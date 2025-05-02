https://sarabic.ae/20250502/موسكو-واشنطن-ابتعدت-عن-خط-مواجهة-روسيا-خلال-منتدى-التعاون-الاقتصادي-لدول-آسيا-والمحيط-الهادئ-1100106822.html

موسكو: واشنطن ابتعدت عن خط مواجهة روسيا خلال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ

موسكو: واشنطن ابتعدت عن خط مواجهة روسيا خلال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ

سبوتنيك عربي

ذكر سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، مارات بيرديف، أن الممثلين الأمريكيين في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) قد ابتعدوا عن... 02.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-02T12:16+0000

2025-05-02T12:16+0000

2025-05-02T12:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال الدبلوماسي لوكالة "سبوتنيك" على هامش الحوار المفتوح "مستقبل العالم: منصة جديدة للنمو العالمي": "نشهد بالفعل اتجاهات إيجابية في هذا الصدد. فالأمريكيون، على وجه الخصوص، لم يُظهروا مواقف معادية لروسيا علنًا في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ مؤخرًا، ولا تقود هذا النهج سوى حفنة من الوفود من المستعمرات البريطانية السابقة. وفي هذا السياق، يمكننا القول إن مناخ التفاوض العام في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ آخذ في التحسن".وأضاف السفير: "هذا النهج لا يحظى بدعم جدي اليوم، بل له في الوقت نفسه تأثير مُزعزع للاستقرار".وقال كيلوغ، في مقابلة مع وسائل إعلام غربية، ردًا على سؤال بشأن إمكانية موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على مطالب روسيا الإقليمية: "جزئيا، نعم".فيما استبعد كيلوغ، فكرة انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من المفاوضات الهادفة إلى تسوية الصراع في أوكرانيا، منوّها إلى أن "واشنطن لا يعتقد أنها ستتخلى عن دور الوسيط".

https://sarabic.ae/20250427/لافروف-روسيا-لا-تتفاوض-على-سلامة-أراضيها-وترامب-يدرك-ذلك-1099943010.html

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