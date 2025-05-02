https://sarabic.ae/20250502/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-لن-تتخلى-عن-دور-الوسيط-بين-روسيا-وأوكرانيا-1100117525.html

الخارجية الأمريكية: واشنطن لن تتخلى عن دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا

الخارجية الأمريكية: واشنطن لن تتخلى عن دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرحت رئيسة المكتب الصحفي بوزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، لم تتنحَ بعد عن دورها كوسيط بين روسيا وأوكرانيا، "لكن الوضع... 02.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-02T18:20+0000

2025-05-02T18:20+0000

2025-05-02T18:20+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقالت بروس، في تعليقها على الوضع في أوكرانيا، عبر قناة "فوكس نيوز": "موقفنا لا يزال كما هو في الوقت الحالي. ومع ذلك، إذا لم يُحرز أي تقدم، فسيتغير ذلك. وهذا التغيير سيؤثر على دورنا كوسيط. مع ذلك، لم نصل إلى هذه المرحلة بعد".وقال والتز: "العملية تمضي قدمًا. أحيانًا تتسارع وأحيانًا تتباطأ... لكننا نرى الأطراف تقترب أكثر فأكثر من التوصل إلى اتفاق".وتابع على قناة "فوكس نيوز": "يجب أن يرغب الطرفان في السلام، ويجب أن يرغبا في وقف القتال. نعتقد أن إمكانية التوصل إلى اتفاق لا تزال قائمة".وأعلن دميتري بوليانسكي، النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، يوم أمس الخميس، بأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، قد تجري "قريبا جدا" إذا بذلت كييف جهودا جادة لحل النزاع.

https://sarabic.ae/20250502/موسكو-واشنطن-ابتعدت-عن-خط-مواجهة-روسيا-خلال-منتدى-التعاون-الاقتصادي-لدول-آسيا-والمحيط-الهادئ-1100106822.html

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