https://sarabic.ae/20250319/دراسة-فيروس-الـهربس-البسيط-يؤدي-إلى-تلف-في-الدماغ-1098778671.html

دراسة: فيروس الـ"هربس" البسيط يؤدي إلى تلف في الدماغ

دراسة: فيروس الـ"هربس" البسيط يؤدي إلى تلف في الدماغ

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء من جامعة إلينوي شيكاغو، أن فيروس الـ"هربس" البسيط قد يتسلل إلى الدماغ بوتيرة أسرع مما ندرك، ويسبب تلفا في الأعصاب... 19.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-19T14:09+0000

2025-03-19T14:09+0000

2025-03-19T14:09+0000

مجتمع

علوم

الصحة

أعصاب

الأعصاب

فيروس جديد

فيروس الهربس

فيروسات

الفيروسات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0e/1098671418_0:238:1600:1138_1920x0_80_0_0_63a2c9fb14ed59a70bd64cd1ed49edd6.jpg

ووجدت الدراسة التي أجريت على الفئران أنه عندما تصل عدوى فيروس الـ"هربس" البسيط من النوع الأول إلى الجسم عبر الأنف، فإنها قد تؤدي إلى تلف سريع في الأعصاب، ومستويات عالية من الالتهاب في الدماغ.وأشارت الدراسة إلى أن العواقب قد تكون أسوأ بكثير من تقرحات الفم أو الأعضاء التناسلية، فبعد أشهر عدة من التعرض للفيروس، وجد الباحثون زيادة في القلق وضعف الحركة، والمشاكل الإدراكية لدى الفئران.ليس من الواضح ما إذا كانت العواقب الوخيمة نفسها تحدث لدى البشر، فهم أكثر اعتيادًا على عدوى الـ"هربس" كنوع، وقد طوروا دفاعات طبيعية ضده. ومع ذلك، في حالات سريرية نادرة، يُعرف أن فيروس الـ"هربس" يصيب العين والأنف والدماغ، ما قد يسبب عواقب عصبية وخيمة ودائمة.ويعتقد باحثون في جامعة إلينوي، أن الطريق الأنفي قد يكون طريقة مُهملة يتسلل بها الفيروس إلى الجهاز العصبي المركزي، متجاوزًا حاجز الدم الدماغي، الذي يمنع الفيروسات عادةً من الدخول.ولاحظ العلماء ارتفاع مستويات إنزيم يُسمى "هيباراناز" لدى المرضى المصابين بعدوى فيروس الـ"هربس" البسيط من النوع الأول في عيونهم. يُحفَّز وجود فيروس الـ"هربس" البسيط من النوع الأول أنزيم "هيباراناز" وتشكيل بروتين، ويبدو أن هذا البروتين يُسهم في الاستجابة الالتهابية.في الوقت نفسه، أظهرت الفئران التي تمتلك القدرة الطبيعية على إنتاج بروتين "هيباراناز" تطورًا سريعًا في المرض، مع ضعف في الذاكرة، وقلق أعلى وانخفاض في التنسيق الحركي بشكل عام.ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن الأشخاص المعرضين لفيروس الـ"هربس" البسيط من النوع الأول، يواجهون خطرًا مضاعفًا للإصابة بالخرف والتهابات وتكتلات بروتينية، وتشابكات مرتبطة بالأمراض التنكسية، مثل مرض ألزهايمر.دراسة تكشف عن تأثير فيروس الهربس البسيط على الدماغعالم روسي يكشف طريقة فعالة وبسيطة لتجنب ألزهايمر

https://sarabic.ae/20241209/مركز-صحي-يكشف-أسباب-شعور-البعض-بوخز-في-الشفاه-1095623955.html

https://sarabic.ae/20250113/دراسة-ضربة-على-الرأس-قد-تيقظ-كابوسا-في-جسمك-1096737065.html

https://sarabic.ae/20241125/قد-تسبب-الوفاة-تحذير-من-تقبيل-الأطفال-حديثي-الولادة-بسبب-عدوى-خطيرة-1095153091.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, الصحة, أعصاب, الأعصاب, فيروس جديد, فيروس الهربس, فيروسات, الفيروسات