وثائقي جديد يعرض لمحة نادرة عن الحياة الخاصة للرئيس الروسي.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
تداعيات تصريحات ترامب بشأن إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور في قناة السويس
08:31 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة يسيطر على ريال مدريد هذا الموسم ويسير نحو ثلاثية تاريخية
09:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
10:29 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
استمرار التوتر بين إثيوبيا واريتريا مع مخاوف من اندلاع حرب بين الجارتين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
16:03 GMT
57 د
حصاد الأسبوع
هل سيتمكن ترامب من تحويل بلاده من تجمع للشركات إلى دولة وطنية؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما الهدف الحقيقي للتدخل الإسرائيلي في اشتباكات ريف دمشق؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
العنف الجنسي.. بين القوانين والنفس البشرية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:28 GMT
16 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
استمرار التوتر بين إثيوبيا واريتريا مع مخاوف من اندلاع حرب بين الجارتين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
حرب النازيين على الأديان ودور الكنيسة الارثوذوكسية الروسية في مواجهة العدوان الألماني
12:03 GMT
27 د
صدى الحياة
العنف الجنسي.. بين القوانين والنفس البشرية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الهدف الحقيقي للتدخل الإسرائيلي في اشتباكات ريف دمشق؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
توتر في إسرائيل بعد حديث نتنياهو بأن الانتصار في غزة أهم من إعادة المحتجزين، والتز: عملية السلام في أوكرانيا تتقدم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تقف وراء الاقتتال في سوريا لكي تستثمر فيه وتحقق أهدافها الاستراتيجية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تتجه أوروبا نحو الصين لمواجهة حرب ترامب التجارية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250502/وثائقي-جديد-يعرض-لمحة-نادرة-عن-الحياة-الخاصة-للرئيس-الروسي-فيديو-1100116582.html
وثائقي جديد يعرض لمحة نادرة عن الحياة الخاصة للرئيس الروسي.. فيديو
وثائقي جديد يعرض لمحة نادرة عن الحياة الخاصة للرئيس الروسي.. فيديو
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، زار مقر إقامته في الكرملين، وهو المقر الذي استقبل فيه أيضا الرئيس الصيني شي جين بينغ. 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T17:19+0000
2025-05-02T17:20+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0c/1097716285_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_952b0e6ac3c72c811ec8cf01eee9dfb3.jpg
جاء ذلك ضمن وثائقي جديد عن الرئيس الروسي، سيُعرض على قناة "روسيا 1"، في 4 مايو/ أيار الجاري.وعرض الرئيس بوتين على صُنّاع الوثائقي مقر إقامته، بما في ذلك الغرفة التي أجرى فيها محادثةً بجانب المدفأة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، أثناء احتساء الشاي عام 2023.وقال بوتين، في حديث مع مراسل "روسيا 1"، بافيل زاروبين: "لكن كلينتون كان هنا أيضا".أما عن روتينه اليومي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه عادة ما يستيقظ دون منبه.وأضاف: "أحيانا يتصل بي الرجال إذا كان هناك أمر عاجل للغاية، أطلب من مساعديّ الاتصال مسبقا، لكنني عادة ما أستيقظ بمفردي".كما عرض بوتين، في الوثائقي الجديد، ثلاجته وطاولته، حيث كان هناك فواكه وعسل وكِفِير (نوع خاص من الألبان الروسية) وملح وفلفل وصلصة الصويا ومناديل ورقية، بالإضافة إلى ملفات تحتوي على وثائق.وأشار الرئيس الروسي إلى أنه على مدار الـ25 عاما الماضية، منذ توليه منصبه لأول مرة، لم يساوره الشك قط بشأن مسار حياته الذي اختاره.
https://sarabic.ae/20250501/رئيس-دولة-الإمارات-يهنئ-بوتين-بالذكرى-الـ80-للنصر-على-النازية-1100070747.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0c/1097716285_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_0c76ed48143dc8c2d6d642dfcadffc0a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, نادي الفيديو
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, نادي الفيديو

وثائقي جديد يعرض لمحة نادرة عن الحياة الخاصة للرئيس الروسي.. فيديو

17:19 GMT 02.05.2025 (تم التحديث: 17:20 GMT 02.05.2025)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث عبر الهاتف
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث عبر الهاتف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، زار مقر إقامته في الكرملين، وهو المقر الذي استقبل فيه أيضا الرئيس الصيني شي جين بينغ.
جاء ذلك ضمن وثائقي جديد عن الرئيس الروسي، سيُعرض على قناة "روسيا 1"، في 4 مايو/ أيار الجاري.
وعرض الرئيس بوتين على صُنّاع الوثائقي مقر إقامته، بما في ذلك الغرفة التي أجرى فيها محادثةً بجانب المدفأة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، أثناء احتساء الشاي عام 2023.
وقال بوتين، في حديث مع مراسل "روسيا 1"، بافيل زاروبين: "لكن كلينتون كان هنا أيضا".
أما عن روتينه اليومي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه عادة ما يستيقظ دون منبه.
وأضاف: "أحيانا يتصل بي الرجال إذا كان هناك أمر عاجل للغاية، أطلب من مساعديّ الاتصال مسبقا، لكنني عادة ما أستيقظ بمفردي".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان خلال اجتماع في نوفو أوغاريفو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
رئيس دولة الإمارات يهنئ بوتين بالذكرى الـ80 للنصر على النازية
أمس, 10:22 GMT
كما عرض بوتين، في الوثائقي الجديد، ثلاجته وطاولته، حيث كان هناك فواكه وعسل وكِفِير (نوع خاص من الألبان الروسية) وملح وفلفل وصلصة الصويا ومناديل ورقية، بالإضافة إلى ملفات تحتوي على وثائق.
وأشار الرئيس الروسي إلى أنه على مدار الـ25 عاما الماضية، منذ توليه منصبه لأول مرة، لم يساوره الشك قط بشأن مسار حياته الذي اختاره.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала