الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة.. ما فرص التوصل لاتفاق بعد رفض نتنياهو مقترح هدنة طويلة مع حماس
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:03 GMT
16 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:19 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
برشلونة يسيطر على ريال مدريد هذا الموسم ويسير نحو ثلاثية تاريخية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:31 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
16:46 GMT
14 د
بلا قيود
ما هو دور "بريكس" في تهدئة الأوضاع في سوريا؟
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
100 يوم من حكم ترامب كيف أثرت على الأزمة الأوكرانية والشرق الأوسط والاقتصاد العالمي ؟
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
تداعيات تصريحات ترامب بشأن إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور في قناة السويس
08:31 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة يسيطر على ريال مدريد هذا الموسم ويسير نحو ثلاثية تاريخية
09:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
10:29 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
استمرار التوتر بين إثيوبيا واريتريا مع مخاوف من اندلاع حرب بين الجارتين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
16:03 GMT
57 د
حصاد الأسبوع
هل سيتمكن ترامب من تحويل بلاده من تجمع للشركات إلى دولة وطنية؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما الهدف الحقيقي للتدخل الإسرائيلي في اشتباكات ريف دمشق؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
العنف الجنسي.. بين القوانين والنفس البشرية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
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استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250501/الصور-الأكثر-إثارة-لهذا-الأسبوع-1100082852.html
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، برصد الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 01.05.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

15:17 GMT 01.05.2025
تابعنا عبر
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، برصد الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Getty Images / picture alliance/Oliver Weiken

تجمع الناس في ساحة القديس بطرس قبل بدء قداس جنازة البابا الراحل فرنسيس

تجمع الناس في ساحة القديس بطرس قبل بدء قداس جنازة البابا الراحل فرنسيس - سبوتنيك عربي
1/16
© Getty Images / picture alliance/Oliver Weiken

تجمع الناس في ساحة القديس بطرس قبل بدء قداس جنازة البابا الراحل فرنسيس

© Getty Images / NurPhoto/Sanjit Pariyar

اشتباكات بين المعلمين والشرطة خلال احتجاج في كاتماندو، نيبال

اشتباكات بين المعلمين والشرطة خلال احتجاج في كاتماندو، نيبال - سبوتنيك عربي
2/16
© Getty Images / NurPhoto/Sanjit Pariyar

اشتباكات بين المعلمين والشرطة خلال احتجاج في كاتماندو، نيبال

© AP Photo / Hussein Malla

تصاعد النيران بين مبنيين إثر غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت

تصاعد النيران بين مبنيين إثر غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي
3/16
© AP Photo / Hussein Malla

تصاعد النيران بين مبنيين إثر غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت

© AP Photo / Tatan Syuflana

عامل يرسم وجهه على شكل جوكر ويهتف بشعارات خلال تظاهرة بمناسبة عيد العمال العالمي في جاكرتا، إندونيسيا

عامل يرسم وجهه على شكل جوكر ويهتف بشعارات خلال تظاهرة بمناسبة عيد العمال العالمي في جاكرتا، إندونيسيا - سبوتنيك عربي
4/16
© AP Photo / Tatan Syuflana

عامل يرسم وجهه على شكل جوكر ويهتف بشعارات خلال تظاهرة بمناسبة عيد العمال العالمي في جاكرتا، إندونيسيا

© AP Photo / Miguel Oses

الناس يشترون الطعام من أحد المتاجر الكبرى أثناء انقطاع التيار الكهربائي في بامبلونا، شمالي إسبانيا

الناس يشترون الطعام من أحد المتاجر الكبرى أثناء انقطاع التيار الكهربائي في بامبلونا، شمالي إسبانيا - سبوتنيك عربي
5/16
© AP Photo / Miguel Oses

الناس يشترون الطعام من أحد المتاجر الكبرى أثناء انقطاع التيار الكهربائي في بامبلونا، شمالي إسبانيا

© Getty Images / picture alliance/Bernd Wüstneck

الكنغر المصاب بالمهق في حديقة "مارلو" بألمانيا، يتلقى الزهور كوجبة إفطار في عيد ميلاده الأول

الكنغر المصاب بالمهق في حديقة &quot;مارلو&quot; بألمانيا، يتلقى الزهور كوجبة إفطار في عيد ميلاده الأول - سبوتنيك عربي
6/16
© Getty Images / picture alliance/Bernd Wüstneck

الكنغر المصاب بالمهق في حديقة "مارلو" بألمانيا، يتلقى الزهور كوجبة إفطار في عيد ميلاده الأول

© Getty Images / Hessam oddin Ansarian

تصاعد دخان كثيف من موقع انفجار وقع في رصيف ميناء "الشهيد رجائي"، جنوب غرب بندر عباس، في محافظة هرمزغان الإيرانية

