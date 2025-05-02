https://sarabic.ae/20250502/وثائقي-جديد-يعرض-لمحة-نادرة-عن-الحياة-الخاصة-للرئيس-الروسي-فيديو-1100116582.html
وثائقي جديد يعرض لمحة نادرة عن الحياة الخاصة للرئيس الروسي.. فيديو
وثائقي جديد يعرض لمحة نادرة عن الحياة الخاصة للرئيس الروسي.. فيديو
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، زار مقر إقامته في الكرملين، وهو المقر الذي استقبل فيه أيضا الرئيس الصيني شي جين بينغ. 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T17:19+0000
2025-05-02T17:19+0000
2025-05-02T17:20+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
نادي الفيديو
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جاء ذلك ضمن وثائقي جديد عن الرئيس الروسي، سيُعرض على قناة "روسيا 1"، في 4 مايو/ أيار الجاري.وعرض الرئيس بوتين على صُنّاع الوثائقي مقر إقامته، بما في ذلك الغرفة التي أجرى فيها محادثةً بجانب المدفأة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، أثناء احتساء الشاي عام 2023.وقال بوتين، في حديث مع مراسل "روسيا 1"، بافيل زاروبين: "لكن كلينتون كان هنا أيضا".أما عن روتينه اليومي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه عادة ما يستيقظ دون منبه.وأضاف: "أحيانا يتصل بي الرجال إذا كان هناك أمر عاجل للغاية، أطلب من مساعديّ الاتصال مسبقا، لكنني عادة ما أستيقظ بمفردي".كما عرض بوتين، في الوثائقي الجديد، ثلاجته وطاولته، حيث كان هناك فواكه وعسل وكِفِير (نوع خاص من الألبان الروسية) وملح وفلفل وصلصة الصويا ومناديل ورقية، بالإضافة إلى ملفات تحتوي على وثائق.وأشار الرئيس الروسي إلى أنه على مدار الـ25 عاما الماضية، منذ توليه منصبه لأول مرة، لم يساوره الشك قط بشأن مسار حياته الذي اختاره.
https://sarabic.ae/20250501/رئيس-دولة-الإمارات-يهنئ-بوتين-بالذكرى-الـ80-للنصر-على-النازية-1100070747.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, نادي الفيديو
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, نادي الفيديو
وثائقي جديد يعرض لمحة نادرة عن الحياة الخاصة للرئيس الروسي.. فيديو
17:19 GMT 02.05.2025 (تم التحديث: 17:20 GMT 02.05.2025)
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، زار مقر إقامته في الكرملين، وهو المقر الذي استقبل فيه أيضا الرئيس الصيني شي جين بينغ.
جاء ذلك ضمن وثائقي جديد عن الرئيس الروسي، سيُعرض على قناة "روسيا 1"، في 4 مايو/ أيار الجاري.
وعرض الرئيس بوتين على صُنّاع الوثائقي مقر إقامته، بما في ذلك الغرفة التي أجرى فيها محادثةً بجانب المدفأة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، أثناء احتساء الشاي عام 2023.
وقال بوتين، في حديث مع مراسل "روسيا 1"، بافيل زاروبين: "لكن كلينتون كان هنا أيضا".
أما عن روتينه اليومي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه عادة ما يستيقظ دون منبه.
وأضاف: "أحيانا يتصل بي الرجال إذا كان هناك أمر عاجل للغاية، أطلب من مساعديّ الاتصال مسبقا، لكنني عادة ما أستيقظ بمفردي".
كما عرض بوتين، في الوثائقي الجديد، ثلاجته وطاولته، حيث كان هناك فواكه وعسل وكِفِير (نوع خاص من الألبان الروسية) وملح وفلفل وصلصة الصويا ومناديل ورقية، بالإضافة إلى ملفات تحتوي على وثائق.
وأشار الرئيس الروسي إلى أنه على مدار الـ25 عاما الماضية، منذ توليه منصبه لأول مرة، لم يساوره الشك قط بشأن مسار حياته الذي اختاره.