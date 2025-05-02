https://sarabic.ae/20250502/إعلام-إسرائيلي-نتنياهو-يأمر-بتوسيع-الحرب-واستدعاء-الآلاف-من-جنود-الاحتياط-1100118982.html

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يأمر بتوسيع الحرب واستدعاء الآلاف من جنود الاحتياط

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يأمر بتوسيع الحرب واستدعاء الآلاف من جنود الاحتياط

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية اتخذت قرارا باستدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة. 02.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-02T20:01+0000

2025-05-02T20:01+0000

2025-05-02T20:01+0000

العالم العربي

أخبار العالم الآن

إسرائيل

حركة حماس

أخبار فلسطين اليوم

غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099945694_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c3452a4b6c67f7863b9c87c1511d5ee4.jpg

القدس - سبوتنيك. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "المشاورات الأمنية التي عقدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، انتهت واتخذ القرار، بأنه خلال أيام حتى بضعة أسابيع، سيتم استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، وسيتم توسيع الحرب في غزة بشكل كبير".ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فقد "أجرى رئيس الوزراء اليوم نقاشا استمر ساعات عدة، حول توسيع نطاق القتال في غزة، وكان استنتاجه واضحا تماما في ضوء كلماته حول أهداف الحرب، وهو أن إسرائيل ستتصرف بشكل أكثر عدوانية في غزة، في المستقبل القريب، وتوسيع القتال تدريجيا".وأضافت الهيئة، نقلًا عن مصادر، قولها إن "موعد بدء العملية يتوقف على عدد من المتغيرات، من بينها تجدد الضغوط من قبل الوسطاء على "حماس"، لصياغة رد على المقترح القاضي بالإفراج عن 10 رهائن مقابل بضعة أشهر من وقف إطلاق النار".وقال مصدر أمني لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه "لم يتم اتخاذ أي قرار بتوسيع العملية البرية في اجتماع اليوم على أن يُتخذ القرار في اجتماع الكابينت الأمني والسياسي يوم الأحد".واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس"، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.

https://sarabic.ae/20250502/تقرير-إسرائيلي-فشل-جهود-الهدنة-في-غزة-وتل-أبيب-متمسكة-بتوسيع-التصعيد-العسكري-1100111879.html

https://sarabic.ae/20250429/حماس-إسرائيل-تستخدم-سياسة-التجويع-كسلاح-حرب-في-غزة-1100018137.html

إسرائيل

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, غزة