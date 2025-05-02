https://sarabic.ae/20250502/الجذور-الأمريكية-للنازية-كيف-استلهم-النازيون-الأفكار-العنصرية-من-الولايات-المتحدة-الأمريكية-1100212963.html
الجذور الأمريكية للنازية: كيف استلهم النازيون الأفكار العنصرية من الولايات المتحدة الأمريكية
الجذور الأمريكية للنازية: كيف استلهم النازيون الأفكار العنصرية من الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
كشف المؤرخ ومؤلف كتاب "حرب الإبادة"، إيغور ياكوفليف، لوكالة "سبوتنيك"، كيف دافع القادة النازيون عن أفكارهم المعادية للأجانب من خلال الاستشهاد بالممارسات... 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T12:51+0000
2025-05-02T12:51+0000
2025-05-06T13:11+0000
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واستند ياكوفليف، في كشفه تفاصيل غريبة من مذكرات عالم النفس غوستاف جيلبرت، الذي اعترف له ثاني أقوى شخصية في التسلسل الهرمي النازي هيرمان غورينغ، بأن العنصرية التي كانت موجودة في الرايخ الثالث كانت مستوحاة من العنصرية الأمريكية.وأضاف ياكوفليف: "لقد احتلت الولايات المتحدة فضاءها الحيوي من خلال الثورات والحروب والإبادة الجماعية، هذا ما قاله غورينغ، في خطابه الأخير قبل إعدامه".
https://sarabic.ae/20250506/الجذور-الأمريكية-للنازية-الألمانية-كيف-رسم-هتلر-أوجه-التشابه-مع-الممارسات-التوسعية-لأمريكا-1100207129.html
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جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية, الذكرى الثمانين للنصر, تقارير سبوتنيك, حصري
جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية, الذكرى الثمانين للنصر, تقارير سبوتنيك, حصري
الجذور الأمريكية للنازية: كيف استلهم النازيون الأفكار العنصرية من الولايات المتحدة الأمريكية
12:51 GMT 02.05.2025 (تم التحديث: 13:11 GMT 06.05.2025)
حصري
كشف المؤرخ ومؤلف كتاب "حرب الإبادة"، إيغور ياكوفليف، لوكالة "سبوتنيك"، كيف دافع القادة النازيون عن أفكارهم المعادية للأجانب من خلال الاستشهاد بالممارسات العنصرية الأمريكية.
واستند ياكوفليف، في كشفه تفاصيل غريبة من مذكرات عالم النفس غوستاف جيلبرت، الذي اعترف له ثاني أقوى شخصية في التسلسل الهرمي النازي هيرمان غورينغ، بأن العنصرية التي كانت موجودة في الرايخ الثالث كانت مستوحاة من العنصرية الأمريكية.
وقال ياكوفيلف: "خلال محاكمات نورمبرغ لكبار القادة النازيين، حاول أحد مجرمي الحرب الدفاع عن أفكاره المعادية للأجانب من خلال الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها، كان لديها قوانين عنصرية في ذلك الوقت، تميز حتى ضد الجنود الأمريكيين من أصل أفريقي، المنتصرين في الحرب العالمية الثانية، ولكنها لم تميز ضد النازيين البيض المهزومين".
وأضاف ياكوفليف: "لقد احتلت الولايات المتحدة فضاءها الحيوي من خلال الثورات والحروب والإبادة الجماعية، هذا ما قاله غورينغ، في خطابه الأخير قبل إعدامه".