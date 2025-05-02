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غارات جوية إسرائيلية تستهدف محيط العاصمة السورية دمشق وغرب سوريا
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250502/واشنطن-توافق-على-صفقة-محتملة-بقيمة-310-مليون-دولار-لبيع-معدات-طائرات-إف-16-لأوكرانيا-1100120395.html
واشنطن توافق على صفقة محتملة بقيمة 310 مليون دولار لبيع معدات طائرات "إف-16" لأوكرانيا
واشنطن توافق على صفقة محتملة بقيمة 310 مليون دولار لبيع معدات طائرات "إف-16" لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
قالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، الجمعة، إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة بيع محتملة للحكومة الأوكرانية،... 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T22:00+0000
2025-05-02T22:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن – سبوتنيك. وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي في بيان، إن "وزارة الخارجية الأمريكية قررت الموافقة على صفقة بيع عسكري محتملة لحكومة أوكرانيا، تشمل معدات تدريب ودعم ولوازم مرتبطة بطائرات إف-16، بقيمة تقديرية تبلغ نحو 310.5 مليون دولار".ووفقًا للبيان، ستشمل الصفقة تعديلات وترقيات للطائرات، وتدريبًا للكوادر، بالإضافة إلى قطع الغيار، والمواد الاستهلاكية والملحقات، ومعدات المناولة الأرضية، والتوثيق.ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.وارتدت آثار تلك العقوبات سلبًا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتًا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.
https://sarabic.ae/20250430/واشنطن-وكييف-توقعان-اتفاقية-لإنشاء-صندوق-استثماري-لإعادة-الإعمار-1100059860.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن توافق على صفقة محتملة بقيمة 310 مليون دولار لبيع معدات طائرات "إف-16" لأوكرانيا

22:00 GMT 02.05.2025
© AP Photo / Toby Talbotمقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة "إف - 16"
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Toby Talbot
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قالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، الجمعة، إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة بيع محتملة للحكومة الأوكرانية، تشمل معدات تدريب ودعم ولوازم مرتبطة بطائرات "إف-16" المقاتلة، بقيمة 310.5 مليون دولار.
واشنطن – سبوتنيك. وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي في بيان، إن "وزارة الخارجية الأمريكية قررت الموافقة على صفقة بيع عسكري محتملة لحكومة أوكرانيا، تشمل معدات تدريب ودعم ولوازم مرتبطة بطائرات إف-16، بقيمة تقديرية تبلغ نحو 310.5 مليون دولار".
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ووفقًا للبيان، ستشمل الصفقة تعديلات وترقيات للطائرات، وتدريبًا للكوادر، بالإضافة إلى قطع الغيار، والمواد الاستهلاكية والملحقات، ومعدات المناولة الأرضية، والتوثيق.
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
وارتدت آثار تلك العقوبات سلبًا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتًا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.
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