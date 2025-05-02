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الخارجية الأمريكية: واشنطن لن تتخلى عن دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا
الخارجية الأمريكية: واشنطن لن تتخلى عن دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرحت رئيسة المكتب الصحفي بوزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، لم تتنحَ بعد عن دورها كوسيط بين روسيا وأوكرانيا، "لكن الوضع... 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T18:20+0000
2025-05-02T18:20+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت بروس، في تعليقها على الوضع في أوكرانيا، عبر قناة "فوكس نيوز": "موقفنا لا يزال كما هو في الوقت الحالي. ومع ذلك، إذا لم يُحرز أي تقدم، فسيتغير ذلك. وهذا التغيير سيؤثر على دورنا كوسيط. مع ذلك، لم نصل إلى هذه المرحلة بعد".وقال والتز: "العملية تمضي قدمًا. أحيانًا تتسارع وأحيانًا تتباطأ... لكننا نرى الأطراف تقترب أكثر فأكثر من التوصل إلى اتفاق".وتابع على قناة "فوكس نيوز": "يجب أن يرغب الطرفان في السلام، ويجب أن يرغبا في وقف القتال. نعتقد أن إمكانية التوصل إلى اتفاق لا تزال قائمة".وأعلن دميتري بوليانسكي، النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، يوم أمس الخميس، بأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، قد تجري "قريبا جدا" إذا بذلت كييف جهودا جادة لحل النزاع.
https://sarabic.ae/20250502/موسكو-واشنطن-ابتعدت-عن-خط-مواجهة-روسيا-خلال-منتدى-التعاون-الاقتصادي-لدول-آسيا-والمحيط-الهادئ-1100106822.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الأمريكية: واشنطن لن تتخلى عن دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا

18:20 GMT 02.05.2025
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا وعلم أوكرانيا
علم روسيا وعلم أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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صرحت رئيسة المكتب الصحفي بوزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، لم تتنحَ بعد عن دورها كوسيط بين روسيا وأوكرانيا، "لكن الوضع سيتغير إذا لم يُحرز أي تقدم في عملية حل النزاع".
وقالت بروس، في تعليقها على الوضع في أوكرانيا، عبر قناة "فوكس نيوز": "موقفنا لا يزال كما هو في الوقت الحالي. ومع ذلك، إذا لم يُحرز أي تقدم، فسيتغير ذلك. وهذا التغيير سيؤثر على دورنا كوسيط. مع ذلك، لم نصل إلى هذه المرحلة بعد".

ويوم أمس الخميس، أكد مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مايكل والتز (أعفي من منصبه في وقت لاحق من يوم أمس)، أن "أطراف الصراع الأوكراني تواصل التحرك نحو اتفاق سلام، وأن احتمالات التوصل إليه تظل مرتفعة".

علم روسيا و الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: واشنطن ابتعدت عن خط مواجهة روسيا خلال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ
12:16 GMT
وقال والتز: "العملية تمضي قدمًا. أحيانًا تتسارع وأحيانًا تتباطأ... لكننا نرى الأطراف تقترب أكثر فأكثر من التوصل إلى اتفاق".

وأضاف أن "عملية السلام تتطلب رغبة الطرفين في وقف القتال".

وتابع على قناة "فوكس نيوز": "يجب أن يرغب الطرفان في السلام، ويجب أن يرغبا في وقف القتال. نعتقد أن إمكانية التوصل إلى اتفاق لا تزال قائمة".
وأعلن دميتري بوليانسكي، النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، يوم أمس الخميس، بأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، قد تجري "قريبا جدا" إذا بذلت كييف جهودا جادة لحل النزاع.
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