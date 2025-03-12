https://sarabic.ae/20250312/اكتشاف-ثوري-جهاز-المناعة-يخفي-ترسانة-سرية-لمكافحة-البكتيريا-1098593330.html
اكتشاف ثوري... جهاز المناعة يخفي ترسانة سرية لمكافحة البكتيريا
اكتشاف ثوري... جهاز المناعة يخفي ترسانة سرية لمكافحة البكتيريا
سبوتنيك عربي
نجح فريق من الباحثين في كشف جانب غير معروف من جهاز المناعة، وُصف بأنه "كنز من الذهب" في تطوير مضادات حيوية جديدة. 12.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-12T08:01+0000
2025-03-12T08:01+0000
2025-03-12T08:01+0000
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فقد أظهرت الدراسة أن آلية إعادة تدوير البروتينات في الجسم تمتلك "وضعا سريا" يمكّنها من إطلاق مركّبات كيميائية قادرة على القضاء على البكتيريا.الاختراق العلمي حدث داخل البروتيازوم، وهو هيكل دقيق موجود في جميع خلايا الجسم، يُعرف بدوره في تفكيك البروتينات القديمة وإعادة استخدامها.دانيال ديفيس، اختصاصي المناعة في إمبريال كوليدج لندن، وصف الاكتشاف بأنه "مثير للغاية"، إذ يكشف عن عملية غير معروفة سابقا تُنتج جزيئات مضادة للميكروبات داخل الجسم.لكنه في نفس الوقت، شدّد على أن ترجمة هذا الاكتشاف إلى علاجات فعالة لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث والتجارب.
https://sarabic.ae/20241103/دراسة-نقص-فيتامين-د-قد-يؤدي-إلى-الإصابة-بأمراض-المناعة-الذاتية-1094458639.html
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منوعات, الصحة, الأخبار
اكتشاف ثوري... جهاز المناعة يخفي ترسانة سرية لمكافحة البكتيريا
نجح فريق من الباحثين في كشف جانب غير معروف من جهاز المناعة، وُصف بأنه "كنز من الذهب" في تطوير مضادات حيوية جديدة.
فقد أظهرت الدراسة أن آلية إعادة تدوير البروتينات في الجسم تمتلك "وضعا سريا" يمكّنها من إطلاق مركّبات كيميائية قادرة على القضاء على البكتيريا.
الاختراق العلمي حدث داخل البروتيازوم، وهو هيكل دقيق موجود في جميع خلايا الجسم، يُعرف بدوره في تفكيك البروتينات القديمة وإعادة استخدامها.
لكن التجارب المنشورة في مجلة
"نيتشر" كشفت أن البروتيازوم يتحول عند رصد عدوى بكتيرية، فيُعيد تشكيل بنيته ليحوّل البروتينات القديمة إلى مركّبات تهاجم الغلاف الخارجي للبكتيريا وتقضي عليها بفاعلية.
أحد الباحثين المشاركين في الدراسة علّق على الاكتشاف قائلًا: "لقد كشفنا آلية جديدة تماما للدفاع المناعي ضد الالتهابات البكتيرية"، مشيرًا إلى أن هذه الاستجابة الطبيعية قد تؤدي إلى إنتاج جيل جديد من المضادات الحيوية داخل خلايا الجسم.
دانيال ديفيس، اختصاصي المناعة في إمبريال كوليدج لندن، وصف الاكتشاف بأنه "مثير للغاية"، إذ يكشف عن عملية غير معروفة سابقا تُنتج جزيئات مضادة للميكروبات داخل الجسم.
لكنه في نفس الوقت، شدّد على أن ترجمة هذا الاكتشاف إلى علاجات فعالة لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث والتجارب.