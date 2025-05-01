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العراق يتسلم طائرتين فرنسيتين من نوع "كاراكال"
العراق يتسلم طائرتين فرنسيتين من نوع "كاراكال"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع العراقية، استلام طائرتين فرنسيتين نوع "كاراكال"، كدفعة أولى بناء على العقد المبرم بين وزارتي الدفاع العراقية ونظيرتها الفرنسية. 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T07:28+0000
2025-05-01T07:28+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء الأربعاء، عن وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي في بيان، تأكيده أن بغداد تسلمت طائرتين فرنسيتين نوع "كاراكال" تعبيرا عن عمق الشراكة والصداقة التي تجمع جمهورية العراق بالجمهورية الفرنسية.وأفاد وزير الدفاع العراقي بأن "تسلّم هذه الطائرات هو جزء من عقد مبرم بين وزارة الدفاع العراقية ووزارة الدفاع الفرنسية، لتزويد قيادة طيران الجيش بهذا النوع من الطائرات والتي يتم استلامها تباعا، بعد إكمال عملية تصنيعها".وذكر ثابت العباسي أن هذه الطائرات الفرنسية ستدخل الخدمة في شهر يونيو/حزيران المقبل، تزامنا مع ذكرى تأسيس قيادة طيران الجيش العراقي.ويشار إلى أن طائرات "الكاراكال" الفرنسية تعد واحدة من أفضل الطائرات في العالم، كما يُمثّل دخولها ضمن منظومة تسليح الجيش العراقي دعما لسلاح الجو العراقي.وأشار بيان وزير الدفاع العراقي إلى ان هذا النوع من الطائرات الفرنسية يمكنه أداء مختلف المهام وبمختلف الظروف الجوية الصعبة، وبمقدوره أداء المهام القتالية بمهارة عالية، وبمختلف التضاريس والأجواء.وأجرى وزير الدفاع ثابت العباسي جولة استطلاعية بالطائرات والتي قادها طيارون عراقيون، مشيدا بقدرة الطيارين العراقيين والفنيين من خلال سرعة تمكنهم من قيادة هذه الطائرات المتطورة بسرعة.
https://sarabic.ae/20160121/1017148463.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار

العراق يتسلم طائرتين فرنسيتين من نوع "كاراكال"

07:28 GMT 01.05.2025
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طائرة هيلوكوبتر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
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أعلنت وزارة الدفاع العراقية، استلام طائرتين فرنسيتين نوع "كاراكال"، كدفعة أولى بناء على العقد المبرم بين وزارتي الدفاع العراقية ونظيرتها الفرنسية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء الأربعاء، عن وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي في بيان، تأكيده أن بغداد تسلمت طائرتين فرنسيتين نوع "كاراكال" تعبيرا عن عمق الشراكة والصداقة التي تجمع جمهورية العراق بالجمهورية الفرنسية.
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وأفاد وزير الدفاع العراقي بأن "تسلّم هذه الطائرات هو جزء من عقد مبرم بين وزارة الدفاع العراقية ووزارة الدفاع الفرنسية، لتزويد قيادة طيران الجيش بهذا النوع من الطائرات والتي يتم استلامها تباعا، بعد إكمال عملية تصنيعها".
وذكر ثابت العباسي أن هذه الطائرات الفرنسية ستدخل الخدمة في شهر يونيو/حزيران المقبل، تزامنا مع ذكرى تأسيس قيادة طيران الجيش العراقي.
ويشار إلى أن طائرات "الكاراكال" الفرنسية تعد واحدة من أفضل الطائرات في العالم، كما يُمثّل دخولها ضمن منظومة تسليح الجيش العراقي دعما لسلاح الجو العراقي.
وأشار بيان وزير الدفاع العراقي إلى ان هذا النوع من الطائرات الفرنسية يمكنه أداء مختلف المهام وبمختلف الظروف الجوية الصعبة، وبمقدوره أداء المهام القتالية بمهارة عالية، وبمختلف التضاريس والأجواء.
وأجرى وزير الدفاع ثابت العباسي جولة استطلاعية بالطائرات والتي قادها طيارون عراقيون، مشيدا بقدرة الطيارين العراقيين والفنيين من خلال سرعة تمكنهم من قيادة هذه الطائرات المتطورة بسرعة.
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