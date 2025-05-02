https://sarabic.ae/20250502/وثائقي-جديد-يعرض-لمحة-نادرة-عن-الحياة-الخاصة-للرئيس-الروسي-فيديو-1100116582.html

وثائقي جديد يعرض لمحة نادرة عن الحياة الخاصة للرئيس الروسي.. فيديو

وثائقي جديد يعرض لمحة نادرة عن الحياة الخاصة للرئيس الروسي.. فيديو

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، زار مقر إقامته في الكرملين، وهو المقر الذي استقبل فيه أيضا الرئيس الصيني شي جين بينغ. 02.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-02T17:19+0000

2025-05-02T17:19+0000

2025-05-02T17:20+0000

فلاديمير بوتين

روسيا

أخبار روسيا اليوم

نادي الفيديو

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جاء ذلك ضمن وثائقي جديد عن الرئيس الروسي، سيُعرض على قناة "روسيا 1"، في 4 مايو/ أيار الجاري.وعرض الرئيس بوتين على صُنّاع الوثائقي مقر إقامته، بما في ذلك الغرفة التي أجرى فيها محادثةً بجانب المدفأة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، أثناء احتساء الشاي عام 2023.وقال بوتين، في حديث مع مراسل "روسيا 1"، بافيل زاروبين: "لكن كلينتون كان هنا أيضا".أما عن روتينه اليومي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه عادة ما يستيقظ دون منبه.وأضاف: "أحيانا يتصل بي الرجال إذا كان هناك أمر عاجل للغاية، أطلب من مساعديّ الاتصال مسبقا، لكنني عادة ما أستيقظ بمفردي".كما عرض بوتين، في الوثائقي الجديد، ثلاجته وطاولته، حيث كان هناك فواكه وعسل وكِفِير (نوع خاص من الألبان الروسية) وملح وفلفل وصلصة الصويا ومناديل ورقية، بالإضافة إلى ملفات تحتوي على وثائق.وأشار الرئيس الروسي إلى أنه على مدار الـ25 عاما الماضية، منذ توليه منصبه لأول مرة، لم يساوره الشك قط بشأن مسار حياته الذي اختاره.

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فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, نادي الفيديو