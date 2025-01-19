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القوات الروسية تحرر بلدة فوزدفيجينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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حجم تداولات عملة ترامب المشفرة يتجاوز 10 مليارات دولار في 24 ساعة
حجم تداولات عملة ترامب المشفرة يتجاوز 10 مليارات دولار في 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أطلق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يوم أمس السبت، العملة المشفرة الرسمية "ترامب"، حيث تضاعف سعرها أربع مرات في أقل من يوم، مع تجاوز حجم التداول... 19.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-19T10:21+0000
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وظهرت العملة، التي تحمل اسم الرئيس الأمريكي المنتخب في مداولات بورصات العملات المشفرة، ليلة أمس السبت، بسعر يبدأ من 7 دولارات. وخلال اليوم الأحد، وصل سعر السهم فيها إلى 34.5 دولار.ويتوقع خبراء اقتصاديون أجرت وكالة "سبوتنيك" مقابلات معهم، أن يمنح ترامب حرية غير محدودة لعملة الـ"بيتكوين"، بما في ذلك إدراجها المحتمل في احتياطيات الحكومة وسداد الدين الوطني الأمريكي.وكانت وكالة "بلومبرغ"، قد أشارت سابقًا إلى أن ترامب يخطط لإصدار أمر تنفيذي يعلن فيه تطوير العملات المشفرة كأولوية وطنية للولايات المتحدة الأمريكية. ومن المقرر أن يتم تنصيب دونالد ترامب، في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري.وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلن عن نيته إنشاء احتياطي استراتيجيا وطنيا من عملة الـ"بيتكوين" إذا فاز في الانتخابات، كما أصبح أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية يدفع بالـ"بيتكوين"، خلال إحدى فعاليات حملته الانتخابية.ووصل سعر الـ"بيتكوين" إلى أعلى مستوى له على الإطلاق خلال شهر من فوز ترامب، متجاوزًا مستوى 108 آلاف دولار في البورصة. وفي أوائل ديسمبر/ كانون الأول 2024، أعلن ترامب أنه سيرشح بول أتكينز، لرئاسة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، ومن المتوقع أن يجعل ترامب، سياسات الهيئة التنظيمية أكثر ودية تجاه العملات المشفرة مقارنة بالإدارة الحالية للرئيس جو بايدن."تيك توك" يتوقف عن العمل في أمريكايحملون اسمي "كلينتون" و"ترامب"... الحظ يطرق أبواب مواطنين أمريكيين
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, اقتصاد

حجم تداولات عملة ترامب المشفرة يتجاوز 10 مليارات دولار في 24 ساعة

10:21 GMT 19.01.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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أطلق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يوم أمس السبت، العملة المشفرة الرسمية "ترامب"، حيث تضاعف سعرها أربع مرات في أقل من يوم، مع تجاوز حجم التداول الإجمالي للعملة 10 مليارات دولار، وفقًا لبيانات بورصة العملات المشفرة.
وظهرت العملة، التي تحمل اسم الرئيس الأمريكي المنتخب في مداولات بورصات العملات المشفرة، ليلة أمس السبت، بسعر يبدأ من 7 دولارات. وخلال اليوم الأحد، وصل سعر السهم فيها إلى 34.5 دولار.

وبحسب موقع "CoinMarketCap"، ابتداء من الساعة 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1صباحًا يوم السبت بتوقيت موسكو)، فإن سعر عملة "ترامب"، يتراوح نحو 28 دولارًا، وبلغ إجمالي حجم التداول منذ إطلاقها ما يقرب من 10.5 مليارات دولار.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أجرت وكالة "سبوتنيك" مقابلات معهم، أن يمنح ترامب حرية غير محدودة لعملة الـ"بيتكوين"، بما في ذلك إدراجها المحتمل في احتياطيات الحكومة وسداد الدين الوطني الأمريكي.

وكتب ترامب على منصة "تروث": "تم إطلاق عملة رسمية جديدة تحمل اسم ترامب. انضموا إلى مجتمعي الخاص المخصص لترامب. احصلوا على "$TRUMP" الخاص بكم الآن"، مع إرفاق رابط يمكن للمستخدمين من خلاله الانتقال إلى موقع لشراء العملة المشفرة.

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وميلانيا ترامب وعائلته يشاهدون الألعاب النارية في نادي ترامب الوطني للغولف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
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07:07 GMT
وكانت وكالة "بلومبرغ"، قد أشارت سابقًا إلى أن ترامب يخطط لإصدار أمر تنفيذي يعلن فيه تطوير العملات المشفرة كأولوية وطنية للولايات المتحدة الأمريكية. ومن المقرر أن يتم تنصيب دونالد ترامب، في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقد أعرب ترامب، مرات عدة، عن دعمه للعملات الرقمية، وقبل فوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وعد الجمهوري بتحويل الولايات المتحدة الأمريكية إلى "عاصمة عالمية" للعملات المشفرة.

وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلن عن نيته إنشاء احتياطي استراتيجيا وطنيا من عملة الـ"بيتكوين" إذا فاز في الانتخابات، كما أصبح أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية يدفع بالـ"بيتكوين"، خلال إحدى فعاليات حملته الانتخابية.
ووصل سعر الـ"بيتكوين" إلى أعلى مستوى له على الإطلاق خلال شهر من فوز ترامب، متجاوزًا مستوى 108 آلاف دولار في البورصة.
وفي أوائل ديسمبر/ كانون الأول 2024، أعلن ترامب أنه سيرشح بول أتكينز، لرئاسة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، ومن المتوقع أن يجعل ترامب، سياسات الهيئة التنظيمية أكثر ودية تجاه العملات المشفرة مقارنة بالإدارة الحالية للرئيس جو بايدن.
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