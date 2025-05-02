https://sarabic.ae/20250502/تركيا-تعلن-عن-تدريبات-عسكرية-مشتركة-مع-مصر-فيديو-1100103986.html
تركيا تعلن عن تدريبات عسكرية مشتركة مع مصر... فيديو
تركيا تعلن عن تدريبات عسكرية مشتركة مع مصر... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع التركية أن القوات الخاصة التركية والمصرية أجرتا تدريبات مشتركة في العاصمة أنقرة. 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T09:38+0000
2025-05-02T09:38+0000
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وذكرت الدفاع التركية في بيان لها على منصة "إكس"، أمس الخميس، أن التدريبات المصرية التركية جرت في الفترة ما بين 21 و29 أبريل/ نيسان الماضي.وقال الوزارة التركية في بيانها: "أقيمت في أنقرة تدريبات بمشاركة قيادتي القوات الخاصة التركية والمصرية في الفترة من 21 إلى 29 أبريل".وشملت التدريبات العسكرية بين تركيا ومصر "القتال في الأحياء المأهولة والقناصة والتدريب الطبي والقفز المظلي، وتمرينا يتعلق بالمروحيات من هجوم وإنزال وبالحبال والإخلاء الطبي وعمليات الاستطلاع الخاصة والمهام المحددة".وكانت مصر، قد أعلنت في 4 يوليو/ تموز 2023، رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا إلى درجة السفراء، وذلك في إطار تحسن العلاقات بين البلدين بعد قطيعة دامت سنوات، ورشحت السفير عمرو الحمامي سفيرا لها لدى أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شين سفيرا لها لدى القاهرة، وفق بيان الخارجية المصرية.وفي 3 يونيو/ حزيران 2023، توجه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، حينها إلى العاصمة التركية أنقرة، للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس التركي، بعد إعلان اللجنة العليا التركية للانتخابات فوزه بالانتخابات الرئاسية.كما هنأ الرئيس المصري نظيره التركي بفوزه، واتفق الرئيسان خلال اتصال هاتفي، في 29 مايو/ أيار 2023، على تحسين العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء.واتفقت القاهرة وأنقرة، خلال زيارة قام بها وزير الخارجية المصري إلى العاصمة التركية، في نيسان/ أبريل الماضي، على إطار زمني محدد للارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية، علاوة على التحضير لعقد قمة بين الرئيسين.وشهدت العلاقات بين مصر وتركيا، فترة غلب عليها الفتور والتوتر، بعد ثورة 30 يونيو/ حزيران 2013، التي أطاحت بالرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، إذ اعتبرت تركيا، التي كانت من أبرز الداعمين لمرسي، ما حدث "انقلابا على الشرعية".
https://sarabic.ae/20240924/تركيا-تطلب-إعادة-تفعيل-اتفاقية-الرورو-مع-مصر-1093039038.html
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أخبار تركيا اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
تركيا تعلن عن تدريبات عسكرية مشتركة مع مصر... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع التركية أن القوات الخاصة التركية والمصرية أجرتا تدريبات مشتركة في العاصمة أنقرة.
وذكرت الدفاع التركية في بيان لها على منصة "إكس"، أمس الخميس، أن التدريبات المصرية التركية جرت في الفترة ما بين 21 و29 أبريل/ نيسان الماضي.
وقال الوزارة التركية في بيانها: "أقيمت في أنقرة تدريبات بمشاركة قيادتي القوات الخاصة التركية والمصرية في الفترة من 21 إلى 29 أبريل".
24 سبتمبر 2024, 06:37 GMT
وشملت التدريبات العسكرية بين تركيا ومصر "القتال في الأحياء المأهولة والقناصة والتدريب الطبي والقفز المظلي، وتمرينا يتعلق بالمروحيات من هجوم وإنزال وبالحبال والإخلاء الطبي وعمليات الاستطلاع الخاصة والمهام المحددة".
وكانت مصر، قد أعلنت في 4 يوليو/ تموز 2023، رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا إلى درجة السفراء، وذلك في إطار تحسن العلاقات بين البلدين بعد قطيعة دامت سنوات، ورشحت السفير عمرو الحمامي سفيرا لها لدى أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شين سفيرا لها لدى القاهرة، وفق بيان الخارجية المصرية.
وفي 3 يونيو/ حزيران 2023، توجه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، حينها إلى العاصمة التركية أنقرة، للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس التركي
، بعد إعلان اللجنة العليا التركية للانتخابات فوزه بالانتخابات الرئاسية.
كما هنأ الرئيس المصري نظيره التركي بفوزه، واتفق الرئيسان خلال اتصال هاتفي، في 29 مايو/ أيار 2023، على تحسين العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء.
واتفقت القاهرة وأنقرة، خلال زيارة قام بها وزير الخارجية المصري إلى العاصمة التركية، في نيسان/ أبريل الماضي، على إطار زمني محدد للارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية
، علاوة على التحضير لعقد قمة بين الرئيسين.
وشهدت العلاقات بين مصر وتركيا، فترة غلب عليها الفتور والتوتر، بعد ثورة 30 يونيو/ حزيران 2013، التي أطاحت بالرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، إذ اعتبرت تركيا، التي كانت من أبرز الداعمين لمرسي، ما حدث "انقلابا على الشرعية".