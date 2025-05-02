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القوات الروسية تنشئ حزاما أمنيا على حدود سومي بعد تحرير مقاطعة كورسك
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دبي تحتضن مؤتمر "توكين 2049" لعملات التشفير بمشاركة قادة القطاع العالميين
دبي تحتضن مؤتمر "توكين 2049" لعملات التشفير بمشاركة قادة القطاع العالميين
سبوتنيك عربي
شهدت دبي خلال الأيام الماضية توافداً كبيراً لخبراء ومستثمري العملات المشفرة من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في مؤتمر "توكين 2049"، الذي يختتم فعالياته اليوم... 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T08:50+0000
2025-05-02T08:50+0000
اقتصاد
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وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية إن المؤتمر الذي استضافته دبي شهد مشاركة نخبة من قادة الصناعة، بما في ذلك عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات التشفير الكبرى، إضافة إلى رئيس الأصول الرقمية في شركتي "بلاك روك" و"جولدمان ساكس" الماليّتين العملاقتين. وبلغ عدد الحضور نحو 15 ألف مشارك، وفقاً للجهات المنظمة.أعرب ميكلوس فيزبريمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في منصة "ويب3"، عن تفاؤله بمستقبل القطاع، مشيراً إلى أن "آفاق العملات المشفرة تبقى إيجابية على المدى الطويل، رغم ارتباطها بتحسن أداء الاقتصاد العالمي".وكشفت أحدث بيانات شركة "بيتش بوك" للأبحاث عن تحقيق استثمارات رأس المال المغامر في شركات العملات المشفرة مستوى قياسياً بلغ 5.4 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، وهو الأعلى منذ منتصف عام 2022.يشار إلى أن الإمارات تعزز مكانتها كوجهة رئيسية لشركات التشفير العالمية، حيث تشهد توسعاً ملحوظاً في هذا القطاع، وفي هذا الإطار، أعلنت "بينانس" - أكبر بورصة عملات مشفرة عالمياً - عن استثمار بقيمة ملياري دولار من مجموعة "إم.جي.إكس" الإماراتية في مارس الماضي.وأكد أندريه ليسينفيلد، أحد المشاركين من ألمانيا، أن "دبي توفر بيئة أعمال مميزة وسهلة للعاملين في قطاع التشفير"، مما يعكس المكانة المتعاظمة للإمارة كمركز عالمي لهذه الصناعة.
https://sarabic.ae/20250119/حجم-تداولات-عملة-ترامب-المشفرة-يتجاوز-10-مليارات-دولار-في-24-ساعة-1096929101.html
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اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, الأخبار
اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, الأخبار

دبي تحتضن مؤتمر "توكين 2049" لعملات التشفير بمشاركة قادة القطاع العالميين

08:50 GMT 02.05.2025
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شهدت دبي خلال الأيام الماضية توافداً كبيراً لخبراء ومستثمري العملات المشفرة من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في مؤتمر "توكين 2049"، الذي يختتم فعالياته اليوم الجمعة، وجاء هذا التجمع العالمي لتأكيد الزخم المتواصل في قطاع العملات الرقمية رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية إن المؤتمر الذي استضافته دبي شهد مشاركة نخبة من قادة الصناعة، بما في ذلك عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات التشفير الكبرى، إضافة إلى رئيس الأصول الرقمية في شركتي "بلاك روك" و"جولدمان ساكس" الماليّتين العملاقتين. وبلغ عدد الحضور نحو 15 ألف مشارك، وفقاً للجهات المنظمة.
أعرب ميكلوس فيزبريمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في منصة "ويب3"، عن تفاؤله بمستقبل القطاع، مشيراً إلى أن "آفاق العملات المشفرة تبقى إيجابية على المدى الطويل، رغم ارتباطها بتحسن أداء الاقتصاد العالمي".
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
حجم تداولات عملة ترامب المشفرة يتجاوز 10 مليارات دولار في 24 ساعة
19 يناير, 10:21 GMT
وكشفت أحدث بيانات شركة "بيتش بوك" للأبحاث عن تحقيق استثمارات رأس المال المغامر في شركات العملات المشفرة مستوى قياسياً بلغ 5.4 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، وهو الأعلى منذ منتصف عام 2022.
يشار إلى أن الإمارات تعزز مكانتها كوجهة رئيسية لشركات التشفير العالمية، حيث تشهد توسعاً ملحوظاً في هذا القطاع، وفي هذا الإطار، أعلنت "بينانس" - أكبر بورصة عملات مشفرة عالمياً - عن استثمار بقيمة ملياري دولار من مجموعة "إم.جي.إكس" الإماراتية في مارس الماضي.
وأكد أندريه ليسينفيلد، أحد المشاركين من ألمانيا، أن "دبي توفر بيئة أعمال مميزة وسهلة للعاملين في قطاع التشفير"، مما يعكس المكانة المتعاظمة للإمارة كمركز عالمي لهذه الصناعة.
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