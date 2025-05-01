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https://sarabic.ae/20250501/سيدة-صينية-تصاب-بفيروس-الهربس-مدى-الحياة-بسبب-ميكروفون-1100070470.html
سيدة صينية تصاب بفيروس الهربس مدى الحياة بسبب ميكروفون
سيدة صينية تصاب بفيروس الهربس مدى الحياة بسبب ميكروفون
سبوتنيك عربي
أفادت سيدة من مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين بأنها أصيبت بعدوى فيروس الهربس بعد استخدامها لميكروفون في إحدى صالات الكاريوكي. 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T10:12+0000
2025-05-01T10:12+0000
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ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن السيدة - التي فضلت عدم الكشف عن هويتها - أنها لاحظت ظهور بثور مؤلمة حول شفتيها بعد خروجها مع الأصدقاء.وبحسب تصريحات السيدة على منصة "دويين" (النسخة الصينية من تيك توك)، فإن الأعراض بدأت بظهور تورم شديد مصحوب بحكة وألم، لكنها لم تهتم بالأمر كثيراً بعد أن خفت الأعراض مؤقتاً باستخدام بعض الأدوية، إلا أن البثور عادت للظهور مرة أخرى، وهو ما دفعها للفحص وتشخيص إصابتها بفيروس الهربس الذي يبقى في الجسم مدى الحياة.ونقلت السيدة عن الأطباء قولهم: "لا يوجد علاج نهائي للفيروس، وإنما فقط أدوية لتخفيف الألم مع تكرار الأعراض بشكل دوري". وكشفت أنها تعاني من عودة البثور حول فمها وأنفها بشكل متكرر منذ ذلك الحادث في 2017، كما بدأت تظهر على خدها هذا العام لأول مرة.وعلى الرغم من أن السيدة لم تحدد نوع الفيروس الذي أصيبت به، إلا أن الأطباء يفرقون بين نوعين رئيسيين من الهربس: النوع الأول (HSV-1) الذي يسبب تقرحات البرد حول الفم، والنوع الثاني (HSV-2) الذي يصيب عادة المناطق التناسلية.يذكر أن فيروس الهربس يعد من الأمراض المعدية التي تنتقل عبر التلامس المباشر مع الشخص المصاب أو الأدوات الملوثة، وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من ثلثي سكان العالم دون سن الخمسين مصابون بالنوع الأول من الفيروس.
https://sarabic.ae/20250319/دراسة-فيروس-الـهربس-البسيط-يؤدي-إلى-تلف-في-الدماغ-1098778671.html
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منوعات, الأخبار, الصحة, علوم, الصين
منوعات, الأخبار, الصحة, علوم, الصين

سيدة صينية تصاب بفيروس الهربس مدى الحياة بسبب ميكروفون

10:12 GMT 01.05.2025
© Photo / Unsplash/ israel palacioميكروفون
ميكروفون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
© Photo / Unsplash/ israel palacio
تابعنا عبر
أفادت سيدة من مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين بأنها أصيبت بعدوى فيروس الهربس بعد استخدامها لميكروفون في إحدى صالات الكاريوكي.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن السيدة - التي فضلت عدم الكشف عن هويتها - أنها لاحظت ظهور بثور مؤلمة حول شفتيها بعد خروجها مع الأصدقاء.
وبحسب تصريحات السيدة على منصة "دويين" (النسخة الصينية من تيك توك)، فإن الأعراض بدأت بظهور تورم شديد مصحوب بحكة وألم، لكنها لم تهتم بالأمر كثيراً بعد أن خفت الأعراض مؤقتاً باستخدام بعض الأدوية، إلا أن البثور عادت للظهور مرة أخرى، وهو ما دفعها للفحص وتشخيص إصابتها بفيروس الهربس الذي يبقى في الجسم مدى الحياة.
فيروس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
مجتمع
دراسة: فيروس الـ"هربس" البسيط يؤدي إلى تلف في الدماغ
19 مارس, 14:09 GMT
ونقلت السيدة عن الأطباء قولهم: "لا يوجد علاج نهائي للفيروس، وإنما فقط أدوية لتخفيف الألم مع تكرار الأعراض بشكل دوري". وكشفت أنها تعاني من عودة البثور حول فمها وأنفها بشكل متكرر منذ ذلك الحادث في 2017، كما بدأت تظهر على خدها هذا العام لأول مرة.
وعلى الرغم من أن السيدة لم تحدد نوع الفيروس الذي أصيبت به، إلا أن الأطباء يفرقون بين نوعين رئيسيين من الهربس: النوع الأول (HSV-1) الذي يسبب تقرحات البرد حول الفم، والنوع الثاني (HSV-2) الذي يصيب عادة المناطق التناسلية.
يذكر أن فيروس الهربس يعد من الأمراض المعدية التي تنتقل عبر التلامس المباشر مع الشخص المصاب أو الأدوات الملوثة، وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من ثلثي سكان العالم دون سن الخمسين مصابون بالنوع الأول من الفيروس.
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