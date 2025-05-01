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https://sarabic.ae/20250501/وزير-الدفاع-الأمريكي-في-رسالة-لإيران-ستدفعون-ثمن-دعمكم-للحوثيين-1100061322.html
وزير الدفاع الأمريكي في رسالة لإيران: ستدفعون ثمن دعمكم للحوثيين
وزير الدفاع الأمريكي في رسالة لإيران: ستدفعون ثمن دعمكم للحوثيين
سبوتنيك عربي
حذر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إيران، اليوم الخميس، من أنها ستدفع ثمن دعمها لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن. 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T02:59+0000
2025-05-01T02:59+0000
أنصار الله
قصف اليمن
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
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وكتب هيغسيث على إكس: "رسالة إلى إيران: نرى دعمكم الفتاك للحوثيين. نعرف تماما ما تفعلونه".وأضاف: "وأنتم تدركون جيدا ما يستطيع الجيش الأمريكي فعله، وقد تم تحذيركم. وستدفعون الثمن في الوقت والمكان الذي نختاره".وفي وقت سابق، أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أن جماعة أنصار الله في اليمن تتخذ قراراتها بشكل مستقل، نافيا أي مسؤولية لبلاده عن تحركاتها.وقال خامنئي خلال خطاب ألقاه في طهران، مارس/آذار الماضي: "الأمريكيون يخطئون عندما يصفون مراكز المقاومة في المنطقة بأنها أدوات بيد إيران. لكل طرف دوافعه الخاصة"، مشددا على أن بلاده ليست بحاجة إلى وكلاء لتحقيق مصالحها.ومنذ 15 مارس/آذار الجاري، تنفذ الولايات المتحدة ضربات جوية مكثفة ضد جماعة "أنصار الله"، التي أكدت أنهت ردوت من خلال استهداف حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر عدة مرات، حيث تشهد المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن غارات أمريكية بوتيرة شبه يومية.يُذكر أنه عقب اندلاع الحرب في غزة بعد الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في 7 أكتوبر 2023، قامت جماعة "أنصار الله" اليمنية بتنفيذ عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل وفي البحر الأحمر داعما للقضية الفلسطينية، موجهة الاتهام لسفن بأن لها ارتباطات مع تل أبيب.
https://sarabic.ae/20250331/ترامب-مهددا-أنصار-الله-وإيران-ما-زلنا-في-البداية-والألم-الحقيقي-لم-يأت-بعد-1099117290.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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أخبار إيران
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أنصار الله, قصف اليمن, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
أنصار الله, قصف اليمن, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران

وزير الدفاع الأمريكي في رسالة لإيران: ستدفعون ثمن دعمكم للحوثيين

02:59 GMT 01.05.2025
© AP Photo / Alex Brandonوزير الدفاع الأمريكي، بيث هيغسيث
وزير الدفاع الأمريكي، بيث هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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حذر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إيران، اليوم الخميس، من أنها ستدفع ثمن دعمها لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن.
وكتب هيغسيث على إكس: "رسالة إلى إيران: نرى دعمكم الفتاك للحوثيين. نعرف تماما ما تفعلونه".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2025
ترامب مهددا "أنصار الله" وإيران: ما زلنا في البداية والألم الحقيقي لم يأت بعد
31 مارس, 18:47 GMT
وأضاف: "وأنتم تدركون جيدا ما يستطيع الجيش الأمريكي فعله، وقد تم تحذيركم. وستدفعون الثمن في الوقت والمكان الذي نختاره".
وفي وقت سابق، أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أن جماعة أنصار الله في اليمن تتخذ قراراتها بشكل مستقل، نافيا أي مسؤولية لبلاده عن تحركاتها.
وقال خامنئي خلال خطاب ألقاه في طهران، مارس/آذار الماضي: "الأمريكيون يخطئون عندما يصفون مراكز المقاومة في المنطقة بأنها أدوات بيد إيران. لكل طرف دوافعه الخاصة"، مشددا على أن بلاده ليست بحاجة إلى وكلاء لتحقيق مصالحها.
ومنذ 15 مارس/آذار الجاري، تنفذ الولايات المتحدة ضربات جوية مكثفة ضد جماعة "أنصار الله"، التي أكدت أنهت ردوت من خلال استهداف حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر عدة مرات، حيث تشهد المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن غارات أمريكية بوتيرة شبه يومية.
يُذكر أنه عقب اندلاع الحرب في غزة بعد الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في 7 أكتوبر 2023، قامت جماعة "أنصار الله" اليمنية بتنفيذ عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل وفي البحر الأحمر داعما للقضية الفلسطينية، موجهة الاتهام لسفن بأن لها ارتباطات مع تل أبيب.
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