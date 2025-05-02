https://sarabic.ae/20250502/إصابة-عدد-من-الأشخاص-في-حادث-دهس-بمدينة-شتوتغارت-الألمانية---عاجل-1100117665.html
إصابة عدد من الأشخاص في حادث دهس بمدينة شتوتغارت الألمانية
إصابة عدد من الأشخاص في حادث دهس بمدينة شتوتغارت الألمانية
سبوتنيك عربي
دهست سيارة حشدا من المارة في مدينة شتوتغارت، جنوبي ألمانيا، اليوم الجمعة، ما تسبب بسقوط مصابين بعضهم إصابته خطيرة. 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T18:18+0000
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وأكدت خدمات الطوارئ في ألمانيا، وقوع الحادث، وذكرت شرطة المدينة، أن حادث الدهس وقع بمنطقة أولجايك وسط المدينة، بينما أفادت خدمة الإطفاء بإصابة 8 أشخاص بينهم 3 حالتهم خطرة.وبحسب خدمات الطوارئ والإطفاء، فإن الحالات الخطرة تم نقلها لتلقي العلاج في المستشفى، بينما تم علاج الإصابات الطفيفة في موقع الحادث.وذكرت وسائل إعلام ألمانية أنه حادث مروري، بينما قالت الشرطة إنها ستنشر تفاصيل عن الحادث فور توافر معلومات جديدة، ونصحت المشاة والسائقين بتجنب المنطقة قدر الإمكان.
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إصابة عدد من الأشخاص في حادث دهس بمدينة شتوتغارت الألمانية
18:18 GMT 02.05.2025 (تم التحديث: 18:37 GMT 02.05.2025)
دهست سيارة حشدا من المارة في مدينة شتوتغارت، جنوبي ألمانيا، اليوم الجمعة، ما تسبب بسقوط مصابين بعضهم إصابته خطيرة.
وأكدت خدمات الطوارئ في ألمانيا، وقوع الحادث، وذكرت شرطة المدينة، أن حادث الدهس وقع بمنطقة أولجايك وسط المدينة، بينما أفادت خدمة الإطفاء بإصابة
8 أشخاص بينهم 3 حالتهم خطرة.
وبحسب خدمات الطوارئ والإطفاء، فإن الحالات الخطرة تم نقلها لتلقي العلاج في المستشفى، بينما تم علاج الإصابات الطفيفة في موقع الحادث.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية أنه حادث مروري، بينما قالت الشرطة
إنها ستنشر تفاصيل عن الحادث فور توافر معلومات جديدة، ونصحت المشاة والسائقين بتجنب المنطقة قدر الإمكان.