
مهاجر أفريقي ينتظر المساعدات وسط أنقاض سجن في اليمن، دمرته غارة جوية أمريكية
مشهد خلاب لقطيع من الجاموس يعبر نهر "جيالينغ" بحثًا عن الطعام في جزيرة "تايانغ" في الصين
مشهد خلاب لقطيع من الجاموس يعبر نهر "جيالينغ" بحثًا عن الطعام في جزيرة "تايانغ" في الصين
صيادون يسحبون شبكة صيد ضخمة في بحيرة بالصين
صيادون يسحبون شبكة صيد ضخمة في بحيرة بالصين
الناس يشاهدون عرضا للطائرات المسيرة في ميناء فيكتوريا خلال عطلة عيد العمال في هونغ كونغ
الناس يشاهدون عرضا للطائرات المسيرة في ميناء فيكتوريا خلال عطلة عيد العمال في هونغ كونغ
بطولة ألمانيا في مصارعة الأصابع المعروفة باسم "فينغرهاكلن"
بطولة ألمانيا في مصارعة الأصابع المعروفة باسم "فينغرهاكلن"