تصاعد دخان كثيف من موقع انفجار وقع في رصيف ميناء &quot;الشهيد رجائي&quot;، جنوب غرب بندر عباس، في محافظة هرمزغان الإيرانية - سبوتنيك عربي
7/16
© Getty Images / Hessam oddin Ansarian

تصاعد دخان كثيف من موقع انفجار وقع في رصيف ميناء "الشهيد رجائي"، جنوب غرب بندر عباس، في محافظة هرمزغان الإيرانية

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

طلاب الكلية الحربية الروسية خلال عرض تدريبي تجهيزا للعرض العسكري في موسكو بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى

طلاب الكلية الحربية الروسية خلال عرض تدريبي تجهيزا للعرض العسكري في موسكو بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى - سبوتنيك عربي
8/16
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

طلاب الكلية الحربية الروسية خلال عرض تدريبي تجهيزا للعرض العسكري في موسكو بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى

© Getty Images / Hindustan Times/Sanchit Khanna

أفراد عائلة بينهم أطفال، عُثر عليهم محترقين حتى الموت بعد حريق هائل في الهند

أفراد عائلة بينهم أطفال، عُثر عليهم محترقين حتى الموت بعد حريق هائل في الهند - سبوتنيك عربي
9/16
© Getty Images / Hindustan Times/Sanchit Khanna

أفراد عائلة بينهم أطفال، عُثر عليهم محترقين حتى الموت بعد حريق هائل في الهند

© AP Photo / Joan Mateu Parra

عارضة أزياء تستريح بعد عرض أزياء الزفاف في برشلونة، إسبانيا

عارضة أزياء تستريح بعد عرض أزياء الزفاف في برشلونة، إسبانيا - سبوتنيك عربي
10/16
© AP Photo / Joan Mateu Parra

عارضة أزياء تستريح بعد عرض أزياء الزفاف في برشلونة، إسبانيا

© AP Photo / Richard Vogel

تجمع للمشاركين في العرض العسكري خلال الاحتفالات بالذكرى الخمسين لنهاية حرب فيتنام

تجمع للمشاركين في العرض العسكري خلال الاحتفالات بالذكرى الخمسين لنهاية حرب فيتنام - سبوتنيك عربي
11/16
© AP Photo / Richard Vogel

تجمع للمشاركين في العرض العسكري خلال الاحتفالات بالذكرى الخمسين لنهاية حرب فيتنام

© Getty Images / Houthi Media Center/Mohammed Hamoud

مهاجر أفريقي ينتظر المساعدات وسط أنقاض سجن في اليمن، دمرته غارة جوية أمريكية

مهاجر أفريقي ينتظر المساعدات وسط أنقاض سجن في اليمن، دمرته غارة جوية أمريكية - سبوتنيك عربي
12/16
© Getty Images / Houthi Media Center/Mohammed Hamoud

مهاجر أفريقي ينتظر المساعدات وسط أنقاض سجن في اليمن، دمرته غارة جوية أمريكية

© Getty Images / VCG

مشهد خلاب لقطيع من الجاموس يعبر نهر "جيالينغ" بحثًا عن الطعام في جزيرة "تايانغ" في الصين

مشهد خلاب لقطيع من الجاموس يعبر نهر &quot;جيالينغ&quot; بحثًا عن الطعام في جزيرة &quot;تايانغ&quot; في الصين - سبوتنيك عربي
13/16
© Getty Images / VCG

مشهد خلاب لقطيع من الجاموس يعبر نهر "جيالينغ" بحثًا عن الطعام في جزيرة "تايانغ" في الصين

© Getty Images / VCG/Yang Bo

صيادون يسحبون شبكة صيد ضخمة في بحيرة بالصين

صيادون يسحبون شبكة صيد ضخمة في بحيرة بالصين - سبوتنيك عربي
14/16
© Getty Images / VCG/Yang Bo

صيادون يسحبون شبكة صيد ضخمة في بحيرة بالصين

© AP Photo / Bertha Wang

الناس يشاهدون عرضا للطائرات المسيرة في ميناء فيكتوريا خلال عطلة عيد العمال في هونغ كونغ

الناس يشاهدون عرضا للطائرات المسيرة في ميناء فيكتوريا خلال عطلة عيد العمال في هونغ كونغ - سبوتنيك عربي
15/16
© AP Photo / Bertha Wang

الناس يشاهدون عرضا للطائرات المسيرة في ميناء فيكتوريا خلال عطلة عيد العمال في هونغ كونغ

© AP Photo / Matthias Schrader

بطولة ألمانيا في مصارعة الأصابع المعروفة باسم "فينغرهاكلن"

بطولة ألمانيا في مصارعة الأصابع المعروفة باسم &quot;فينغرهاكلن&quot; - سبوتنيك عربي
16/16
© AP Photo / Matthias Schrader

بطولة ألمانيا في مصارعة الأصابع المعروفة باسم "فينغرهاكلن"

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