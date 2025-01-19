https://sarabic.ae/20250119/تيك-توك-يتوقف-عن-العمل-في-أمريكا-1096922241.html

"تيك توك" يتوقف عن العمل في أمريكا

"تيك توك" يتوقف عن العمل في أمريكا

سبوتنيك عربي

أعلنت الشركة المالكة لتطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي، أن تطبيقها "لن يكون متاحا مؤقتا" في الولايات المتحدة الأمريكية، ابتداء من اليوم الأحد، عندما يبدأ... 19.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-19T04:41+0000

2025-01-19T04:41+0000

2025-01-19T04:41+0000

مجتمع

الولايات المتحدة الأمريكية

مواقع التواصل الإجتماعي

جو بايدن

شركة غوغل

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وأبلغت الشركة المالكة لـ"تيك توك"، المستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت متأخر من يوم أمس السبت، أن تطبيقها لن يكون متاحا بشكل مؤقت في البلاد.وأوضحت أنه "إذا حاول المستخدمون الولوج إلى التطبيق، فسوف يجدون رسالة تقول إن القانون أجبرنا على تعليق خدماتنا مؤقتا. نعمل على استعادة الخدمة في الولايات المتحدة الأمريكية، في أقرب وقت ممكن".وكانت الشركة المالكة لتطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي، قد أعلنت أول أمس الجمعة، أن عمل التطبيق في الولايات المتحدة الأمريكية سيتوقف، اليوم الأحد، ما لم تقدم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ضمانات لشركات مثل "آبل" و"غوغل"، بأنها لن تواجه إجراءات قانونية بعد دخول الحظر، الذي أيدته السلطات القضائية العليا في البلاد، حيز التنفيذ.وأثار قرار المحكمة العليا حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل منصة التواصل الاجتماعي، التي يستخدمها 170 مليون شخص في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يجعل مصير التطبيق الآن بيد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي تعهد بإنقاذه مع عودته إلى البيت الأبيض.وقالت الشركة المالكة لتطبيق "تيك توك" في بيانها: "ما لم تقدم إدارة بايدن، على الفور، بيانًا نهائيًا لطمأنة مقدمي الخدمات الأكثر أهمية وضمان عدم تطبيق القانون، فإن تيك توك ستضطر للأسف إلى التوقف عن العمل، في 19 يناير(كانون الثاني الجاري)"، فيما امتنع البيت الأبيض عن التعليق على البيان.وتواجه شركات مثل "غوغل" و"أوراكل" و"آبل" احتمال فرض غرامات ضخمة إذا استمرت في تقديم خدماتها لـ"تيك توك"، بعد دخول الحظر حيز التنفيذ.

https://sarabic.ae/20241227/ترامب-يطلب-من-المحكمة-العليا-الأمريكية-وقف-قانون-يهدد-بحظر-تطبيق-تيك-توك-1096261032.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, مواقع التواصل الإجتماعي, جو بايدن, شركة غوغل