"تيك توك" يتوقف عن العمل في أمريكا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
11:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
12:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل حقاً نملك أي فكرة عن سبب نشوء الكون كما يبدو؟!
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما طبيعة الدور الروسي في دعم الانتقال السياسي في سوريا؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما وراء تحذيرات الرئيس الإيراني من اندلاع حرب ضد طهران
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
توقيع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، والحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق تبادل الأسرى
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:28 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:03 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
12:12 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
13:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250119/تيك-توك-يتوقف-عن-العمل-في-أمريكا-1096922241.html
"تيك توك" يتوقف عن العمل في أمريكا
"تيك توك" يتوقف عن العمل في أمريكا
سبوتنيك عربي
أعلنت الشركة المالكة لتطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي، أن تطبيقها "لن يكون متاحا مؤقتا" في الولايات المتحدة الأمريكية، ابتداء من اليوم الأحد، عندما يبدأ... 19.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-19T04:41+0000
2025-01-19T04:41+0000
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
مواقع التواصل الإجتماعي
جو بايدن
شركة غوغل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094306317_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_8daefbcea7c9dcf0b79b5d2ee0d7324a.jpg
وأبلغت الشركة المالكة لـ"تيك توك"، المستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت متأخر من يوم أمس السبت، أن تطبيقها لن يكون متاحا بشكل مؤقت في البلاد.وأوضحت أنه "إذا حاول المستخدمون الولوج إلى التطبيق، فسوف يجدون رسالة تقول إن القانون أجبرنا على تعليق خدماتنا مؤقتا. نعمل على استعادة الخدمة في الولايات المتحدة الأمريكية، في أقرب وقت ممكن".وكانت الشركة المالكة لتطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي، قد أعلنت أول أمس الجمعة، أن عمل التطبيق في الولايات المتحدة الأمريكية سيتوقف، اليوم الأحد، ما لم تقدم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ضمانات لشركات مثل "آبل" و"غوغل"، بأنها لن تواجه إجراءات قانونية بعد دخول الحظر، الذي أيدته السلطات القضائية العليا في البلاد، حيز التنفيذ.وأثار قرار المحكمة العليا حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل منصة التواصل الاجتماعي، التي يستخدمها 170 مليون شخص في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يجعل مصير التطبيق الآن بيد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي تعهد بإنقاذه مع عودته إلى البيت الأبيض.وقالت الشركة المالكة لتطبيق "تيك توك" في بيانها: "ما لم تقدم إدارة بايدن، على الفور، بيانًا نهائيًا لطمأنة مقدمي الخدمات الأكثر أهمية وضمان عدم تطبيق القانون، فإن تيك توك ستضطر للأسف إلى التوقف عن العمل، في 19 يناير(كانون الثاني الجاري)"، فيما امتنع البيت الأبيض عن التعليق على البيان.وتواجه شركات مثل "غوغل" و"أوراكل" و"آبل" احتمال فرض غرامات ضخمة إذا استمرت في تقديم خدماتها لـ"تيك توك"، بعد دخول الحظر حيز التنفيذ.
https://sarabic.ae/20241227/ترامب-يطلب-من-المحكمة-العليا-الأمريكية-وقف-قانون-يهدد-بحظر-تطبيق-تيك-توك-1096261032.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094306317_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_695844f05527b9e5e53ac24a44644d93.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, مواقع التواصل الإجتماعي, جو بايدن, شركة غوغل
الولايات المتحدة الأمريكية, مواقع التواصل الإجتماعي, جو بايدن, شركة غوغل

"تيك توك" يتوقف عن العمل في أمريكا

04:41 GMT 19.01.2025
© AP Photoتيك توك
تيك توك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت الشركة المالكة لتطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي، أن تطبيقها "لن يكون متاحا مؤقتا" في الولايات المتحدة الأمريكية، ابتداء من اليوم الأحد، عندما يبدأ سريان القانون الذي يحظر التطبيق في البلاد.
وأبلغت الشركة المالكة لـ"تيك توك"، المستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت متأخر من يوم أمس السبت، أن تطبيقها لن يكون متاحا بشكل مؤقت في البلاد.
وأوضحت أنه "إذا حاول المستخدمون الولوج إلى التطبيق، فسوف يجدون رسالة تقول إن القانون أجبرنا على تعليق خدماتنا مؤقتا. نعمل على استعادة الخدمة في الولايات المتحدة الأمريكية، في أقرب وقت ممكن".
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
ترامب يطلب من المحكمة العليا الأمريكية وقف قانون يهدد بحظر تطبيق "تيك توك"
27 ديسمبر 2024, 22:45 GMT
وكانت الشركة المالكة لتطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي، قد أعلنت أول أمس الجمعة، أن عمل التطبيق في الولايات المتحدة الأمريكية سيتوقف، اليوم الأحد، ما لم تقدم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ضمانات لشركات مثل "آبل" و"غوغل"، بأنها لن تواجه إجراءات قانونية بعد دخول الحظر، الذي أيدته السلطات القضائية العليا في البلاد، حيز التنفيذ.
جاء هذا التصريح بعد ساعات من تأييد المحكمة العليا في أمريكا، لقانون يحظر تطبيق "تيك توك" في البلاد، مستندة إلى "مخاوف تتعلق بالأمن القومي"، إذا لم تقم الشركة المالكة للتطبيق "بايت دانس" الصينية، ببيعه. ويضع القرار التطبيق الشهير على مسار الإغلاق خلال يومين فقط.
وأثار قرار المحكمة العليا حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل منصة التواصل الاجتماعي، التي يستخدمها 170 مليون شخص في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يجعل مصير التطبيق الآن بيد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي تعهد بإنقاذه مع عودته إلى البيت الأبيض.
وقالت الشركة المالكة لتطبيق "تيك توك" في بيانها: "ما لم تقدم إدارة بايدن، على الفور، بيانًا نهائيًا لطمأنة مقدمي الخدمات الأكثر أهمية وضمان عدم تطبيق القانون، فإن تيك توك ستضطر للأسف إلى التوقف عن العمل، في 19 يناير(كانون الثاني الجاري)"، فيما امتنع البيت الأبيض عن التعليق على البيان.
وتواجه شركات مثل "غوغل" و"أوراكل" و"آبل" احتمال فرض غرامات ضخمة إذا استمرت في تقديم خدماتها لـ"تيك توك"، بعد دخول الحظر حيز التنفيذ.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала