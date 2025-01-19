https://sarabic.ae/20250119/حجم-تداولات-عملة-ترامب-المشفرة-يتجاوز-10-مليارات-دولار-في-24-ساعة-1096929101.html

حجم تداولات عملة ترامب المشفرة يتجاوز 10 مليارات دولار في 24 ساعة

حجم تداولات عملة ترامب المشفرة يتجاوز 10 مليارات دولار في 24 ساعة

سبوتنيك عربي

أطلق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يوم أمس السبت، العملة المشفرة الرسمية "ترامب"، حيث تضاعف سعرها أربع مرات في أقل من يوم، مع تجاوز حجم التداول... 19.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-19T10:21+0000

2025-01-19T10:21+0000

2025-01-19T10:21+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

اقتصاد

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وظهرت العملة، التي تحمل اسم الرئيس الأمريكي المنتخب في مداولات بورصات العملات المشفرة، ليلة أمس السبت، بسعر يبدأ من 7 دولارات. وخلال اليوم الأحد، وصل سعر السهم فيها إلى 34.5 دولار.ويتوقع خبراء اقتصاديون أجرت وكالة "سبوتنيك" مقابلات معهم، أن يمنح ترامب حرية غير محدودة لعملة الـ"بيتكوين"، بما في ذلك إدراجها المحتمل في احتياطيات الحكومة وسداد الدين الوطني الأمريكي.وكانت وكالة "بلومبرغ"، قد أشارت سابقًا إلى أن ترامب يخطط لإصدار أمر تنفيذي يعلن فيه تطوير العملات المشفرة كأولوية وطنية للولايات المتحدة الأمريكية. ومن المقرر أن يتم تنصيب دونالد ترامب، في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري.وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلن عن نيته إنشاء احتياطي استراتيجيا وطنيا من عملة الـ"بيتكوين" إذا فاز في الانتخابات، كما أصبح أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية يدفع بالـ"بيتكوين"، خلال إحدى فعاليات حملته الانتخابية.ووصل سعر الـ"بيتكوين" إلى أعلى مستوى له على الإطلاق خلال شهر من فوز ترامب، متجاوزًا مستوى 108 آلاف دولار في البورصة. وفي أوائل ديسمبر/ كانون الأول 2024، أعلن ترامب أنه سيرشح بول أتكينز، لرئاسة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، ومن المتوقع أن يجعل ترامب، سياسات الهيئة التنظيمية أكثر ودية تجاه العملات المشفرة مقارنة بالإدارة الحالية للرئيس جو بايدن."تيك توك" يتوقف عن العمل في أمريكايحملون اسمي "كلينتون" و"ترامب"... الحظ يطرق أبواب مواطنين أمريكيين

https://sarabic.ae/20250119/ترامب-يصل-إلى-واشنطن-تمهيدا-لبدء-احتفالات-تنصيبه-فيديو-1096924819.html

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