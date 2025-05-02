https://sarabic.ae/20250502/موسكو-واشنطن-ابتعدت-عن-خط-مواجهة-روسيا-خلال-منتدى-التعاون-الاقتصادي-لدول-آسيا-والمحيط-الهادئ-1100106822.html
موسكو: واشنطن ابتعدت عن خط مواجهة روسيا خلال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ
موسكو: واشنطن ابتعدت عن خط مواجهة روسيا خلال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ
سبوتنيك عربي
ذكر سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، مارات بيرديف، أن الممثلين الأمريكيين في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) قد ابتعدوا عن... 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T12:16+0000
2025-05-02T12:16+0000
2025-05-02T12:16+0000
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وقال الدبلوماسي لوكالة "سبوتنيك" على هامش الحوار المفتوح "مستقبل العالم: منصة جديدة للنمو العالمي": "نشهد بالفعل اتجاهات إيجابية في هذا الصدد. فالأمريكيون، على وجه الخصوص، لم يُظهروا مواقف معادية لروسيا علنًا في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ مؤخرًا، ولا تقود هذا النهج سوى حفنة من الوفود من المستعمرات البريطانية السابقة. وفي هذا السياق، يمكننا القول إن مناخ التفاوض العام في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ آخذ في التحسن".وأضاف السفير: "هذا النهج لا يحظى بدعم جدي اليوم، بل له في الوقت نفسه تأثير مُزعزع للاستقرار".وقال كيلوغ، في مقابلة مع وسائل إعلام غربية، ردًا على سؤال بشأن إمكانية موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على مطالب روسيا الإقليمية: "جزئيا، نعم".فيما استبعد كيلوغ، فكرة انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من المفاوضات الهادفة إلى تسوية الصراع في أوكرانيا، منوّها إلى أن "واشنطن لا يعتقد أنها ستتخلى عن دور الوسيط".
https://sarabic.ae/20250427/لافروف-روسيا-لا-تتفاوض-على-سلامة-أراضيها-وترامب-يدرك-ذلك-1099943010.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
موسكو: واشنطن ابتعدت عن خط مواجهة روسيا خلال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ
ذكر سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، مارات بيرديف، أن الممثلين الأمريكيين في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) قد ابتعدوا عن نهج المواجهة مع روسيا في الساحة العامة، إلا أن عددًا من الوفود الأخرى لا تزال تسعى إلى إضفاء طابع "الأوكرنة" على جدول الأعمال.
وقال الدبلوماسي لوكالة "سبوتنيك" على هامش الحوار المفتوح "مستقبل العالم: منصة جديدة للنمو العالمي": "نشهد بالفعل اتجاهات إيجابية في هذا الصدد. فالأمريكيون، على وجه الخصوص، لم يُظهروا مواقف معادية لروسيا علنًا في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ مؤخرًا، ولا تقود هذا النهج سوى حفنة من الوفود من المستعمرات البريطانية السابقة. وفي هذا السياق، يمكننا القول إن مناخ التفاوض العام في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ آخذ في التحسن".
وأشار المُحاور إلى اجتماع كبار مسؤولي منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) الذي عُقد في مارس/آذار، مُشيرًا إلى أن بعض وفود المنتدى لا تزال تُصرّ على نهج "أوكرنة" جدول الأعمال.
وأضاف السفير: "هذا النهج لا يحظى بدعم جدي اليوم، بل له في الوقت نفسه تأثير مُزعزع للاستقرار".
وصرح المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون أوكرانيا، كيث كيلوغ، يوم الأربعاء، بأن بلاده مستعدة للـ"موافقة جزئيا" على مطالب روسيا الإقليمية، في إطار تسوية الأزمة الأوكرانية.
وقال كيلوغ، في مقابلة مع وسائل إعلام غربية، ردًا على سؤال بشأن إمكانية موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على مطالب روسيا الإقليمية: "جزئيا، نعم".
فيما استبعد كيلوغ، فكرة انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من المفاوضات الهادفة إلى تسوية الصراع في أوكرانيا، منوّها إلى أن "واشنطن لا يعتقد أنها ستتخلى عن دور الوسيط".