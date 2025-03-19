https://sarabic.ae/20250319/دراسة-فيروس-الـهربس-البسيط-يؤدي-إلى-تلف-في-الدماغ-1098778671.html
دراسة: فيروس الـ"هربس" البسيط يؤدي إلى تلف في الدماغ
دراسة: فيروس الـ"هربس" البسيط يؤدي إلى تلف في الدماغ
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء من جامعة إلينوي شيكاغو، أن فيروس الـ"هربس" البسيط قد يتسلل إلى الدماغ بوتيرة أسرع مما ندرك، ويسبب تلفا في الأعصاب... 19.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-19T14:09+0000
2025-03-19T14:09+0000
2025-03-19T14:09+0000
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ووجدت الدراسة التي أجريت على الفئران أنه عندما تصل عدوى فيروس الـ"هربس" البسيط من النوع الأول إلى الجسم عبر الأنف، فإنها قد تؤدي إلى تلف سريع في الأعصاب، ومستويات عالية من الالتهاب في الدماغ.وأشارت الدراسة إلى أن العواقب قد تكون أسوأ بكثير من تقرحات الفم أو الأعضاء التناسلية، فبعد أشهر عدة من التعرض للفيروس، وجد الباحثون زيادة في القلق وضعف الحركة، والمشاكل الإدراكية لدى الفئران.ليس من الواضح ما إذا كانت العواقب الوخيمة نفسها تحدث لدى البشر، فهم أكثر اعتيادًا على عدوى الـ"هربس" كنوع، وقد طوروا دفاعات طبيعية ضده. ومع ذلك، في حالات سريرية نادرة، يُعرف أن فيروس الـ"هربس" يصيب العين والأنف والدماغ، ما قد يسبب عواقب عصبية وخيمة ودائمة.ويعتقد باحثون في جامعة إلينوي، أن الطريق الأنفي قد يكون طريقة مُهملة يتسلل بها الفيروس إلى الجهاز العصبي المركزي، متجاوزًا حاجز الدم الدماغي، الذي يمنع الفيروسات عادةً من الدخول.ولاحظ العلماء ارتفاع مستويات إنزيم يُسمى "هيباراناز" لدى المرضى المصابين بعدوى فيروس الـ"هربس" البسيط من النوع الأول في عيونهم. يُحفَّز وجود فيروس الـ"هربس" البسيط من النوع الأول أنزيم "هيباراناز" وتشكيل بروتين، ويبدو أن هذا البروتين يُسهم في الاستجابة الالتهابية.في الوقت نفسه، أظهرت الفئران التي تمتلك القدرة الطبيعية على إنتاج بروتين "هيباراناز" تطورًا سريعًا في المرض، مع ضعف في الذاكرة، وقلق أعلى وانخفاض في التنسيق الحركي بشكل عام.ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن الأشخاص المعرضين لفيروس الـ"هربس" البسيط من النوع الأول، يواجهون خطرًا مضاعفًا للإصابة بالخرف والتهابات وتكتلات بروتينية، وتشابكات مرتبطة بالأمراض التنكسية، مثل مرض ألزهايمر.دراسة تكشف عن تأثير فيروس الهربس البسيط على الدماغعالم روسي يكشف طريقة فعالة وبسيطة لتجنب ألزهايمر
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علوم, الصحة, أعصاب, الأعصاب, فيروس جديد, فيروس الهربس, فيروسات, الفيروسات
علوم, الصحة, أعصاب, الأعصاب, فيروس جديد, فيروس الهربس, فيروسات, الفيروسات
دراسة: فيروس الـ"هربس" البسيط يؤدي إلى تلف في الدماغ
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء من جامعة إلينوي شيكاغو، أن فيروس الـ"هربس" البسيط قد يتسلل إلى الدماغ بوتيرة أسرع مما ندرك، ويسبب تلفا في الأعصاب الموجودة في الدماغ.
ووجدت الدراسة التي أجريت على الفئران أنه عندما تصل عدوى فيروس الـ"هربس" البسيط من النوع الأول إلى الجسم عبر الأنف، فإنها قد تؤدي إلى تلف سريع في الأعصاب، ومستويات عالية من الالتهاب في الدماغ.
وأشارت الدراسة إلى أن العواقب قد تكون أسوأ بكثير من تقرحات الفم أو الأعضاء التناسلية، فبعد أشهر عدة من التعرض للفيروس، وجد الباحثون زيادة في القلق وضعف الحركة، والمشاكل الإدراكية لدى الفئران.
يقول طبيب العيون ديباك شوكلا، من جامعة إلينوي شيكاغو: "هناك بالتأكيد تلف في الأعصاب إذا تم استخدام الطريق الأنفي، والآثار طويلة المدى، وهو أمر مثير للقلق".
ليس من الواضح ما إذا كانت العواقب الوخيمة نفسها تحدث لدى البشر، فهم أكثر اعتيادًا على عدوى الـ"هربس" كنوع، وقد طوروا دفاعات طبيعية ضده. ومع ذلك، في حالات سريرية نادرة، يُعرف أن فيروس الـ"هربس
" يصيب العين والأنف والدماغ، ما قد يسبب عواقب عصبية وخيمة ودائمة.
ويعتقد باحثون في جامعة إلينوي، أن الطريق الأنفي قد يكون طريقة مُهملة يتسلل بها الفيروس
إلى الجهاز العصبي المركزي، متجاوزًا حاجز الدم الدماغي، الذي يمنع الفيروسات عادةً من الدخول.
وأضاف شوكلا: "إذا كان الشخص المصاب يُفرز الفيروس عبر الدموع، فقد يصل إلى تجويف الأنف، حيث قد يصل مباشرة إلى الدماغ".
ولاحظ العلماء ارتفاع مستويات إنزيم يُسمى "هيباراناز" لدى المرضى المصابين بعدوى فيروس الـ"هربس" البسيط من النوع الأول في عيونهم. يُحفَّز وجود فيروس الـ"هربس" البسيط من النوع الأول
أنزيم "هيباراناز" وتشكيل بروتين، ويبدو أن هذا البروتين يُسهم في الاستجابة الالتهابية.
عند إصابة أدمغة الفئران بفيروس الـ"هربس" البسيط من النوع الأول، وجد الباحثون أن بروتين "هيباراناز" يلعب دورًا التهابيًا مشابهًا في الدماغ. وبالمقارنة مع الفئران العادية، أظهرت الفئران التي حُذف منها الجين المُنشِئ لبروتين "هيباراناز"، التهابًا عصبيًا أقل ونتائج إدراكية أفضل بعد الإصابة الأنفية بفيروس الـ"هربس".
25 نوفمبر 2024, 09:56 GMT
في الوقت نفسه، أظهرت الفئران التي تمتلك القدرة الطبيعية على إنتاج بروتين "هيباراناز" تطورًا سريعًا في المرض، مع ضعف في الذاكرة، وقلق أعلى وانخفاض في التنسيق الحركي بشكل عام.
ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "ساينس أليرت" العلمية،
فإن الأشخاص المعرضين لفيروس الـ"هربس" البسيط من النوع الأول، يواجهون خطرًا مضاعفًا للإصابة بالخرف والتهابات وتكتلات بروتينية، وتشابكات مرتبطة بالأمراض التنكسية، مثل مرض ألزهايمر.