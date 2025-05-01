https://sarabic.ae/20250501/وزير-الدفاع-الأمريكي-في-رسالة-لإيران-ستدفعون-ثمن-دعمكم-للحوثيين-1100061322.html

وزير الدفاع الأمريكي في رسالة لإيران: ستدفعون ثمن دعمكم للحوثيين

وزير الدفاع الأمريكي في رسالة لإيران: ستدفعون ثمن دعمكم للحوثيين

سبوتنيك عربي

حذر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إيران، اليوم الخميس، من أنها ستدفع ثمن دعمها لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن. 01.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-01T02:59+0000

2025-05-01T02:59+0000

2025-05-01T02:59+0000

أنصار الله

قصف اليمن

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار إيران

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وكتب هيغسيث على إكس: "رسالة إلى إيران: نرى دعمكم الفتاك للحوثيين. نعرف تماما ما تفعلونه".وأضاف: "وأنتم تدركون جيدا ما يستطيع الجيش الأمريكي فعله، وقد تم تحذيركم. وستدفعون الثمن في الوقت والمكان الذي نختاره".وفي وقت سابق، أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أن جماعة أنصار الله في اليمن تتخذ قراراتها بشكل مستقل، نافيا أي مسؤولية لبلاده عن تحركاتها.وقال خامنئي خلال خطاب ألقاه في طهران، مارس/آذار الماضي: "الأمريكيون يخطئون عندما يصفون مراكز المقاومة في المنطقة بأنها أدوات بيد إيران. لكل طرف دوافعه الخاصة"، مشددا على أن بلاده ليست بحاجة إلى وكلاء لتحقيق مصالحها.ومنذ 15 مارس/آذار الجاري، تنفذ الولايات المتحدة ضربات جوية مكثفة ضد جماعة "أنصار الله"، التي أكدت أنهت ردوت من خلال استهداف حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر عدة مرات، حيث تشهد المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن غارات أمريكية بوتيرة شبه يومية.يُذكر أنه عقب اندلاع الحرب في غزة بعد الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في 7 أكتوبر 2023، قامت جماعة "أنصار الله" اليمنية بتنفيذ عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل وفي البحر الأحمر داعما للقضية الفلسطينية، موجهة الاتهام لسفن بأن لها ارتباطات مع تل أبيب.

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أنصار الله, قصف اليمن, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران