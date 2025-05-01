https://sarabic.ae/20250501/ماذا-لو-انتصر-الفاشيون؟-التاريخ-البديل-لأمريكا-اللاتينية-بعيون-الذكاء-الاصطناعي-فيديو-1100067019.html
ماذا لو انتصر الفاشيون؟ التاريخ البديل لأمريكا اللاتينية بعيون الذكاء الاصطناعي... فيديو
ماذا لو انتصر الفاشيون؟ التاريخ البديل لأمريكا اللاتينية بعيون الذكاء الاصطناعي... فيديو
سبوتنيك عربي
تقدم وكالة "سبوتنيك" نسخة جديدة من "السيناريو البديل" والمظلم للحرب العالمية الثانية تحت عنوان "ماذا لو انتصر الفاشيون؟"، التاريخ البديل لأمريكا اللاتينية... 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T12:12+0000
2025-05-01T12:12+0000
2025-05-01T12:12+0000
روسيا
جرائم النازية الأوكرانية
أخبار ألمانيا النازية
الجيش الروسي
الاتحاد السوفيتي
عيد النصر
القوات الروسية
هتلر
أدولف هتلر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/01/1100067096_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_0df7ae750eafef14ecd4695b38ef0b11.jpg
وتظهر في الفيديو مشاهد وأفكار قدمها الذكاء الاصطناعي حول فكرة "السيناريو البديل" لانتصار هتلر، وكيف سيكون العالم في حال حدوث ذلك، إذ افترض الذكاء الاصطناعي في هذا السيناريو البديل أن "النازية لو انتصرت لسيطرت على أمريكا الاتينية، ولكانت الأحزاب النازية المتطرفة سيطرت وغزت أمريكا اللاتنينية".وأعد الذكاء الاصطناعي هذا السيناريو الافتراضي بناء على نظرية "السيناريو البديل"، حيث تأخذكم "سبوتنيك" في رحلة عبر تاريخ افتراضي، يُظهر للعالم كم كان النصر الحقيقي على النازية، الذي قاده الاتحاد السوفيتي، ثمينًا بالنسبة للبشرية جمعاء.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية, الجيش الروسي, الاتحاد السوفيتي, عيد النصر, القوات الروسية, هتلر, أدولف هتلر
روسيا, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية, الجيش الروسي, الاتحاد السوفيتي, عيد النصر, القوات الروسية, هتلر, أدولف هتلر
ماذا لو انتصر الفاشيون؟ التاريخ البديل لأمريكا اللاتينية بعيون الذكاء الاصطناعي... فيديو
تقدم وكالة "سبوتنيك" نسخة جديدة من "السيناريو البديل" والمظلم للحرب العالمية الثانية تحت عنوان "ماذا لو انتصر الفاشيون؟"، التاريخ البديل لأمريكا اللاتينية بعيون الذكاء الاصطناعي.
وتظهر في الفيديو مشاهد وأفكار قدمها الذكاء الاصطناعي حول فكرة "السيناريو البديل" لانتصار هتلر، وكيف سيكون العالم في حال حدوث ذلك، إذ افترض الذكاء الاصطناعي في هذا السيناريو البديل أن "النازية لو انتصرت لسيطرت على أمريكا الاتينية، ولكانت الأحزاب النازية المتطرفة سيطرت وغزت أمريكا اللاتنينية".
وأعد الذكاء الاصطناعي هذا السيناريو الافتراضي بناء على نظرية "السيناريو البديل"، حيث تأخذكم "سبوتنيك" في رحلة عبر تاريخ افتراضي، يُظهر للعالم كم كان النصر الحقيقي على النازية، الذي قاده الاتحاد السوفيتي، ثمينًا بالنسبة للبشرية جمعاء.