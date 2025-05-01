https://sarabic.ae/20250501/رقم-43-دولة-جديدة-تنضم-للتحالف-الإسلامي-العسكري-لمحاربة-الإرهاب-1100096666.html
رقم 43.. دولة جديدة تنضم للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب
رقم 43.. دولة جديدة تنضم للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب
سبوتنيك عربي
يضم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب 42 دولة بقيادة المملكة العربية السعودية، التي أعلنت اليوم الخميس، انضمام الدولة رقم 43 للتحالف، في خطوة تعكس... 01.05.2025, سبوتنيك عربي
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وأعلنت الكاميرون انضمامها رسميا للتحالف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، التي أشارت إلى أن مراسم انضمامها أقيمت بمقر التحالف في العاصمة السعودية الرياض.وبحسب الوكالة، تخلل المراسم رفع علم الكاميرون بجانب أعلام الدول الأعضاء الأخرى، "في مشهد رمزي يجسّد وحدة الصف والتضامن الإسلامي والدولي في مواجهة الإرهاب والتطرف".حضر المناسبة، أمين عام التحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، والسفير الكاميروني لدى المملكة إيا تيجاني، وممثل جمهورية الكاميرون في التحالف، إلى جانب وفد من السفارة الكاميرونية وممثلي الدول الأعضاء.وقال المغيدي إن "انضمام الكاميرون يمثل إضافة نوعية للجهود الدولية وتعزز من التنسيق في مجالات متعددة تشمل الفكر والإعلام والتمويل والعسكرية"، مشيدًا بدور الكاميرون في مواجهة الجماعات الإرهابية وعضويتها في مبادرات مماثلة.من جانبه، أعرب السفير الكاميروني عن اعتزاز بلاده بالانضمام إلى التحالف، مؤكدًا أن بلاده تعتبر "العمل الجماعي ضرورة استراتيجية في مواجهة التحديات الأمنية"، مثمنًا دور المملكة العربية السعودية في قيادة الجهود الإسلامية والدولية لمكافحة الإرهاب العابر للحدود.
https://sarabic.ae/20171122/ولي-العهد-السعودية-وزراء-دفاع-التحالف-الإسلامي-محاربة-الإرهاب-1027741400.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار الكاميرون اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار الكاميرون اليوم
رقم 43.. دولة جديدة تنضم للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب
يضم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب 42 دولة بقيادة المملكة العربية السعودية، التي أعلنت اليوم الخميس، انضمام الدولة رقم 43 للتحالف، في خطوة تعكس التزاما متصاعدا بمحاربة الإرهاب.
وأعلنت الكاميرون انضمامها رسميا للتحالف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، التي أشارت إلى أن مراسم انضمامها أقيمت بمقر التحالف في العاصمة السعودية الرياض.
22 نوفمبر 2017, 15:25 GMT
وبحسب الوكالة، تخلل المراسم رفع علم الكاميرون بجانب أعلام الدول الأعضاء الأخرى، "في مشهد رمزي يجسّد وحدة الصف والتضامن الإسلامي والدولي في مواجهة الإرهاب والتطرف".
حضر المناسبة، أمين عام التحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، والسفير الكاميروني لدى المملكة إيا تيجاني، وممثل جمهورية الكاميرون في التحالف، إلى جانب وفد من السفارة الكاميرونية وممثلي الدول الأعضاء.
14 ديسمبر 2015, 22:07 GMT
وقال المغيدي إن "انضمام الكاميرون يمثل إضافة نوعية للجهود الدولية وتعزز من التنسيق في مجالات متعددة تشمل الفكر والإعلام والتمويل والعسكرية"، مشيدًا بدور الكاميرون في مواجهة الجماعات الإرهابية وعضويتها في مبادرات مماثلة.
من جانبه، أعرب السفير الكاميروني عن اعتزاز بلاده بالانضمام إلى التحالف، مؤكدًا أن بلاده تعتبر "العمل الجماعي ضرورة استراتيجية في مواجهة التحديات الأمنية"، مثمنًا دور المملكة العربية السعودية في قيادة الجهود الإسلامية والدولية لمكافحة الإرهاب العابر للحدود.